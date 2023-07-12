«Динамо» объявило о продаже Шиманьского «Фенербахче»

Теги премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Динамо Москва Себастьян Шиманьски Футбол

Себастьян Шиманьски окончательно покидает «Динамо».

Московский клуб объявил о достижении соглашения с «Фенербахче». Ранее сообщалось, что турецкая команда заплатит 14 млн евро.

Последний сезон польский футболист провел в «Фейеноорде» на правах аренды. За «Динамо» он играл с 2019 по 2022 год и за 85 игр забил 8 голов, а также отдал 17 результативных передач.

Подробно со статистикой Шиманьского можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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shishorin
отличный игрок и человек! желаю удачи в дальнейшей карьере, есть потенциал заиграть в крепком клубе из топ-5
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Пепси пеналдувич
Менеджмент Динамо и Себа просто красавчики.
В такой ситуации трансфер просто бомба.
+56
-1
+55
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Magmi
Ну за 13-15 млн продали, думаю. Получить такие деньги за футболиста в наше время - это прям фантастика. Ну и игроку респект, что не стал кидать
+54
-2
+52
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Victor Victor
Молодец что не кинул в своё время. А теперь и клуб с деньгами, и он пристроен
+21
0
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Б81
Себа и команду не бросил и заработали хорошо.
+13
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Vitamin_B
Молодец Себа, ушел без рассторжения контракта. Жаль конечно, хороший игрок, но ушел больше чем в двп раза чем пришел.
+11
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nevmeniaev
Себа-красавчик. Удачи в карьере. Возвращайся , если что
+9
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+9
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Lanuda
Шиме огромный респект за его два года в клубе и достойный уход (не разрывал контракт), при том, что поляк. Должен вырасти в игрока основного состава, как минимум, отличного европейского клуба. Тем более, уже чемпион в составе Фейенорда. Очень жаль, что все сложилось как сложилось. Потенциал у него прекрасен. И выручили за него очень прилично.
+9
-2
+7
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Mixos Demid
Себа всегда был хорош!!! Удачи в карьере!!!
+8
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akato
кстати в победном сезоне он норм отыграл.
+7
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Никита Самарин
По нынешним временам 🔝 продажа, но отдельно хочется выразить респект Себе, который не кинул клуб.
+5
0
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Илья Гутарев
Ответ Spartakovec navsegda
Комментарий удален пользователем
в сезоне,который прошёл, фейенорд выйграл эрдевизию
+4
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argentina10
ну хоть какая то новость не такая плохая на вечер....Шиме удачи!!!
+4
-1
+3
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Раменки за Динамо
За Фанеру переживать не буду, только лично за Себу, успел стать своим.
+3
0
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sebastian1410
Ответ Magmi
Ну за 13-15 млн продали, думаю. Получить такие деньги за футболиста в наше время - это прям фантастика. Ну и игроку респект, что не стал кидать
9.75 + бонусы
+2
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bevooch
Ответ Magmi
Ну за 13-15 млн продали, думаю. Получить такие деньги за футболиста в наше время - это прям фантастика. Ну и игроку респект, что не стал кидать
Погоди. Пока только "продали". "Получить деньги" - это следующий этап.
+2
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Алексей к
я его уважать стал как человека ещё тогда когда наш клуб летел в отельно взятой игре и только Шима бегал отбирал стелился в подкатах.как бы всё решёно,но ему пофиг - это характер,чисто по человечески респектос
+2
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Demetrios
Себа спасибо за игру, спасибо за уважение к клубу!!! удачи и здоровья.
+2
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Михаил Лубянский
Как так-то ,почему Фенер,игрок реально выше уровнем чем чемпионат турции
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Caniball
Чем-то ситуация с Айртоном напомнила. Похожие продажи за хорошие деньги без обид с обеих сторон.
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ESF
Единственный нормальный поляк.
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*** Ruslan ***
Ответ shishorin
отличный игрок и человек! желаю удачи в дальнейшей карьере, есть потенциал заиграть в крепком клубе из топ-5
Если поляк в эти года играл в России и сейчас его продали, то он как минимум хороший человек)
+1
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Sardar Zhoroev
В Фейеноорде хорошо проявил себя
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Трент Резнор
Если так, то нормально подняли за него.
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Roman Araslanov
В нынешнее время неплохой кэш
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