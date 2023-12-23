Артета об 1:1 с «Ливерпулем»: «Один из самых напряженных матчей в АПЛ за последние 20 лет. Ничья – справедливый результат»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Ливерпулем».
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 18-м туре АПЛ.
«Невероятная игра, одна из самых напряженных, которые я наблюдал за последние 20 лет в этой лиге. Во многих моментах мы были на высоте, в последние 20 минут мы больше хотели победить, но ничья – это справедливый результат.
Мы были полны решимости атаковать и создавать «Ливерпулю» проблемы. Это команда, которая сеет хаос, они играют вертикально и прямолинейно. Они лучшие в мире в этом».
О раннем голе
«На стадионе было очень громко с самого начала, они внесли свой вклад, чтобы добиться этого. Мне нравится, что наши игроки смогли справиться с этим, это нелегко».
О первом месте к Рождеству
«Я счастлив быть там, где мы есть. Завтра мы проведем прекрасный ужин с нашими семьями, а затем вернемся к работе», – сказал Артета.
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Но с другой стороны, в атаке, наоборот, все стало не так весело. В позапрошлом сезоне Сака и Мартинелли частенько менялись флангами. В прошлом Марти смещался комбинировать на фланг Букайо, налево уходил Жезус, открывая штрафную под врывания Джаки. В итоге была движуха, наводилась суета, пестрили те самые атакующие урОганы. В этом же сезоне Сака и Мартинелли привязаны к своим позициям железобетонно. Суету наводит лишь Хаверц, что само по себе выглядит так себе идеей, но и только его усилий недостаточно. Арсенал за счёт этой структуры может переламывать большинство соперников, но с топами, когда одним классом не задавишь, чувствуется недостаток идей и предсказуемость действий в финальной трети (как и выходы Троссара и Нкетии, которые Артета, по ощущением, проводит секунда в секунду каждую игру). В общем в этом направлении есть где работать и что улучшать.
Но оборона моё почтение, да.
Так наверно правильнее.
Ливерпуль на Энфилде,это нечто конечно.
Как же они правильно и своевременно прессингуют.
Игроки Арсенала кажутся черепахами.
Столько ошибок,кошмар.
Одно лишнее движение и мяч потерян.
И с газоном беда была.
Сколько раз за матч упали игроки?
Каток просто))
Команды впринципе равны.
Сити фаворит,по прежнему.