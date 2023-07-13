Медведев в 1/2 «Уимблдона», Кузяев в «Гавре», «Спартак» подписал Бонгонда, «Барса» взяла Роке, Исинбаева живет на Тенерифе, «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо и другие новости

1. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Уимблдона», обыграв Кристофера Юбенкса. Там он встретится с Карлосом Алькарасом, который прошел Хольгера Руне. Для Медведева это шестой полуфинал на турнире «Большого шлема».

Арина Соболенко вышла в 1/2 финала, победив Мэдисон Киз, а прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина уступила Онс Жабер.

2. Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перешел во французский «Гавр», заключив контракт до 2025 года.

3. «Спартак» объявил о трансфере хавбек Тео Бонгонда из «Кадиса» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го.

4. Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хилаль». Римляне получат 40 млн евро, серб заключил контракт на 3 сезона и будет зарабатывать 20 млн евро в год.

5. Хавбек «Спартака» Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

6. Бразильский форвард Витор Роке стал игроком «Барселоны». Он присоединится к клубу летом 2024-го, контракт – до 2031-го.

7. «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо разрывом контрактов, если бы они не приехали из сборной Бразилии осенью 2021-го, заявил Жуниньо Паулиста. Также пишут, что Вендел возвращается в «Зенит» под давлением руководства, его могут отдать в аренду без выкупа. Из-за смерти дедушки он еще не вылетел в Россию и остается в Рио-де-Жанейро.

8. «Динамо» объявило о продаже польского полузащитника Себастьяна Шиманьского в «Фенербахче».

9. Марио Фернандес прошел медосмотр для «Зенита», сообщил Александр Медведев. О трансфере бразильца пока не объявляли.

10. «Интер» объявил об уходе Самира Хандановича. Словенский вратарь входит в топ-10 по матчам за клуб и владеет рекордом Серии А по отраженным пенальти.

11. Трансферные новости. «Фейеноорд» работает над переходом Арсена Захаряна и готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна, «Динамо» хочет больше. «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Хорхе Карраскаля с выкупом 50% прав за 8 млн евро. «Барселона» может арендовать Бернарду с обязательным выкупом в 2024-м. Больше новостей – в ленте тега.

12. Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. Сборная США уступила Панаме (1:1, 4:5 по пен.), Мексика встречается с Ямайкой.

13. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова. El Digital Sur пишет, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе.

14. «Ред Булл» в мае обращался к пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру с запросом о возможном переходе.

15. «Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов» – это может быть связано с нарушением ФФП. Объем таких расходов вырос на 800% за пять лет.

16. Катар купил долю акций «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталс».

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