Артета об 1:1 с «Ливерпулем»: «Один из самых напряженных матчей в АПЛ за последние 20 лет. Ничья – справедливый результат»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Ливерпулем».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 18-м туре .

«Невероятная игра, одна из самых напряженных, которые я наблюдал за последние 20 лет в этой лиге. Во многих моментах мы были на высоте, в последние 20 минут мы больше хотели победить, но ничья – это справедливый результат.

Мы были полны решимости атаковать и создавать «Ливерпулю» проблемы. Это команда, которая сеет хаос, они играют вертикально и прямолинейно. Они лучшие в мире в этом».

О раннем голе

«На стадионе было очень громко с самого начала, они внесли свой вклад, чтобы добиться этого. Мне нравится, что наши игроки смогли справиться с этим, это нелегко».

О первом месте к Рождеству

«Я счастлив быть там, где мы есть. Завтра мы проведем прекрасный ужин с нашими семьями, а затем вернемся к работе», – сказал .

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