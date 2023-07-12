«ПСЖ» – это тюрьма, клуб без души, он всегда действует шантажом. Эмир и Аль-Хелайфи думают, что все можно купить». Экс-агент Верратти о парижанах

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Жозеп Бартомеу Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Донато Ди Кампли агенты Футбол

Бывший агент Марко Верратти рассказал о сорвавшемся переходе хавбека «ПСЖ» в «Барселону».

«Игроки в Париже находятся в заключении, всегда делают то, чего хочет клуб, а не они сами. Это тюрьма, там практикуют шантаж.

«ПСЖ» всегда действует путем шантажа. Мы хотели перейти в «Барселону», и это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелайфи сказал мне, что если я продолжу попытки провести сделку с «Барсой», Верратти от меня уйдет... И в конце концов это произошло. Я уверен, что Марко испугался – он не признается, но это так.

С самого первого дня [в «ПСЖ»] Верратти был заключен в тюрьму. Когда мы вели переговоры с «Барселоной», «ПСЖ» встречался с ним несколько раз – они говорили ему, что подпишут Неймара, что построят команду вокруг него... Если вы идете против них, это становится личным.

Бартомеу продолжал звонить Аль-Хелайфи, но он никогда не отвечал на звонки. У меня ужасный опыт общения с ними. Их волнуют только деньги, это клуб, у которого нет души. Они не отпускают, потому что эмир и Аль-Хелайфи думают, что все можно купить, что они могут завоевать мир только благодаря деньгам. Но это, очевидно, невозможно», – сказал Донато Ди Кампли.

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35 комментариев

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Royal Watcher
Да ладно, а каждый игрок туда приходит играть за идею, дружбу и любовь, деньги вообще не причём
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blaugrano
Бедняжки... как деньги получать, так всё устраивает. Как контракт исполнять - то отношение не очень, то условия, и вообще это тюрьма.
+20
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Кан и Баллак сидят в баре
Будет мегасделка от Хелайфи и Леви ,чтоб всем напакостить- Мбаппе на Кейна обменять с фразой обоих "Так не доставайтесь вы никому!")
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Этот Райола хочет денег
Ну Вератти то и Нея они как раз таки уговорили большими деньгами, при чем здесь тюрьма и шантаж? Заголовок такой, будто агента и Вератти на швабру обещали одеть, или родителей в Бейрут отправить, если не согласятся остаться в ПСЖ.
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Elkorazon01
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Никакого шантажа и давления не было. ПСЖ призывал Верратти соблюдать и уважать свой контракт. Верратти остался (если хотел бы уйти, все равно бы ушёл) - и не пожалел об этом. Вот и все. Что касается, как он выразился "души", то это его субъективное мнение, которое никого не волнует. Факт остаётся фактом - ПСЖ самый титулованный и популярный клуб во Франции. Allez Les Rouge et Bleu ! Vive le PSG !
Ты наверно лучше чем его бывший агент знаешь
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Kira625
Он же наверняка про Зенит хотел сказать, просто перепутал ;)
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Фут.Боль
Бывший просто сильно обижен. Так часто бывает с бывшими.
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Bob Ganiev
верблюды в комментах спорстса дошли до защиты шейхов, которые ломают футбол. в целом логично.
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Александр Тихомиров
Ответ Nacho13
Кривая логика. И не подтверждается. Месси ушёл, Мбаппе на чемоданах.
так им будут платить не меньше)
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Lionbet
Когда их покупают деньгами, они молчат. Когда их не покупают больше, говорят про тюрьму и честь
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Men77
Готов "сесть" в эту тюрьму, фин условия обсуждаемы 😁
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Кашшай Чакырович
Псж это тюрьма ,представляете они нам платили миллионы евро и ещё заставляли работать, пинать этот долбаный мячик !
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Agamyrat Agamyradow
если бы им волновали только деньги они бы так много не тратили
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Растиньяк
база
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Forza
Так и в чем шантаж то, я не понял? Угрожают, что перестанут безумные деньги платить, если ты уйдешь?
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Подкат Пенальтьевич
По факту правильно думают
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Мертвый
выдал базу
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Матрос Кот
На Зенит похоже. Ресурсные клубы все одинаковые.
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74447sjhcs
Немного тревожно за этого парня…
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Николай Коровин
хороша тюрьма где платят десятки миллионов. по какой статье содют в такую?
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Svobodu Mne
Так вы же и продались одни из первых
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NOOhr
Золотая клетка)
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Коробкин
База) тут и добавить нечего
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Vladimir Genius
спортс, че за фейк
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& Co1366
Не в деньгах счастье! И в деньгах тоже.
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