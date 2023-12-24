Брайтон — Тоттенхэм: прогноз на матч 28 декабря 2023, АПЛ

28 декабря пройдут последние матчи 19 тура чемпионата Англии. В рамках тура сыграют «Брайтон» — «Тоттенхэм». Игра пройдет в Фалмере на поле стадиона «Амэкс». Начало встречи в 22:30 по московскому времени. На встрече будет работать бригада арбитров под руководством австралийца Джарреда Джиллетта. На счету рефери 8 матчей в текущем розыгрыше АПЛ. В среднем за игру арбитр показывает 5 желтых карточек им фиксирует 22 фола.

В паре нет явного фаворита. «Тоттенхэм» лучшая команда чемпионата по игре в гостях, а «чайки» проиграли всего один раз на домашней арене. На дистанции в пять последних игр АПЛ столичная команда выглядит сильнее. У «Тоттенхэма» три победы, ничья и поражение с общей разницей голов 12:7. Это пятый результат на этом отрезке. «Брайтон» показал 15 результат. В пяти турах у команды одна победа, две ничьи и два поражения. Разница голов 6:8.

В прошлом сезоне «шпоры» одержали две победы в двух матчах чемпионата. На домашней арене «Тоттенхэм» был сильнее 2:1 и в гостях победил 1:0. В каждой из игр победный гол на счету Харри Кейна, который уже не выступает за «Тоттенхэм». Всего команды провели 27 очных матчах. По победам впереди столичный клуб 17:6 при 4 ничьих и разнице голов 39:23. На чемпионат Англии пришлись 20 матчей: 5 побед «Брайтона», 2 ничьи и 13 побед «Тоттенхэма». Разница голов 29:17 в пользу «шпор». Команды не играют вничью в 10 последних очных матчах в АПЛ: 7 побед «Тоттенхэма» и 3 победы «Брайтона». На домашней арене у «Брайтона» 3 победы, ничья и 6 поражений.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, обе забьют — да, победа «Тоттенхэма» с форой 0, гол «Брайтона», ИТБ1,5 «Тоттенхэма».

Брайтон

«Чайки» взяли одно очко в гостевом матче с «Кристал Пэлас». Игра 18 тура завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма. На 45 минуте голом отличился Джордан Айю. «Брайтон» отыгрался ближе к концовке встречи. На 82 минуте забил Дэнни Уэлбек с передачи Паскаля Гросса.

В турнирной таблице АПЛ команда на девятом месте с 27 набранными очками. Отставание от еврокубковой зоны 7 баллов и 9 от зоны Лиги чемпионов. В 18 турах у команды 7 побед, 6 ничьих и 5 поражений. Разница голов 34:31. В топ-11 «чайки» пропускают больше всех. Только пять команд АПЛ пропустили больше. На домашней арене у «Брайтона» четыре победы, четыре ничьи и одно поражение в 9 играх. Разница голов 18:12. С 16 очками команда показала восьмой результат на этом отрезке турнира.

Результаты «Брайтона» в пяти официальных матчах:

АПЛ, «Кристал Пэлас» — «Брайтон» 1:1;

АПЛ, «Арсенал» — «Брайтон» 2:0;

Лига Европы, «Брайтон» — «Марсель» 1:0;

АПЛ, «Брайтон» — «Бернли» 1:1;

АПЛ, «Брайтон» — «Брентфорд» 2:1.

В 10 официальных играх сезона у «чаек» пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 14:11. На домашней арене у команды пять побед, четыре ничьи и одно поражение. Разница голов 18:11.

Интересные статистические факты по игре «Брайтона»:

Самые результативные игроки команды в АПЛ: Паскаль Гросс 3+6, Каору Митома 3+4, Эван Фергюсон 6+0, Жуан Педро 5+1, Симон Адингра 4+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Жуан Педру 11+1, Паскаль Гросс 4+7, Каору Митома 3+6, Симон Адингра 5+3, Эван Фергюсон 6+0;

«Брайтон» не проигрывает в 8 домашних матчах в сезоне;

4 последние игры команды прошли не более чем с двумя голами;

Обе команды забивали в 21 из 22 игр «Брайтона» в АПЛ;

«Брайтон» не проигрывает на домашней арене в 7 играх АПЛ;

Обе команды забивали в 12 последних домашних матчах «Брайтона» в АПЛ;

«Брайтон» не забивает более гола в 8 очных матчах;

«Брайтон» пропускает в 18 матчах;

«Брайтон» пропускает в 10 домашних играх в АПЛ.

