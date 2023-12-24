Арсенал – Вест Хэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 28 декабря
В четверг, 28 декабря, сыграют Арсенал и Вест Хэм в 19 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Вест Хэм
- Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.
Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