Медведев шестой раз вышел в 1/2 финала турнира «Большого шлема»

Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале «Уимблдона» обыграл Кристофера Юбенкса – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1.

Медведев шестой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и дважды на Australian Open.

Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 4:9.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Хольгером Руне.

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