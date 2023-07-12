«Динамо» объявило о продаже Шиманьского «Фенербахче»
Себастьян Шиманьски окончательно покидает «Динамо».
Московский клуб объявил о достижении соглашения с «Фенербахче». Ранее сообщалось, что турецкая команда заплатит 14 млн евро.
Последний сезон польский футболист провел в «Фейеноорде» на правах аренды. За «Динамо» он играл с 2019 по 2022 год и за 85 игр забил 8 голов, а также отдал 17 результативных передач.
Подробно со статистикой Шиманьского можно ознакомиться здесь.
В такой ситуации трансфер просто бомба.