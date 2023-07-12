«Барселона» может арендовать Бернарду с обязательным выкупом в 2024-м. Альтернатива – Ло Чельсо

Хави настаивает на подписании Бернарду Силвы.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» осознает, насколько сложно подписать хавбека «Манчестер Сити», но считает, что может по крайней мере попытаться удовлетворить запрос главного тренера.

Каталонцы хотят воспользоваться тем, что возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обещал отпустить португальца этим летом, если тот захочет уйти – а хочет именно в «Барселону».

«Блауграна» может предпринять попытку арендовать Бернарду с обязательным выкупом через год. Также она надеется на то, что в результате продажи ряда футболистов сможет высвободить дополнительное место под потолком зарплат.

Отмечается, что долго откладывать переговоры с « » нельзя, поскольку «горожанам» еще потребуется найти полузащитнику замену.

В качестве альтернативы Силве рассматривается , принадлежащий « ».