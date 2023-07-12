Медведев шестой раз вышел в 1/2 финала турнира «Большого шлема»
Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале «Уимблдона» обыграл Кристофера Юбенкса – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1.
Медведев шестой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и дважды на Australian Open.
Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 4:9.
За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Хольгером Руне.
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Даниил Волидолыч
не можешь спокойно) надо на грани побывать
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