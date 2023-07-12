«Аль-Хилаль» объявил о трансфере Милинковича-Савича. «Лацио» получит 40 млн евро
Сергей Милинкович-Савич покинул «Лацио».
О приобретении полузащитника объявил «Аль-Хилаль». Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три сезона.
Сообщалось, что игрок будет зарабатывать 20 млн евро в год, а римляне получат за серба 40 млн евро.
Милинкович-Савич выступал за «Лацио» с сезона-2015/16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
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Да и если порассуждать о карьере - но вот что ему светило бы? Стать чемпионом мира, обладателем ЛЧ?? Да даже чемпионом Италии с большим трудом вериться... Нет, когда мог перейти в ТОП клуб, который мог бы бороться зацепить ЛЧ - не отпустили, просили сумасшедшие деньги. Пик его карьеры все равно позади. Вот реально зачем ему оставаться в Европе - чтобы что??
А так к 30 годам заработает больше чем заработал бы останься он в Лацио до 35 или 37.
Вот карьера офисного планктона с эмоциональным выгоранием и невысокой зарплатой конечно была бы лучше.
Вот довольно свежий сборник всех команд из высшей лиги Саудовской Аравии,в котором есть и про известных игроков,и про сами команды.