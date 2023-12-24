Арсенал – Вест Хэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 28 декабря

В четверг, 28 декабря, сыграют Арсенал и Вест Хэм в 19 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – Вест Хэм

Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.

Арсенал: все новости

Вест Хэм: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