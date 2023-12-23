Артета об 1:1 с «Ливерпулем»: «Один из самых напряженных матчей в АПЛ за последние 20 лет. Ничья – справедливый результат»

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Ливерпулем».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 18-м туре АПЛ.

«Невероятная игра, одна из самых напряженных, которые я наблюдал за последние 20 лет в этой лиге. Во многих моментах мы были на высоте, в последние 20 минут мы больше хотели победить, но ничья – это справедливый результат.

Мы были полны решимости атаковать и создавать «Ливерпулю» проблемы. Это команда, которая сеет хаос, они играют вертикально и прямолинейно. Они лучшие в мире в этом».

О раннем голе

«На стадионе было очень громко с самого начала, они внесли свой вклад, чтобы добиться этого. Мне нравится, что наши игроки смогли справиться с этим, это нелегко».

О первом месте к Рождеству

«Я счастлив быть там, где мы есть. Завтра мы проведем прекрасный ужин с нашими семьями, а затем вернемся к работе», – сказал Артета.

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36 комментариев
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Очень странно слышать про то что Арсенал тянут судьи к чемпионству. Рука Эдегора - это, наверное, первый момент за последний год когда команде повезло с судейским решением. 99,9% спорных решений и ошибок судей были в пользу соперников Арсенал за это время. Так что это полнейшая глупость) Игра ничейная объективно, но запомнится всем рука Эдегора и нереальный промах Трента.
+34
-5
+29
все так говорят про судейство в матче, как будто Арсенал от судей не страдал в этом году, один отмененный гол в матче с Астон Виллой чего стоил
+35
-7
+28
Ответ А.В. Бубнов
Он подумывает перевести Арсенал в гандбол, уже есть успехи
Судя по количеству воды, вылитой на газон Энфилда, Ливерпуль о переходе в водное поло задумался?
+11
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+11
Арсенал сыграл достойно там где почти все проигрывают
+9
-2
+7
Ответ Yoshiyuki Lewis
Главный прикол это то что Артета раскритиковал судей и они продолжают помогать Арсеналу Англия не перестает удивлять
Чистые голы отменяют, голы с нарушением засчитывают, игроков, которые лупят локтем по голове не удаляют.. Зашибись помощь.
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Райс-Салиба-Габриэль это топ-топ уровень, монолит. А когда вернутся Парти и Тимбер, опорка и оборона Арсенала могут претендовать на статус лучшей в Европе. Что происходит вообще?

