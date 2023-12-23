Тен Хаг о 0:2 от «Вест Хэма»: «МЮ» достойно провел 72 минуты и должен был вести в счете. Затем наступил момент отключения»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Вест Хэмом».
Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:2 в 18-м туре АПЛ.
«Я думаю, мы достойно провели 72 минуты, когда не использовали свои моменты. Мы должны были вести в счете, но не сделали этого, а затем наступил момент отключения.
«Вест Хэм» забил гол, и это, конечно, их взбодрило. Из-за этого они очень агрессивно защищали штрафную, и с этого момента нам было трудно создавать моменты».
О промахе Гарначо
«Я думаю, он уверен в себе, на данный момент он в хорошей форме. Он был один на один с вратарем и мог забить, но не сделал этого».
О неудачных выступлениях «Юнайтед» против топ-соперников
«На данный момент мы не лидируем, но мы видели, что на прошлой неделе мы играли на равных против топ-команды этой лиги («Ливерпуля» – Sports.ru). Мы не забили, у нас были лучшие моменты. Там мы очень хорошо оборонялись на протяжении 90 минут, это всегда должно быть нашим стандартом. Нужно так бороняться каждый раз».
О том, что он мог бы изменить в 2024 году
«В 2023 году мы выиграли Кубок лиги, сыграли в финале Кубка Англии, были третьими в лиге, но в данный момент мы выступаем недостаточно эффективно. На это есть причины, у нас много травмированных, поэтому команда будет лучше, если травмированные вернутся. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе», – сказал тен Хаг.
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- на данный момент мы не первые
как будто интервью тренера МС
К нему неприязнь еще с истории с Кришем(где тот тож был неправ), но сейчас даже жалко как-то
А эти оправдания вдвойне нелепы
Смотришь на состав МЮ и в голове не укладывается как можно на трансферы потратить столько денег и иметь состав середняка. В целом состав и близко не на топ-4 АПЛ. Убрать Бруну и будет типичный Кристал Пэлас. Есть дуболомы, есть потенциальные топы, которых можно втюхать подороже, только МЮ сам в числе тех кому "втюхивают". Жалко молодняк, который туда идёт. Тот же Хейлунд останься в Аталанте сейчас был бы на прицеле многих топов, а в таком МЮ потухнет. Онану обсирают со всех сторон, а виноваты не игроки. Человека в каждом матче расстреливают со всех сторон. МЮ на 18 месте по допущенным моментам с игры. Хуже только Лутон и Шеффилд, даже Бёрнли в обороне играет лучше чем МЮ. Кто в таком виноват вопрос риторический, не может такой клуб так играть в обороне