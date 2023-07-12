Катар купил долю акций «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталз»

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) купил миноритарную долю в компании Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежат клуб НБА «Вашингтон Уизардс», клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и клуб женской НБА «Вашингтон Мистикс», сообщает журналист The Athletic Майк Воркунов.

Сделка официально состоялась в понедельник.

QIA стал первым суверенным фондом, который инвестировал в Североамериканскую профессиональную спортивную лигу.

Monumental Sports & Entertainment был оценен в 4,05 миллиарда долларов. Сообщалось, что Катар купит 5 процентов акций холдинга.

Основателем и главным акционером холдинга является бизнесмен Тед Леонсис. В структуру холдинга также входят «Кэпитал Уан-арена» и региональная спортивная сеть NBC Sports Washington (переименована в Monumental Sports Network).

Под управлением QIA находится более 450 миллиардов долларов, что делает его одним из 10 крупнейших фондов национального благосостояния в мире.

Дочерняя компания фонда – Qatar Sports Investments – является владельцем футбольного клуба «ПСЖ».

Ранее фонд уже занимался инвестициями в столице США. В его портфель входит девелоперский проект площадью около 4 гектаров всего в нескольких кварталах от Capital One Arena.

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