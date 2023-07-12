Уимблдон. 1/4 финала. Медведев сыграет с Юбенксом, Алькарас – с Руне

Теги Уимблдон результаты ATP Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев сыграет с Кристофером Юбенксом в четвертьфинале «Уимблдона» .

Карлос Алькарас поборется с Хольгером Руне.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) Кристофер Юбенкс (США)
Дата проведения
12 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
12 июля, 17.00
Онлайн матча

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10 комментариев

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RealJon
Удачи Даниилу. надеюсь он и Новак встретиться в финале.
+2
0
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Bayram Atajanow
Даниил вперед
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Stas Salesov
Ответ zzzeeerrrooo
1-1 по идеи Карлос сегодня должен катком проехать
Вообще только один матч, в Берси, где Карлитос снялся во втором сете, проигрывая. А второй матч с несерьезного молодежного итогового
+1
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Даниил Александров
А че у карлоса и руне по личным встречам?
0
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Россия будет свободной
игра тореадора с викингом будет весёлой и зрелищной, но исход его предопределен.
Так же как и бурого медведя с гризли, впрочем.

хотелось бы, чтобы в финал против новака вышел в итоге даниил, конечно
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Даниил Александров
А че у карлоса и руне по личным встречам?
1-1
по идеи Карлос сегодня должен катком проехать
+1
-1
0
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