В последней игре «Брайтона» из-за травм не играли Адам Уэбстер, Жоэль Вельтман, Соломмон Марч, Хулио Сесар Энсио, Первис Эступиньян, Тарик Лэмпти и Ансу Фати.

Прогноз на матч Эвертон – Манчестер Сити

Тоттенхэм

«Шпоры» в матче 18 тура чемпионата Англии обыграли «Эвертон». Домашняя победа со счетом 2:1. Три очка команде позволил набрать активный старт. Уже к 18 минуте «Тоттенхэм» вел в два гола. На 9 минуте отличился Ришарлисон, на 18 забил Сон Хын Мин. Итоговый счет встречи установил Андре Гомеш в концовке второго тайма. «Эвертон» забил на 82 минуте. Матч пропускали дисквалифицированные Ив Биссума и Дестини Удоджи.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда опережает «Манчестер Сити» на два очка, но «горожане» имеют матч в запасе. Отставание от лидирующего «Арсенала» всего четыре балла. В 18 играх сезона у «шпор» 11 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 37:24. «Тоттенхэм» на третьем месте в АПЛ по результативности. В гостевых матчах у столичного клуба пять побед, три ничьи и одно поражение. Разница голов в девяти встречах 20:12. Это лучший результат в лиге. «Тоттенхэм» самая результативная гостевая команда АПЛ.

Результаты «Тоттенхэма» в пяти официальных матчах:

АПЛ, «Тоттенхэм» — «Эвертон» 2:1;

АПЛ, «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 0:2;

АПЛ, «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 4:1;

АПЛ, «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 1:2;

АПЛ, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 3:3.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды пять побед, одна ничья и четыре поражения. Разница голов 19:16. В гостевых встречах у «Тоттенхэма» пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 21:12.

Интересные статические факты по игре «Тоттенхэма» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в АПЛ: Сон Хын Мин 11+4, Ришарлисон 5+3, Джеймс Мэддисон 3+5, Деян Кулушевски 5+2, Педро Порро 0+5;

Самые результативные игроки в сезоне: Сон Хын Мин 11+4, Ришарлисон 6+3, Джеймс Мэддисон 3+5, Деян Кулушевски 5+2, Педро Порро 0+5;

Как минимум 3 гола забивалось в 8 из 9 играх «Тоттенхэма» в АПЛ;

Обе команды забивали в 8 из 9 матчах команды в чемпионате;

«Тоттенхэм» не проигрывает в 9 из 10 гостевых игр в турнире;

«Тоттенхэм» выиграл первый тайм в 4 играх подряд;

«Тоттенхэм» забивает в первом тайме в 8 матчах;

«Тоттенхэм» забивает в 18 играх и 9 гостевых матчах;

«Тоттенхэм» победил в 4 и 6 из 7 очных матчах в АПЛ.

В последней игре АПЛ из-за травм не играли Джеймс Мэддисон, Родриго Бентанкур, Альфи Витман, Иван Перишич, Манор Соломон, Райан Сессеньон и Мики ван де Вен.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ Брайтон — Тоттенхэм

Хозяева получили незначительный статус фаворита. «Брайтон» не проигрывает в 8 официальных домашних и 7 домашних турах АПЛ. «Шпоры» — лучшая гостевая команда турнира. На выезде «Тоттенхэм» забивает больше всех — уже 20 голов. В 9 из 10 гостевых играх АПЛ «Тоттенхэм» не проигрывает, а в 8 из 10 матчах забивает более гола.

Коэффициенты на матч «Брайтон» — «Тоттенхэм» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Брайтона» — 2,50;

Ничья — 3,98;

Победа «Тоттенхэма» — 2,58;

ТБ2,5 — 1,44;

ТМ2,5 — 2,92;

«Обе забьют — да» — 1,38;

«Обе забьют — нет» — 3,13.

Предстоящий поединок имеет все шансы стать зрелищным и результативным. В среднем за игру команды забивают около двух голов за матч. У «Брайтона» есть проблемы с обороной. Пропускает команда на уровне команд, борющихся за выживание. В предпоследнем туре в игре с «Арсеналом» была прервана серия «чаек» из 20 игр, в которых забивали обе команды. В последнем туре серия возобновилась. «Шпоры» ведут борьбу не только за место в топ-4, но и за чемпионский титул. Пока никто в АПЛ не создал весомый задел от преследователей. «Брайтон» выглядит хуже, чем в прошлом сезоне, возможно сказывается участие в еврокубках. В сезоне 2022/2023 «шпоры» дважды обыграли «Брайтон» и идут на серии из четырех побед. Основная ставка на матч — ИТБ1,5 «Тоттенхэма» и победа «Тоттенхэма» с форой 0. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,88 и 1,95 на эти исходы.

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