Вендел возвращается в «Зенит» под давлением руководства. Его могут отдать в аренду без выкупа (Жулио Мигел Нето)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

«Зенит» потребовал от Вендела вернуться в Россию.

Как утверждает журналист Жулио Мигел Нето, петербуржцы оказывали на полузащитника сильное давление и тем самым вынудили его приехать.

Скорее всего, бразилец в команде не останется. Возможна аренда без обязательного выкупа, если такой вариант будет устраивать все стороны.

Вендел играет за «Зенит» с сезона-2020/21. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Медведев заявил, что Вендел возвращается в «Зенит»: «А куда же еще?»

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56 комментариев

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STB
Не знаю как в Бразилии, но в цивилизованных странах это называется "выполнение условий подписанного обеими сторонами контракта", а не " надавили"
+115
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+99
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kilo_gilo
ах какой же мерзкий этот Зенит! заставляет игрока отрабатывать контракт! ну где это видано?!
+90
-9
+81
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шатанледс 12
Надавили? У него контракт с ЗП,алё! Его работа тут
+56
-5
+51
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svaz
у него контракт, если исполнение по контракту называется "надавить", то у кого-то плохо с понятиями.
+20
-3
+17
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Жорег Борщофф
Ответ Денис Ширинов
Так он может его приостановить, нет?
Нет, если бы в прошлом году приостановил, мог бы ещё раз это сделать, а теперь поезд ушёл.
+10
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Катя_СПб
Да что там говорить, на меня начальник тоже давит, требуя выполнять работу. Куда бы пожаловаться? Может в Бразилию махнуть, там никто не требует
+10
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Катя_СПб
Ответ Roman Araslanov
Нет ну питерские даже ядерную войну оправдывать смогут, раз беспрецедентное давление на игрока, чтобы он контракт не приостанавливал контракт уже оправдывают. Мне кажется что даже если Медведев/Илюхина убьют Вендела(условно говоря), то и это питерские оправдают
Потенциальные убийцы у нас в другом клубе.
+9
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Вечно в бане
Я думаю, что давят по каналам МИДа, напрямую из администрации президента.
Но это неточно, стоит дождаться комментариев королевы нашей, Заремы. Она уж точно знает.
+7
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Юра Зыков
Лучше бы схему замутили на подобие Альберто
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Жорег Борщофф
Ответ Иван Новиков
Больше новостей про шапито - смешных и разных.
Так тут же ни слова про Спартак.
+12
-7
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ZarvuR2020
Челу разрешили остаться в отпуске и команду поискать. Офигеть, давление. Судя по последним "новостям" из Бразилии, Зенит кому то в Бразилии перестал нравится. Или от Коринтианса кто-то свой кусок не получил.
+6
-1
+5
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IceBear27
Интересный фрукт этот Вендел. Надо бы тоже сказать своему начальнику, что на работу возвращаться не хочу, и плевать на этот трудовой договор)
+4
0
+4
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Жорег Борщофф
Ответ ZarvuR2020
Это ж какой мозг надо иметь, чтобы так приплести...
Отсутствующий.
+8
-4
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Александр Коларов
Кому то стало не нравится то что Зенит начал скупать талантов из Бразилии.
+7
-4
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Жорег Борщофф
Ответ Roman Araslanov
Нет ну питерские даже ядерную войну оправдывать смогут, раз беспрецедентное давление на игрока, чтобы он контракт не приостанавливал контракт уже оправдывают. Мне кажется что даже если Медведев/Илюхина убьют Вендела(условно говоря), то и это питерские оправдают
Да не может он приостановить контракт, хватит пургу нести.
+3
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Spartakus1984
Ну у игрока контракт,странно,что он не хочет возвращаться,а на него при этом даже если оказывают давление)).Бразильцы конечно,еще те хитрые.
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Аркадий Аркадич
Опять эти злобные русские ущемляют права и свободы граждан свободного мира, заставляя выполнять взятые на себя контрактные обязательства! Доколе?
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Жорег Борщофф
Ответ Burel
отжимание игроков по звонкам сверху
Из Крыльев Советов?
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KOTOV71
Какой-то журналист (что за издание? тв- канал?) " Утверждает"( " какие ваши доказательства?!") Таких " заявлений" в день можно десяток напечатать.
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Сергей Орлов
То есть выполнение подписанного тобой контракта это давление руководства?)
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justburn
Беспредел, человека на контракте заставляют вернуться к тренировкам.
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форест
Ответ Ебздрогыч
Судя по сегодняшним новостям, у Зенита все бразилы в рабстве? Паспорта отняли, семьи в заложники взяли?
сУДЯ ПО ТВОИМ КОММЕНТАРИЯМ ТЫ ОПЯТЬ ПИШЕШЬ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЛУЖИ.
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rarog
Ух, и это только ещё среда.
А уже и Мелкому с Клаудом грозил Зенит, и на Вендела давит.
К субботе выясняется что семьи всех бразильцев Зенита прикованы к батарее на даче Миллера
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Алексей Кузнецов
Самое интересное что в новости про игрока "Зенита" больше всего изнывают болельщики клуба, чье руководство пытается оправдать человека с потенциальными двумя уголовными делами со сроками.
А им хоть бы хны.
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Жорег Борщофф
Ответ Дмитрий Воронцов
Надо было быстренько с бразильским клубом контракт подписать)
Попал бы на дисквалификацию. =)
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