«Динамо» объявило о продаже Шиманьского «Фенербахче»

Себастьян Шиманьски окончательно покидает «Динамо».

Московский клуб объявил о достижении соглашения с « ». Ранее сообщалось, что турецкая команда заплатит 14 млн евро.

Последний сезон польский футболист провел в «Фейеноорде» на правах аренды. За « » он играл с 2019 по 2022 год и за 85 игр забил 8 голов, а также отдал 17 результативных передач.

Подробно со статистикой Шиманьского можно ознакомиться здесь.