«Аль-Хилаль» объявил о трансфере Милинковича-Савича. «Лацио» получит 40 млн евро

Сергей Милинкович-Савич покинул «Лацио».

О приобретении полузащитника объявил « ». Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три сезона.

Сообщалось, что игрок будет зарабатывать 20 млн евро в год, а римляне получат за серба 40 млн евро.

Милинкович-Савич выступал за «Лацио» с сезона-2015/16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

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