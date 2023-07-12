«Фейеноорд» готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет больше (РБК)

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва деньги Арсен Захарян Футбол

«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере Арсена Захаряна.

Нидерландский клуб предлагает за полузащитника 14-15 миллионов евро, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ходом переговоров.

«Интерес от «Фейеноорда» действительно есть. Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал один из источников, отметив, что голландцы предлагают за него примерно 15 млн евро. Другой источник сообщил, что «Фейеноорд» торговался с «Динамо» на уровне 14-15 млн евро.

В контракте Арсена с «Динамо», срок которого рассчитан до лета 2024 года, прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Фейеноорд» предложил порядка 8 млн евро за Захаряна, но эта сумма не устраивает «Динамо», которое хочет не меньше 15 млн.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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80 комментариев

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Криштиану Роналду
Неадекватные запросы Динамо могут стоить карьеры Захаряну, за такие деньги надо продавать не думая.
+110
-13
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ПравдоРуб
Час назад пишут что дают 7-8, Динамо хочет не менее 15. Сейчас дают 15, Динамо хочет больше. Может хватит бред писать уже
+95
-2
+93
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Дядя ТУРА
Динамо Москва 100 млн за него хочет или что?
+27
-5
+22
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Кирилл Овчинников
На такие деньги с Захаряна и Шиманьского, можно будет полсостава обновить спокойно. Надеюсь все пройдет!
+14
-1
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S. A.
В Динамо видели, как он играл в последнем сезоне? За 15 его надо с ногами отдавать, а то совсем заруинит себе карьеру
+13
-1
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Константин Васильев
Ответ Криштиану Роналду
Неадекватные запросы Динамо могут стоить карьеры Захаряну, за такие деньги надо продавать не думая.
Год до конца контракта, только неадекватная игра будет стоить Захаряну карьеры
+14
-2
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Viktor Martunov
Ответ ПравдоРуб
Час назад пишут что дают 7-8, Динамо хочет не менее 15. Сейчас дают 15, Динамо хочет больше. Может хватит бред писать уже
Скоро и 25 напишут, надо продавать СРОЧНО, пока не передумали.
+11
-1
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RembaXXX
Ответ ПравдоРуб
Час назад пишут что дают 7-8, Динамо хочет не менее 15. Сейчас дают 15, Динамо хочет больше. Может хватит бред писать уже
15 лимонов от голландцев за ноунейма бред сивой кобылы, 7-8 еще как то верится, да и то, в нынешних условиях очень щедрое предложение.
+6
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WelcomeBackPURE
Только истинные клоуны верят эти новостям
+6
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9_volk
любопытно - на каком основании динамо хочет за него больше? последний сезон - абсолютный провал.

не говоря уж о том, что голландские клубы ни за кого таких денег не платят. в то, что фейеноорд готов хотя бы 10 млн заплатить - вообще не верится. 8 - уже реалистичная версия, но объективно захарян не стоит сейчас и 8.
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kk.abb
Неадекваты в Динамо, либо бесплатно уйдет, либо в рпл до конца карьеры просидит.
+7
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JENNINGS
Отпустите парня, не ломайте ему карьеру! «Фейеноорд» - отличный клуб для роста и прогресса, прекрасный трамплин в топ-клуб!
+5
-2
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Shuller18
Фейеноорд хоть раз такие деньги платил?
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Доктор Верховцев
«сумма не устраивает «Динамо», которое хочет не меньше 15 млн.»

«Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал один из источников, отметив, что голландцы предлагают за него примерно 15 млн евро»

Что они хотят? Ещё больше золота?
+2
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Малком
Т.е. на Шиманьски у них не оказалось денег, а на Захаряна значит нашлись. Сомневаюсь
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maks44
Ответ LaffyTaffy
Откуда такие бабки у нищего Фейеноорда? Не поверю
Спекульнуть Захаряном хотят.
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Кеша
Надо продавать и не жадничать. 15 -отличная цена за Арсена . И пусть карьера пойдет в гору .
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Честный контроль
«Фейеноорд» дает 8 млн евро за Захаряна, «Динамо» хочет не меньше 15 млн ( Спорт-Экспресс)

«Фейеноорд» готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет больше ( РБК)

Российская спортивная журналистика!
Она такая, беспощадная к правде!
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Vedved
Ответ krokodilych
Я не понял, что делает "Динамо" в этой ситуации? Пытается выбить из голландцев побольше денег или же просто каждый раз повышает цену не ради заработка, а для того, чтобы "Фейеноорд" плюнул и отстал?
Пока даже непонятно, сколько голландцы предлагают) естественно, будет непонятно - что делает Динамо😅
+1
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Кирилл Петрушов
если это так, то 14-15 млн. вполне адекватная цена за Захаряна, учитывая нынешние реалии и обстановку в мире. Можно договориться о проценте последующей перепродажи, потенциал есть, лига и команда подходящая, Динамо не стоит вставлять палки в колеса игроку.По-моему, все стороны только в выиграше будут от этого трансфера.
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HRYNDEL
Ответ Dr. J 24
не армян, а армянин
Не получилось всё равно армян выходит,😂😂😂
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bogdan21101987@icloud.com
Шуманьского не выкупили за 14 млн , хотя он отлично вписался в игру команды , а за Захаряна готовы заплатить?
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krokodilych
Ответ Vedved
Пока даже непонятно, сколько голландцы предлагают) естественно, будет непонятно - что делает Динамо😅
Тоже верно :)
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Дэннис Молинарев
Из серии - Маловато будет! Маловато!!!
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Destro7451
Ответ ПравдоРуб
Час назад пишут что дают 7-8, Динамо хочет не менее 15. Сейчас дают 15, Динамо хочет больше. Может хватит бред писать уже
да там чем рез год контракт заканчивается, выбивает жирнее.
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