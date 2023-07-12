«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го

«Спартак» объявил о трансфере Тео Бонгонда из «Кадиса».

Контракт атакующего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Тео взял 77-й номер.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 7+3 млн евро.

Фото: spartak.com

До « » Бонгонда выступал за «Генк», «Зюлте-Варегем», «Трабзонспор» и «Сельту».

27-летний футболист выступал за юношеские сборные Бельгии, но в 2022 году решил играть за Демократическую Республику Конго – там родился его отец.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.