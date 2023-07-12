Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата.

«Апелляция по делу подана», – сообщили в пресс-службе суда Амстердама.

В ночь с 24 на 25 июля 2020 года в Абкауде Промес, игравший тогда за «Аякс», ранил ножом в колено двоюродного брата. Игрок повредил сухожилие на ноге родственника, который до сих пор не оправился физически.

19 июня стало известно, что Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Хавбек « » не посещал слушания по делу.