«Арсенал» в 8-й раз лидирует в чемпионате на Рождество. Клуб стал в итоге чемпионом лишь в сезоне-1947/48

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» в 8-й раз занимает первое место в чемпионате Англии на Рождество.

В предыдущих 7 случаях лондонцы лишь один раз в итоге стали чемпионами – в сезоне-1947/48.

В 1952 году «Арсенал» финишировал третьим, в 1987-м и 1990-м – четвертым, в 2003-м – вторым, в 2008-м – третьим, в прошлом сезоне – вторым.

«Арсенал» остался 1-м в АПЛ после 18-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко

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