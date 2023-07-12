«Фейеноорд» готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет больше (РБК)
«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере Арсена Захаряна.
Нидерландский клуб предлагает за полузащитника 14-15 миллионов евро, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ходом переговоров.
«Интерес от «Фейеноорда» действительно есть. Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал один из источников, отметив, что голландцы предлагают за него примерно 15 млн евро. Другой источник сообщил, что «Фейеноорд» торговался с «Динамо» на уровне 14-15 млн евро.
В контракте Арсена с «Динамо», срок которого рассчитан до лета 2024 года, прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Фейеноорд» предложил порядка 8 млн евро за Захаряна, но эта сумма не устраивает «Динамо», которое хочет не меньше 15 млн.
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
не говоря уж о том, что голландские клубы ни за кого таких денег не платят. в то, что фейеноорд готов хотя бы 10 млн заплатить - вообще не верится. 8 - уже реалистичная версия, но объективно захарян не стоит сейчас и 8.
«Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал один из источников, отметив, что голландцы предлагают за него примерно 15 млн евро»
Что они хотят? Ещё больше золота?
«Фейеноорд» готов заплатить 14-15 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет больше ( РБК)
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Она такая, беспощадная к правде!