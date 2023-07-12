Мостовой о Кузяеве в «Гавре»: «Респект, что уезжает из малины на завод. Чемпионат Франции сложный: в команде 15 темнокожих, отлетаешь на 3 метра, играя с ними в корпус»

Теги Байер бундеслига Германия лига 1 Франция Александр Мостовой Гавр Далер Кузяев Сердар Азмун Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой похвалил Далера Кузяева за решение сменить «Зенит» на «Гавр».

– Удивлен переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.

Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку.

– Азмун в более сильном клубе, где конкуренция.

– Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чем говорю. Там в команде человек 15 – темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра.

Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто, – сказал бывший полузащитник «Кана» и «Страсбура».

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки

Кузяев добрался до Европы. Выбрал скромнейшего дебютанта Лиги 1, хотя «Бешикташ» предлагал 1,5+ млн

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61 комментарий

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Marat_NJL
Поздравляю вас всех с тем, что Далер… нет, не так.. что Мостовой дал адекватный комментарий впервые за очень долгое время)
+130
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+122
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shapor
Ответ Алексий Бяконт
Уезжать в 30 лет из Зенита в Гавр - это тяжелый случай. То ли сам Далер недалёкий просто, либо папочка и окружение. Уже поздно!
Остался - выбрал бабло. Уехал - недалекий. Штампы, они такие.
+54
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+54
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Рома Политов
Вот бы отправить его хвалебный комментарий в адрес Лиги 1 во французскую прессу. Уверен они будут польщёны)
+54
-11
+43
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Muslim Muslim
Лично мне приятно наблюдать, как наши переходят в европейские клубы, пускай и скромные..
+40
-4
+36
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Антон
Ответ Marat_NJL
Поздравляю вас всех с тем, что Далер… нет, не так.. что Мостовой дал адекватный комментарий впервые за очень долгое время)
Недавно тоже что-то выдавал здравое, не первый раз уже. Учеба на пользу идет. Образование оно же и общий уровень здравости повышает, любое.
+23
-2
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Несусветный Папаша
Город в списке всемирного наследия Юнеско, всего 200 км от Парижа. Что посмотреть: Мост Нормандии, библиотека Нимейера, Собор Иосифа, Гаврский Кафедральный собор...Удачи Далер!
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prus_3
Ответ Несусветный Папаша
Город в списке всемирного наследия Юнеско, всего 200 км от Парижа. Что посмотреть: Мост Нормандии, библиотека Нимейера, Собор Иосифа, Гаврский Кафедральный собор...Удачи Далер!
Еще бы адрес библиотеки указал.
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garp
Ответ Несусветный Папаша
Город в списке всемирного наследия Юнеско, всего 200 км от Парижа. Что посмотреть: Мост Нормандии, библиотека Нимейера, Собор Иосифа, Гаврский Кафедральный собор...Удачи Далер!
вот так и вижу Кузяева в библиотеке Нимейера
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Hitgoe Himgob
Ответ Алексий Бяконт
Уезжать в 30 лет из Зенита в Гавр - это тяжелый случай. То ли сам Далер недалёкий просто, либо папочка и окружение. Уже поздно!
Далёким конечно же лучше против Оренбурга и Сочи играть чем против ПСЖ и Марселя.
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.ru
три года на заводе... так закалялся Царь
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Zlatan
Как раз игроков такого плана как Кузяев во Франции каждый второй
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Константин Эсперов
Ответ Marat_NJL
Поздравляю вас всех с тем, что Далер… нет, не так.. что Мостовой дал адекватный комментарий впервые за очень долгое время)
Да . Их надо в коллекцию собирать и в альбом и показывать как успокоительное .
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trav
Ответ Рома Политов
Вот бы отправить его хвалебный комментарий в адрес Лиги 1 во французскую прессу. Уверен они будут польщёны)
а что нельзя употреблять слово темнокожие? или он чтото плохое сказал?
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Toboi Chitosu
Ответ Валера, уходи!!!
футбол это техника, выносливость, чувство поля... как сказал Зидан на одной технике сейчас далеко не уедешь, выносливость это вообще не про наших, чувство поля - ну он даже не Титов, я уже не говорю про Крооса, Модрича или Зидана... хрен пойми че он там будет делать, ну как уже было тут сказано, в городе есть на что посмотреть... очень хотел уехать - уехал...
Кроосы и Модричи в Гаврах не играют.
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Сергей
Ответ prus_3
Еще бы адрес библиотеки указал.
Ещё бы он читать умел.
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Паровоз19
Ответ tolstiy
а это точно тот царь?
царём он в Испании стал. тогда принцем ещё был
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Karel
Чернокожих, белокожих, кранокожих, жёлтокожих....
Фигня какая-то.
Нормально же и понятно раньше было - негры, европейцы, азиаты, индейцы...
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Spaten
Ну отлетел ты от него метра на три, а дальше то что?
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Gornostaev
Ну 30 лет не мальчик уже, конечно, но... Возможно проведет яркий сезон (ибо мотивирован + новые эмоции), впечатлит условный Лилль или Монако, и еще 3-4 года проведет на высоком уровне. Масса примеров, когда после 30-ти игроки обретали вторую молодость - Джеко, Лука Тони, Ди Натале, да и примеров среди россиян хватает...
Удачи Далеру, прикольная и достойная уважения авантюра!
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psycho
тут и дураку понятно, что Гавр - шаг вперёд после зенита
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trav
Ответ Рома Политов
Ты может не в курсе, но делать такой акцент на цвете кожи и расовых отличиях это как минимум моветон, как максимум уголовная статья. Гальтье не даст соврать.
В России нет никакой уголовной статьи за то что человек называет темнокожих темнокожими. Мостовой гражданин России и имеет полное право выражать свои мысли свободно
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А Гавр - это как у нас Торпэдо?
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Melnikov1968
Может люди, которые из зала не вылезали, не то качали? Футболисту жим штанги лёжа и под’ем на бицепс нужны как ослу очки. Можно часами торчать в тренажерке, но если ты не соображаешь какие способности нужно развивать, то это все пустое.
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Toboi Chitosu
Ответ Slavnov
В дно перешел какое-то,которое на вылет стоять будет,смысла от такого перехода,в футбольном плане нет,да и франция,нижняя часть таблицы,один силовой футбол,бей беги
Если Далер такой хороший футболист, его увидит условный Марсель и заберёт себе. А если нет – хоть кайфанёт от нового опыта под конец карьеры.
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Андрей Андреев
Хотелось бы чтобы условные Чалов и Антон Миранчук последовали примеру Далера и приняли решение уйти в клубы чемпионатов первой пятерки
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