Вендел возвращается в «Зенит» под давлением руководства. Его могут отдать в аренду без выкупа (Жулио Мигел Нето)

«Зенит» потребовал от Вендела вернуться в Россию.

Как утверждает журналист Жулио Мигел Нето, петербуржцы оказывали на полузащитника сильное давление и тем самым вынудили его приехать.

Скорее всего, бразилец в команде не останется. Возможна аренда без обязательного выкупа, если такой вариант будет устраивать все стороны.

Вендел играет за «Зенит» с сезона-2020/21. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Медведев заявил, что Вендел возвращается в «Зенит»: «А куда же еще?»