Но с другой стороны, в атаке, наоборот, все стало не так весело. В позапрошлом сезоне Сака и Мартинелли частенько менялись флангами. В прошлом Марти смещался комбинировать на фланг Букайо, налево уходил Жезус, открывая штрафную под врывания Джаки. В итоге была движуха, наводилась суета, пестрили те самые атакующие урОганы. В этом же сезоне Сака и Мартинелли привязаны к своим позициям железобетонно. Суету наводит лишь Хаверц, что само по себе выглядит так себе идеей, но и только его усилий недостаточно. Арсенал за счёт этой структуры может переламывать большинство соперников, но с топами, когда одним классом не задавишь, чувствуется недостаток идей и предсказуемость действий в финальной трети (как и выходы Троссара и Нкетии, которые Артета, по ощущением, проводит секунда в секунду каждую игру). В общем в этом направлении есть где работать и что улучшать.
Но оборона моё почтение, да.
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Ответ Доминатор3000
Справедливая ничья,с привкусом нереального везения. Так наверно правильнее. Ливерпуль на Энфилде,это нечто конечно. Как же они правильно и своевременно прессингуют. Игроки Арсенала кажутся черепахами. Столько ошибок,кошмар. Одно лишнее движение и мяч потерян. И с газоном беда была. Сколько раз за матч упали игроки? Каток просто)) Команды впринципе равны. Сити фаворит,по прежнему.
Удивительно, как болельщики отмечают недостатки игры своих игроков! Игру своих так же могу покритиковать. Соглашусь, что ничья - справедливый результат в пользу Сити)
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В Англии самый потрясающий национальный чемпионат в мире! Куда там нашему РПЛ со всеми их госкомпаниями вместе взятыми. И как бы Коммент-шоу и Гурцкая Т. не пиарили чемпионат России, в сравнении с Англией - это даже не небо и земля, а тот самый Москвич 412 и Lexus UX. Именно так.
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Ответ kustarnik555@gmail.com
а уже разобрали момент с кучи ракурсов, дали объяснения судьи - это НЕ пенальти и даже не прецедент. такой момент уже был в это сезоне у Доусона и тоже не поставили. Эдегор падал и намеренно в мяч не играл
Кто разобрал? Какой эксперт? Это пенальти 100 из 100. А намеренно или нет относится к вопросу возможной желтой карточки , но сам фол железный
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Ответ YatoroGod
Не Арсенал тянут, а Ливерпуль убивают уже который раз. Уэбб отрабатывет манчестерские взносы
Еще один «специалист» нарисовался. Смотри родной росийский чемпионат, там никого не тянут и не убивают. А в Англии без тебя разберутся.
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Ответ YatoroGod
Не Арсенал тянут, а Ливерпуль убивают уже который раз. Уэбб отрабатывет манчестерские взносы
Очень смешно. После ошибки со шпорами судьи тащили ливерпуль как могли почти в каждом матче. Сколько раз было когда шеффилдам и пэласам не давали очевидные пенали и давали смешные вторые желтые? Конечно подарки в памяти долго не живут, а я вот напомню.
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Ответ Lidin_papa
Судя по количеству воды, вылитой на газон Энфилда, Ливерпуль о переходе в водное поло задумался?
В дождь тоже понойте)
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Ответ БССР
Что удивительно, после такого же продажного матча с Тоттенхэмом, сразу же все мировые и английские каналы начали обсуждать судейский беспредел . А сейчас до сих пор что то тишина на каналах ...
Все в еуха, что осмелились повторить...
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Ответ arsenal_fanboy
Очень странно слышать про то что Арсенал тянут судьи к чемпионству. Рука Эдегора - это, наверное, первый момент за последний год когда команде повезло с судейским решением. 99,9% спорных решений и ошибок судей были в пользу соперников Арсенал за это время. Так что это полнейшая глупость) Игра ничейная объективно, но запомнится всем рука Эдегора и нереальный промах Трента.
Не Арсенал тянут, а Ливерпуль убивают уже который раз. Уэбб отрабатывет манчестерские взносы
+3
-3
0
Ответ Марк Фастовский
Еще один «специалист» нарисовался. Смотри родной росийский чемпионат, там никого не тянут и не убивают. А в Англии без тебя разберутся.
Я не смотрю российский ногомяч. А за АПЛ слежу больше, чем тебе лет, мальчик
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Ответ YatoroGod
Кто разобрал? Какой эксперт? Это пенальти 100 из 100. А намеренно или нет относится к вопросу возможной желтой карточки , но сам фол железный
наверняка больший эксперт чем ты. по ссылке пройди, там для умных написано все
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Ответ YatoroGod
Я не смотрю российский ногомяч. А за АПЛ слежу больше, чем тебе лет, мальчик
Не патриот значит, плохо. Надо кому-то разобраться, девочка.
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Ответ Доминатор3000
Справедливая ничья,с привкусом нереального везения. Так наверно правильнее. Ливерпуль на Энфилде,это нечто конечно. Как же они правильно и своевременно прессингуют. Игроки Арсенала кажутся черепахами. Столько ошибок,кошмар. Одно лишнее движение и мяч потерян. И с газоном беда была. Сколько раз за матч упали игроки? Каток просто)) Команды впринципе равны. Сити фаворит,по прежнему.
Полили газон, вот и скользили игроки. Скаузеры же в нескользящих бутсах играли
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Впервые в истории игрок рукой в штрафной играет и потом еще когда у него жк лупит по ногам и не получает красной Лютый позор
Плак, плак) Может по игре научитесь выигрывать, а не на пенки уповать)
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Впервые в истории игрок рукой в штрафной играет и потом еще когда у него жк лупит по ногам и не получает красной Лютый позор
Вы с Андреем не братья, случайно?
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Справедливая ничья,с привкусом нереального везения.
Так наверно правильнее.
Ливерпуль на Энфилде,это нечто конечно.
Как же они правильно и своевременно прессингуют.
Игроки Арсенала кажутся черепахами.
Столько ошибок,кошмар.
Одно лишнее движение и мяч потерян.
И с газоном беда была.
Сколько раз за матч упали игроки?
Каток просто))
Команды впринципе равны.
Сити фаворит,по прежнему.
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