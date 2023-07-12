«Барселона» может арендовать Бернарду с обязательным выкупом в 2024-м. Альтернатива – Ло Чельсо

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Бернарду Силва Джовани Ло Чельсо Футбол

Хави настаивает на подписании Бернарду Силвы.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» осознает, насколько сложно подписать хавбека «Манчестер Сити», но считает, что может по крайней мере попытаться удовлетворить запрос главного тренера.

Каталонцы хотят воспользоваться тем, что возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обещал отпустить португальца этим летом, если тот захочет уйти – а Силва хочет именно в «Барселону».

«Блауграна» может предпринять попытку арендовать Бернарду с обязательным выкупом через год. Также она надеется на то, что в результате продажи ряда футболистов сможет высвободить дополнительное место под потолком зарплат.

Отмечается, что долго откладывать переговоры с «Манчестер Сити» нельзя, поскольку «горожанам» еще потребуется найти полузащитнику замену.

В качестве альтернативы Силве рассматривается Джовани Ло Чельсо, принадлежащий «Тоттенхэму».

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31 комментарий

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Трент Резнор
На какие рычаги гуляют?
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•milord•
Ответ Абдула Магомедсаидов
Им Дембеле и Рафиньи мало?
Бернарду уже давно не привязан к амплуа правого вингера, Пеп его использовал и инсайдом, и восьмеркой, и в паре опорников, и даже ложным фулбэком)
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Mr@k123
Ахахаха, ну да,выбор Силвы 500 к в неделю или 500 рычагов в неделю..))
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Михо
Ответ Этот Райола хочет денег
Бернарду придется привыкать, что Барселона это не только прекрасный климат, но и битва за победу в ЛЧ. В смысле за каждую победу в группе ЛЧ. И возможность дойти до самых дальних стадий ЛЕ.
Гюндогану тоже, причем ему уже точно😃
+6
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Kaka_GOAT
Мундо депортива : Мбаппе на самом деле хочет перейти в барселону
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Этот Райола хочет денег
Бернарду придется привыкать, что Барселона это не только прекрасный климат, но и битва за победу в ЛЧ. В смысле за каждую победу в группе ЛЧ. И возможность дойти до самых дальних стадий ЛЕ.
+18
-17
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Абдула Магомедсаидов
Им Дембеле и Рафиньи мало?
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alexis2020
Пеп Гвардиола и Чики Бегеристайн с большей охотой готовы отдать футболистов Сити Арсеналу и Барселоне, где работают их друзья Артета и Хави, нежели каким то другим клубам
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Лапорта, утверждая со спортдиром трансферный шортлист: "Так, а кого из них мы ещё не кидали?"
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WESTERN-
Вначале надо продать тех кого продают. Без этого никого не подписать
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predMBAPPE
Так скоро клуб назовем Мюнхенская Барселона Сити
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Kaka_GOAT
Скоро сосьос барселоны будут сидеть на обновлённым унитазе по имени спотифай камп ноу ,а в руках туалетная бумага мундо депортива
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Этот Райола хочет денег
Ну вот, набежала агрессивная сине-гранатовая кулес, всех критиков заминусила! Ну ладно, если считаете, что это поможет занять Барсе второе место в группе и выйти наконец то в 1/8 ЛЧ, норм! Чур потом не обижаться, когда все ржать будут над очередным походом за ЛЕ?)
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Вечно в бане
А в пункт про обязательный выкуп, добавят подпункт о том, что если не получится зарегистрировать Силву до 1 августа 2024, то выкуп перестаёт быть обязательным?
Или когда Лапорта через год скажет, что ему весь год снилось, как он расплачивается за Бернарду, но деняк нет, Сити возьмёт травой с Камп Ноу?
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DolJun
бернарду слишком хорош для фк мем, уж лучше к саудовцам сгонять на заработки, чем под руководством чави покорять лигу конференций)
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The Best
Ответ ljolik888
Жаль , я думал не все так потеренно .
Ну слушайте у некоторых юзеров спортса которые шутят про Челси кроме раздевалки и чемпионшипа не находится более остроумных шуток,так что не нужно удивляться.Многие будут шутить про рычаги пока у Барселоны не наладится всё с финансами.
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Трент Резнор
Ответ v.belorussky
Если вам хочется в каждой новости упомянуть "рычаги", это серьёзный повод обратиться к психотерапевту.
Вы доктор?)
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