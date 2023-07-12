«Фейеноорд» готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет больше ( РБК)

«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере Арсена Захаряна.

Нидерландский клуб предлагает за полузащитника 14-15 миллионов евро, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ходом переговоров.

«Интерес от «Фейеноорда» действительно есть. Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал один из источников, отметив, что голландцы предлагают за него примерно 15 млн евро. Другой источник сообщил, что «Фейеноорд» торговался с « » на уровне 14-15 млн евро.

В контракте с «Динамо», срок которого рассчитан до лета 2024 года, прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что « » предложил порядка 8 млн евро за Захаряна, но эта сумма не устраивает «Динамо», которое хочет не меньше 15 млн.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.