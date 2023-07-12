Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата.
«Апелляция по делу Квинси Промеса подана», – сообщили в пресс-службе суда Амстердама.
В ночь с 24 на 25 июля 2020 года в Абкауде Промес, игравший тогда за «Аякс», ранил ножом в колено двоюродного брата. Игрок повредил сухожилие на ноге родственника, который до сих пор не оправился физически.
19 июня стало известно, что Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Хавбек «Спартака» не посещал слушания по делу.
Рад ты мне или не рад.
Сядь со мной за стол, налей себе вина
И если ты мне брат, то пей со мной до дна.