Александр Мостовой похвалил Далера Кузяева за решение сменить «Зенит» на «Гавр».

– Удивлен переходу в « ». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод.

Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку.

– Азмун в более сильном клубе, где конкуренция.

– Согласен, но чемпионат Франции очень сложный. Я там играл три года, поэтому знаю, о чем говорю. Там в команде человек 15 – темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра.

Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто, – сказал бывший полузащитник «Кана» и «Страсбура».

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки

Кузяев добрался до Европы. Выбрал скромнейшего дебютанта Лиги 1, хотя «Бешикташ» предлагал 1,5+ млн