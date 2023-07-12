Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата.

«Апелляция по делу Квинси Промеса подана», – сообщили в пресс-службе суда Амстердама.

В ночь с 24 на 25 июля 2020 года в Абкауде Промес, игравший тогда за «Аякс», ранил ножом в колено двоюродного брата. Игрок повредил сухожилие на ноге родственника, который до сих пор не оправился физически.

19 июня стало известно, что Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Хавбек «Спартака» не посещал слушания по делу.

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12 комментариев

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Марат Маратов
Надеюсь Промесу ничего не помешает показать свой высокий уровень в этом сезоне!
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psycho
надо было писать в Спортлото, чего греха таить-то
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KOTOV71
" Предсезонная подготовка"!
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Ка Ман
Брат ты мне или не брат,
Рад ты мне или не рад.
Сядь со мной за стол, налей себе вина
И если ты мне брат, то пей со мной до дна.
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Always_sam
Брат за брата, за основу взято
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Shadow1882
На что он рассчитывает вообще?
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ЗЕНИТ65
Ответ Захар Партин
его же посадят, но зато он не сыкло
Ссыкло, да ещё какое!
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