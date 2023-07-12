Вендел возвращается в «Зенит» под давлением руководства. Его могут отдать в аренду без выкупа (Жулио Мигел Нето)
«Зенит» потребовал от Вендела вернуться в Россию.
Как утверждает журналист Жулио Мигел Нето, петербуржцы оказывали на полузащитника сильное давление и тем самым вынудили его приехать.
Скорее всего, бразилец в команде не останется. Возможна аренда без обязательного выкупа, если такой вариант будет устраивать все стороны.
Вендел играет за «Зенит» с сезона-2020/21. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но это неточно, стоит дождаться комментариев королевы нашей, Заремы. Она уж точно знает.
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А им хоть бы хны.