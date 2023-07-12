Матвей Ветлугин: «Завершение карьеры Туктамышевой будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о карьере Елизаветы Туктамышевой.

– Нельзя не затронуть тему Елизаветы Туктамышевой. Она готовится к своему «сотому» сезону. Впечатляюще, не так ли?

– Чтобы еще о ней хорошего сказать-то? Ну, пример! У нее философское отношение к тренировкам, к фигурному катанию в целом. Не как к главному и единственному занятию всей своей жизни, от которого будет зависеть все дальнейшее существование и настроение. Это лишь часть нашей повседневной жизни, рутины.

На сборах в Новогорске перед чемпионатом России мы праздновали день рождения Лизы и каждый, конечно, произнес слово. Тогда Алексей Николаевич сказал: «Ребята, вы должны понимать этот момент и радоваться тому, что можете сейчас выступать и тренироваться вместе с Лизой. Вы живете в один период с человеком-долгожителем в спорте по нынешним меркам».

– Ваш прогноз. Сколько еще Лиза будет выступать?

– Завершение ее карьеры будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II. Она была так долго на троне Великобритании, что это казалось чем-то естественным и должным. Также и карьера Лизы. Есть ощущение, как будто она всегда каталась и будет кататься, – сказал Ветлугин

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48 комментариев

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fillette
Неожиданная гибель - это смерть от старости почти в 100 лет? ))А в том, что Лиза завершит свою карьеру по старости никто вроде и не сомневается). Что в этом будет неожиданного?) Леонова до 29 каталась? Время еще есть )).
+34
-2
+32
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Lana74
Елизавета вторая не погибла, а просто умерла от старости
+33
-2
+31
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Ostinato
У Мишина понахватался?
+24
-6
+18
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Lana74
Ответ papadok
Белоусова, Протопопов лет так в восемьдесят катались в шоу. Выглядело печально, но величественно.
Когда у Плесецкой спросили, можно ли танцевать до 70 лет, она ответила "Танцевать можно, смотреть на это уже нельзя".
+21
-3
+18
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TheWitcher
Ответ fillette
Неожиданная гибель - это смерть от старости почти в 100 лет? ))А в том, что Лиза завершит свою карьеру по старости никто вроде и не сомневается). Что в этом будет неожиданного?) Леонова до 29 каталась? Время еще есть )).
Бутырская почти до 31 года каталась. Лизону ещё есть к чему стремиться, ей к ОИ-2026 только около 30 будет. Может ещё за четвёртую Олимпиаду поборется.)
+13
-4
+9
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papadok
Белоусова, Протопопов лет так в восемьдесят катались в шоу. Выглядело печально, но величественно.
+10
-2
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asusp527
Ответ Lana74
Когда у Плесецкой спросили, можно ли танцевать до 70 лет, она ответила "Танцевать можно, смотреть на это уже нельзя".
И танцевала на своем 80летии😅
Слушаейте её больше.
+5
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Лека-Лека
Комментарий удален модератором
А это была бы красивая смерть. Лет через 70 :)
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galik55
Ответ Лека-Лека
Вот именно, что Тукта относится к ФК не как к главному и единственному занятию всей своей жизни. Главного и единственного нет и не будет. Она просто отбывает время, так как нигде не востребована и ничего больше не умеет. А потом Мишин, если будет еще жив, пристроит куда-нибудь. Пристроил же никакую Самодурову тренером сборной.
О вы ошибаетесь из ничего не добившихся спортсменов получаются шедевральные тренеры - пример- Этери Тутберидзе.
+6
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На Пекин
Другими словами, завершение карьеры Лизы будет неожиданным, но естественным.
+3
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несахар
Ответ Ostinato
У Мишина понахватался?
похоже
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galik55
Ответ fillette
Неожиданная гибель - это смерть от старости почти в 100 лет? ))А в том, что Лиза завершит свою карьеру по старости никто вроде и не сомневается). Что в этом будет неожиданного?) Леонова до 29 каталась? Время еще есть )).
Но у Леоновой не было трикселя, а у Лизы - легко.
Ей интересных постановок , Матвею побед в сезоне
+6
-3
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Лека-Лека
Вот именно, что Тукта относится к ФК не как к главному и единственному занятию всей своей жизни. Главного и единственного нет и не будет. Она просто отбывает время, так как нигде не востребована и ничего больше не умеет.
А потом Мишин, если будет еще жив, пристроит куда-нибудь.
Пристроил же никакую Самодурову тренером сборной.
+22
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АБZ 49
Ответ Лека-Лека
Комментарий удален модератором
Вам не угодишь.
То требуете зрело женское тело.
Пжлста вам женское.
А теперь что?
Лиза член сборной
+3
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Ostinato
Ответ Maria L
а должен был у тутберидзе
Что к чему 🤦🏼‍♀️
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fillette
Ответ Maria L
несмотря на возрасте ее смерть была неожиданной. казалось что Елизавета будет править вечно, столько всего она на своем веку повидала. так и тут, все уже настолькоп привыкли к тому что Лиза в фигрном катании фигура постоянная, что когда она уйдет для очень многих это станет неожиданностью
В смысле, все вдруг начнут спрашиаать, почему фигуристка лет в 35 закончила кататься?;)). Ну, вообще, да, есть еще турниры для сеньоров ).
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Verysia
Ответ Lana74
Когда у Плесецкой спросили, можно ли танцевать до 70 лет, она ответила "Танцевать можно, смотреть на это уже нельзя".
Хороший ответ!
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Pentrak
Ответ fillette
Ну, если у Лизы триксель и в 30 будет, то да, это будет удивительно, а так, Мао в 26 его прыгала ).
Мао и сейчас способна его прыгнуть. Она и когда-то из-за спонсоров и потери благосклонности от родной федерации
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Pentrak
Ответ fillette
Так никто и не ждет, что Лиза уйдет раньше 35. Если раньше, то, да, будет неожиданно ),
Она может решить уйти когда захочет, но это всё равно будет неожиданно, если учесть сколько она уже катается.
+2
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АБZ 49
Ответ Лека-Лека
Комментарий удален модератором
Ну нашей императрица ей ещё и 30 - ти нет
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justbored
Ну совсем в старуху превратили.
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fillette
Ответ galik55
Но у Леоновой не было трикселя, а у Лизы - легко. Ей интересных постановок , Матвею побед в сезоне
Ну, если у Лизы триксель и в 30 будет, то да, это будет удивительно, а так, Мао в 26 его прыгала ).
+1
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Соль.
вот что ляпнул...
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Maria L
Ответ fillette
Неожиданная гибель - это смерть от старости почти в 100 лет? ))А в том, что Лиза завершит свою карьеру по старости никто вроде и не сомневается). Что в этом будет неожиданного?) Леонова до 29 каталась? Время еще есть )).
несмотря на возрасте ее смерть была неожиданной. казалось что Елизавета будет править вечно, столько всего она на своем веку повидала.

так и тут, все уже настолькоп привыкли к тому что Лиза в фигрном катании фигура постоянная, что когда она уйдет для очень многих это станет неожиданностью
+8
-7
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AAPolyansky
гибель королевы Елизаветы II? а она погибла? насколько я знаю, она тихо угасла от букета болезней, в числе которых была онкология
+4
-3
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