Уимблдон. 1/4 финала. Медведев сыграет с Юбенксом, Алькарас – с Руне
Даниил Медведев сыграет с Кристофером Юбенксом в четвертьфинале «Уимблдона» .
Карлос Алькарас поборется с Хольгером Руне.
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 12 июля, 16.30
- Дата проведения
- 12 июля, 17.00
Так же как и бурого медведя с гризли, впрочем.
хотелось бы, чтобы в финал против новака вышел в итоге даниил, конечно
по идеи Карлос сегодня должен катком проехать