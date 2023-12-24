Клопп о травме Цимикаса: «У него перелом, он выбыл надолго. Я бы с радостью отдал свою ключицу, чтобы он был в порядке»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал травмы Эндрю Робертсон Константинос Цимикас Букайо Сака Футбол

Константинос Цимикас выбыл на длительный срок из-за травмы.

Напомним, защитник «Ливерпуля» получил повреждение в первом тайме матча с «Арсеналом» (1:1) – вингер «канониров» Букайо Сака толкнул его в Юргена Клоппа. Цимикас был заменен после этого эпизода. 

«Игра была в значительной степени омрачена травмой ключицы у Костаса Цимикаса, у него определенно перелом, поэтому он выбыл на долгое время. Новые проблемы, с которыми нам предстоит столкнуться. Нам трудно смириться с этим, учитывая ситуацию с Эндрю Робертсоном.

Конечно, этот эпизод произвел эффект на меня. Мне не было больно, но я подумал, что, возможно, с Костасом все будет в порядке. Я бы с радостью отдал свою ключицу, чтобы он снова был в порядке.

Это не круто, когда что-то подобное происходит у тебя на глазах, и ты в это вовлечен, я даже не был уверен, что произошло, и не упал ли я на него. Неприятно это видеть», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. 

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23 комментария
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Да уж, нынче проблема с линией защиты… Потребуется большая удача, чтобы взять апл. Цимикасу здоровья и скорейшего восстановления
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Судья там конечно чудик 🤦
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Курьезнее случая тяжело было придумать. Только здоровья топ игроку
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Какие-то хрупкие защитники пошли :(( . Будь на месте Цимикаса кто-нить типа Милнера, сейчас все ездили бы к Клопу в больничку с цветами и мандаринами
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий скрыт
Мой судья?! Ты хоть читать то умеешь?!
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Возможно, менее скользский газон не повлёк бы за собой такую травму.
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Боже может так Ливерпуль купит на край топ игрока
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Стареет Клопп. Пару лет назад успел бы подпрыгнуть и избежать столкновения
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Черт... В обойме почти не осталось защитников.
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Юргену как всегда уважение
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Юрген наверное и будучи игроком никому кости не ломал...

Сако как неприятно выглядит, так и ведет себя, ему точно прилетит
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На его месте должен быть я! Напьёшься будешь
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий скрыт
Притомил, Витян
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий скрыт
Вообще судья скотина - дал подлому Арсеналу выйти на поле
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