Матвей Ветлугин: «Завершение карьеры Туктамышевой будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II»

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о карьере Елизаветы Туктамышевой.

– Нельзя не затронуть тему . Она готовится к своему «сотому» сезону. Впечатляюще, не так ли?

– Чтобы еще о ней хорошего сказать-то? Ну, пример! У нее философское отношение к тренировкам, к фигурному катанию в целом. Не как к главному и единственному занятию всей своей жизни, от которого будет зависеть все дальнейшее существование и настроение. Это лишь часть нашей повседневной жизни, рутины.

На сборах в Новогорске перед чемпионатом России мы праздновали день рождения Лизы и каждый, конечно, произнес слово. Тогда Алексей Николаевич сказал: «Ребята, вы должны понимать этот момент и радоваться тому, что можете сейчас выступать и тренироваться вместе с Лизой. Вы живете в один период с человеком-долгожителем в спорте по нынешним меркам».

– Ваш прогноз. Сколько еще Лиза будет выступать?

– Завершение ее карьеры будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II. Она была так долго на троне Великобритании, что это казалось чем-то естественным и должным. Также и карьера Лизы. Есть ощущение, как будто она всегда каталась и будет кататься, – сказал .