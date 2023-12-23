Тен Хаг о 0:2 от «Вест Хэма»: «МЮ» достойно провел 72 минуты и должен был вести в счете. Затем наступил момент отключения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Вест Хэмом».

Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:2 в 18-м туре .

«Я думаю, мы достойно провели 72 минуты, когда не использовали свои моменты. Мы должны были вести в счете, но не сделали этого, а затем наступил момент отключения.

« » забил гол, и это, конечно, их взбодрило. Из-за этого они очень агрессивно защищали штрафную, и с этого момента нам было трудно создавать моменты».

О промахе

«Я думаю, он уверен в себе, на данный момент он в хорошей форме. Он был один на один с вратарем и мог забить, но не сделал этого».

О неудачных выступлениях « » против топ-соперников

«На данный момент мы не лидируем, но мы видели, что на прошлой неделе мы играли на равных против топ-команды этой лиги («Ливерпуля» – Sports.ru). Мы не забили, у нас были лучшие моменты. Там мы очень хорошо оборонялись на протяжении 90 минут, это всегда должно быть нашим стандартом. Нужно так бороняться каждый раз».

О том, что он мог бы изменить в 2024 году

«В 2023 году мы выиграли Кубок лиги, сыграли в финале Кубка Англии, были третьими в лиге, но в данный момент мы выступаем недостаточно эффективно. На это есть причины, у нас много травмированных, поэтому команда будет лучше, если травмированные вернутся. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе», – сказал тен Хаг.

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