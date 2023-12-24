Клопп о травме Цимикаса: «У него перелом, он выбыл надолго. Я бы с радостью отдал свою ключицу, чтобы он был в порядке»

Константинос Цимикас выбыл на длительный срок из-за травмы.

Напомним, защитник «Ливерпуля» получил повреждение в первом тайме матча с «Арсеналом» (1:1) – вингер «канониров» Букайо Сака толкнул его в Юргена Клоппа. Цимикас был заменен после этого эпизода.

«Игра была в значительной степени омрачена травмой ключицы у Костаса Цимикаса, у него определенно перелом, поэтому он выбыл на долгое время. Новые проблемы, с которыми нам предстоит столкнуться. Нам трудно смириться с этим, учитывая ситуацию с Эндрю Робертсоном.

Конечно, этот эпизод произвел эффект на меня. Мне не было больно, но я подумал, что, возможно, с Костасом все будет в порядке. Я бы с радостью отдал свою ключицу, чтобы он снова был в порядке.

Это не круто, когда что-то подобное происходит у тебя на глазах, и ты в это вовлечен, я даже не был уверен, что произошло, и не упал ли я на него. Неприятно это видеть», – сказал главный тренер « » Юрген Клопп.

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