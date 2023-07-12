«Аль-Хилаль» объявил о трансфере Милинковича-Савича. «Лацио» получит 40 млн евро

Теги Лацио серия А Италия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сергей Милинкович-Савич Футбол

Сергей Милинкович-Савич покинул «Лацио».

О приобретении полузащитника объявил «Аль-Хилаль». Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три сезона.

Сообщалось, что игрок будет зарабатывать 20 млн евро в год, а римляне получат за серба 40 млн евро.

Милинкович-Савич выступал за «Лацио» с сезона-2015/16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

«Сергей идет на пенсию». И Милинкович-Савич в Саудовскую Аравию – умолял «Лацио» отпустить

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73 комментария

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NickN
А вы тоже помните эти сумасшедшие ценники, которые на него вешали Лацио несколько сезонов подряд? А тут всего сороковник. Скромненько как-то
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Dj_dale
Спортс, сделайте уже какой-нибудь гайд по аравийской лиге. Я запутался, кто в какой "Аль" перешёл и у кого какие составы сейчас и какие будут к концу окна. Если такой уже есть, то сорян, не видел. Не могу понять, за какой "Аль" я с детства.
+52
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+52
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Вадим Белозёров
Как просрать карьеру, наглядное пособие
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+22
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Ivchev
Ответ Вадим Белозёров
Как просрать карьеру, наглядное пособие
Слушайте, легко так рассуждать... Вот вы бы отказались?
Да и если порассуждать о карьере - но вот что ему светило бы? Стать чемпионом мира, обладателем ЛЧ?? Да даже чемпионом Италии с большим трудом вериться... Нет, когда мог перейти в ТОП клуб, который мог бы бороться зацепить ЛЧ - не отпустили, просили сумасшедшие деньги. Пик его карьеры все равно позади. Вот реально зачем ему оставаться в Европе - чтобы что??
А так к 30 годам заработает больше чем заработал бы останься он в Лацио до 35 или 37.
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Абдула Магомедсаидов
Ответ Konstantin Frolov
Думаешь Лацио претендует на победу в ЛЧ?
он мог перейти в клуб, который претендует на лч
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Vir_Cotto
Ответ Вадим Белозёров
Как просрать карьеру, наглядное пособие
Да уж, какие-то 20 миллионов в год.
Вот карьера офисного планктона с эмоциональным выгоранием и невысокой зарплатой конечно была бы лучше.
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Трент Резнор
Как будто похороны
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Lionel Andres Messi 10
В Пари НН перешёл.
+8
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Vlad
Ответ NickN
А вы тоже помните эти сумасшедшие ценники, которые на него вешали Лацио несколько сезонов подряд? А тут всего сороковник. Скромненько как-то
Особенно перед ЧМ 2018
+5
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Polska Strong!666
Ответ Dj_dale
Спортс, сделайте уже какой-нибудь гайд по аравийской лиге. Я запутался, кто в какой "Аль" перешёл и у кого какие составы сейчас и какие будут к концу окна. Если такой уже есть, то сорян, не видел. Не могу понять, за какой "Аль" я с детства.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/totody/3174269.html
Вот довольно свежий сборник всех команд из высшей лиги Саудовской Аравии,в котором есть и про известных игроков,и про сами команды.
+4
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Konstantin Frolov
Ответ Sinister Kid
Довольный какой. А мог так с кубком ЛЧ позировать.
Думаешь Лацио претендует на победу в ЛЧ?
+5
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Vir_Cotto
Ответ Dj_dale
Спортс, сделайте уже какой-нибудь гайд по аравийской лиге. Я запутался, кто в какой "Аль" перешёл и у кого какие составы сейчас и какие будут к концу окна. Если такой уже есть, то сорян, не видел. Не могу понять, за какой "Аль" я с детства.
Всё уже сделали в Википедии.
+2
0
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*** Ruslan ***
Ответ Sinister Kid
Довольный какой. А мог так с кубком ЛЧ позировать.
Он думает лучше бабло в кармане, чем кубок в воздухе
+2
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Picachu
Ответ NickN
А вы тоже помните эти сумасшедшие ценники, которые на него вешали Лацио несколько сезонов подряд? А тут всего сороковник. Скромненько как-то
160 миллионов за него
+3
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Олег Пашинин
20 лямов за сезон это безумие просто
Согласен, можно было и побольше выпросить.
+2
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Максим Семин
Ответ Sinister Kid
Довольный какой. А мог так с кубком ЛЧ позировать.
А ты бы выбрал кубок лч или 60 млн евро?
+2
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ciao.ragazzi.2519
Ответ Абдула Магомедсаидов
он мог перейти в клуб, который претендует на лч
не перешёл, значит не мог или его не хотели
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Sinister Kid
Ответ Konstantin Frolov
Думаешь Лацио претендует на победу в ЛЧ?
А сколько лет Милинкович-Савич мог перейти в разные топ клубы? У него мог бы быть такой шанс.
+1
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Артём Ларсон
Ответ Sinister Kid
Спорт всё таки про победы.
а работа про деньги
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Sinister Kid
Довольный какой. А мог так с кубком ЛЧ позировать.
+5
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Куприн
Ответ Cruel Snake
Судя потому сколько известных футболистов перешло в Саудовскую Аравию, этот чемпионат будет поинтереснее смотреть чем скажем Лигу 1
Китайский чемпионат смотрели в период их активных закупок?
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Nikolai Masakov
Ответ NickN
А вы тоже помните эти сумасшедшие ценники, которые на него вешали Лацио несколько сезонов подряд? А тут всего сороковник. Скромненько как-то
Год контракта остался и продлевать вроде как не собирался
+1
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Трент Резнор
Ответ Акира_1
В итоге не продали ни Сергея, ни Милинковича Савича.
За 2 зайцами погонишься…
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Rustam Petrov
Я бы тоже так улыбался, если бы получал 20 лямов в год чистыми.
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Олег Пашинин
Почему этот комментарий отображается именно так?
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20 лямов за сезон это безумие просто
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