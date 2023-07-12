«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига трансферы Кадис Тео Бонгонда Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Тео Бонгонда из «Кадиса».

Контракт атакующего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Тео взял 77-й номер.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 7+3 млн евро.

Фото: spartak.com

До «Кадиса» Бонгонда выступал за «Генк», «Зюлте-Варегем», «Трабзонспор» и «Сельту».

27-летний футболист выступал за юношеские сборные Бельгии, но в 2022 году решил играть за Демократическую Республику Конго – там родился его отец.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.

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75 комментариев

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psycho
Удачи в "Спартаке"
+59
-4
+55
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pav11k
Ударение на какой слог?

Зиньковский теперь конкретно на скамейку сядет, по-видимому
+24
-3
+21
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Саша Котляров
Хорошая новость👍👍👍 удачи ему в Спартаке
+19
-3
+16
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Ответ pav11k
Ударение на какой слог? Зиньковский теперь конкретно на скамейку сядет, по-видимому
не факт вообще, но вероятность существует, Бонгонда, Промес, Мозес, Медина всё это конкуренты на позицию...
+6
0
+6
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ArtMen
Про фото Зиньковского на заднем плане уже написали?)))
+6
0
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psycho
ждём Санчеса
+10
-5
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borodinnikita963@gmail.com
Зиньковский сейчас конкретно присядет на банку. Даже жаль. Никогда бы не подумал что придётся искать ему замену.
+6
-2
+4
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alexus-1990
Ответ </c/>
не факт вообще, но вероятность существует, Бонгонда, Промес, Мозес, Медина всё это конкуренты на позицию...
Мозес на выход скорее всего
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Мелкие лавочники
Требую защитника, полузащитников перебор...
+3
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+2
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Зубы Дзюбы
Ответ borodinnikita963@gmail.com
Как жаль что травму получил и такую серьёзную.
Какую? Он неделю назад дубль в ворота торпедо забил
+2
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Роман
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не понимаю, зачем столько крайних вингеров. лучшеб объявили о покупке цз
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edik-burimov2@mail.ru
в прошлом сезоне тоже кричали что перебор игроков, особенно в атаке, а были отрезки, когда и на замену выпустить некого было, тем более если в качестве прибавляем, тем более если на выход кто-то пойдёт
+2
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Gustav Forsberg
Ответ psycho
Удачи в "Спартаке"
привет, Мульт-голова!)
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Зубы Дзюбы
Ответ ivannumber1
Почему всего на 3 года контракт??? Что опять за распилы и откаты?
Надо на 8 как в Челси?)
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Mark Safa
Не ну Спартак норм усилился👍🏼
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Лёха Жданчик
2 одинаковых игрока Медина и Бонгонга оба правые вингеры с левой ногой
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Владимир Молявин
Добро пожаловать, Тео!!! Удачи!!!
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Добро пожаловать!
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Владимир Давыдов
Ответ Пользователь Huawei
Объявляется конкурс на погремуху Бангонде!
Есть Витя, Антон. А этот Толик
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borodinnikita963@gmail.com
Ответ Зубы Дзюбы
Не первый готовый в другом клубе игрок не справляется с давлением в Спартаке. Жаль, но за год не убедил в своём твёрдом стартовом месте
Когда у Зины меняется причёска- его игра ухудшается
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0
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MachineGunKelly
Будем надеяться, что не подведёт
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ borodinnikita963@gmail.com
Зиньковский сейчас конкретно присядет на банку. Даже жаль. Никогда бы не подумал что придётся искать ему замену.
Не первый готовый в другом клубе игрок не справляется с давлением в Спартаке. Жаль, но за год не убедил в своём твёрдом стартовом месте
+1
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Baby face Nelson
Ответ pav11k
Ударение на какой слог? Зиньковский теперь конкретно на скамейку сядет, по-видимому
Ударение на последний слог
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Pakegi
Ответ юра георгиевский
Бобагонда, им наиграет. По фамилии сразу становится понятно, что за игрок, наподобие, что у нашего спартачка был Мукунку. Это двоюродный, старший брат Мукунку.
Ну что за лепет? Главное, по делу!
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borodinnikita963@gmail.com
Ответ </c/>
всем дадут играть я думаю, но 5 крайних Мозес, Промес, Бонгонда, Медина, Зиньковский много, но лучше так, чем никого...
Но выходить они будут реже обычного
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