Тен Хаг о 0:2 от «Вест Хэма»: «МЮ» достойно провел 72 минуты и должен был вести в счете. Затем наступил момент отключения»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Вест Хэмом».

Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:2 в 18-м туре АПЛ

«Я думаю, мы достойно провели 72 минуты, когда не использовали свои моменты. Мы должны были вести в счете, но не сделали этого, а затем наступил момент отключения.

«Вест Хэм» забил гол, и это, конечно, их взбодрило. Из-за этого они очень агрессивно защищали штрафную, и с этого момента нам было трудно создавать моменты».

О промахе Гарначо

«Я думаю, он уверен в себе, на данный момент он в хорошей форме. Он был один на один с вратарем и мог забить, но не сделал этого».

О неудачных выступлениях «Юнайтед» против топ-соперников

«На данный момент мы не лидируем, но мы видели, что на прошлой неделе мы играли на равных против топ-команды этой лиги («Ливерпуля» – Sports.ru). Мы не забили, у нас были лучшие моменты. Там мы очень хорошо оборонялись на протяжении 90 минут, это всегда должно быть нашим стандартом. Нужно так бороняться каждый раз».

О том, что он мог бы изменить в 2024 году

«В 2023 году мы выиграли Кубок лиги, сыграли в финале Кубка Англии, были третьими в лиге, но в данный момент мы выступаем недостаточно эффективно. На это есть причины, у нас много травмированных, поэтому команда будет лучше, если травмированные вернутся. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе», – сказал тен Хаг.

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113 комментариев
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Ну уже целых 72 минуты не пропускали против такой сильной команды как Вест Хэм, между прочим действующего обладателя еврочашки, чего жалуетесь? Прогресс налицо, точнее на лице. Продолжаем верить в процесс!
+125
-3
+122
Мы играли на равных с Ливерпулем, топ командой этой лиги😂😂😂 Мне это не снится? Тут даже не менталитет середняка. Скажите ему кто-нибудь, что он не Лутон тренерует, а самый богатый клуб мира😂😂😂
+65
-3
+62
Тен Хаг отбросил развитие МЮ еще на несколько лет вперед. Тому, кто придёт после него придётся всё заного начинать
+52
-5
+47
Вот, видите? Один позитив! Как можно уволить такого заряженного человека? Пиоли, учись!
+31
-1
+30
Ответ Ложный Латераль
Тен Хаг отбросил развитие МЮ еще на несколько лет вперед. Тому, кто придёт после него придётся всё заного начинать
беда в том что лысый потратил пол ярда и клуб на грани нарушения ФФП. Следущий тренер должен будет восстанавливать МЮ из пепла за копейки.
+26
0
+26
Ответ kellhus
Вот, видите? Один позитив! Как можно уволить такого заряженного человека? Пиоли, учись!
Позитив чёткии. Более чем за 1.5 года смог только научить мю ходить строем в столовую. Отличный тренер
+16
0
+16
Блин, а ведь реально Эрик, который сохранил очко на Энфилде, теперь этим невероятно гордится и будет упоминать в каждом интервью.
+13
0
+13
Через неделю он скажет, что это поражение сродни победе. Ещё через неделю, что мы победили вестхэм ментально. Ещё через неделю, две победы подряд над Ливерпулем и Вестхэмом - это хороший задел для будущего МЮ. Мы на правильном пути
+12
0
+12
Ему бы с его речами в Госдуму попробовать
+10
-1
+9
Задачу на сезон МЮ уже выполнил - отобрал очки у Ливерпуля. Что вы накинулись на человека? Дайте ему поработать.
+10
-1
+9
Просто смех 😂
+6
0
+6
Момент отключения наступил в момент прихода тен Хага в МЮ.
+6
-1
+5
Уже предвкушаю, как МЮ дома с Виллой в след матче выступит, чую и все домашние рекорды падут
+4
0
+4
Пора обратно вызывать Сульшера, он встряхнет команду, потом продлим с ним контракт на постоянный. А осенью уволят его и будут искать нового тренера. И так по кругу.
+4
0
+4
Ответ Will Turner
они такие матчи ничьи катают
Ну если бус поставит на Траффорде с мольбой о том, что соперник из 30 ударов опять ничего не забьёт, то мб
+3
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комментарии уровня типичного гос чиновника
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- играли на равных с Ливерпулем
- на данный момент мы не первые
как будто интервью тренера МС
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"... потом наступил момент отключения. во всем виноват САНЧО..."
+3
0
+3
Ответ Арман Мартиросян
Задачу на сезон МЮ уже выполнил - отобрал очки у Ливерпуля. Что вы накинулись на человека? Дайте ему поработать.
Явно может в список своих достижений занести.
+3
-1
+2
Без палева гордится что продержались 72 минуты.Дайте 7хагу поработать
+2
0
+2
Там разве были моменты, чтобы мю мог вести в счете?
+2
0
+2
В параллельной вселенной ТХ по-прежнему все хорошо.
+2
0
+2
Ответ Today I feel Qatari
Ну уже целых 72 минуты не пропускали против такой сильной команды как Вест Хэм, между прочим действующего обладателя еврочашки, чего жалуетесь? Прогресс налицо, точнее на лице. Продолжаем верить в процесс!
Так играл середняк против хорошей крепкой команды, в чем проблема? 72 минуты эт реально отличный результат.
+9
-7
+2
ctrl+c-->ctrl+v с прошлых интервью
+1
0
+1
Уходи уже. Все у него виноваты, только не он. А Роналду и все все
+2
-1
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Чел поплыл
К нему неприязнь еще с истории с Кришем(где тот тож был неправ), но сейчас даже жалко как-то
А эти оправдания вдвойне нелепы
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Это какой-то новый уровень мошенничества. Даже минуты посчитал. Я теперь знаю его мысли, когда он стоит с сурьёзными щщами на бровке. Он считает секунды/минуты сколько мю играл и не пропускал. Хорошего тренера взяли, реально
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Дальше заряженный Астон Вилла , оправдания будут ?
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Одни и те же слова после поражений😂😂
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Иногда кажется, что он спецом рофлит ради неустойки. Нельзя же всерьез такой бред нести. Насколько классным специалистом казался в Аяксе и насколько дутой фигурой оказался в МЮ, поплыл и не может признать очевидное - команды нет. Вина на руководстве и на тренере.

Смотришь на состав МЮ и в голове не укладывается как можно на трансферы потратить столько денег и иметь состав середняка. В целом состав и близко не на топ-4 АПЛ. Убрать Бруну и будет типичный Кристал Пэлас. Есть дуболомы, есть потенциальные топы, которых можно втюхать подороже, только МЮ сам в числе тех кому "втюхивают". Жалко молодняк, который туда идёт. Тот же Хейлунд останься в Аталанте сейчас был бы на прицеле многих топов, а в таком МЮ потухнет. Онану обсирают со всех сторон, а виноваты не игроки. Человека в каждом матче расстреливают со всех сторон. МЮ на 18 месте по допущенным моментам с игры. Хуже только Лутон и Шеффилд, даже Бёрнли в обороне играет лучше чем МЮ. Кто в таком виноват вопрос риторический, не может такой клуб так играть в обороне
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