Медведев шестой раз вышел в 1/2 финала турнира «Большого шлема»

Теги Уимблдон ATP Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале «Уимблдона» обыграл Кристофера Юбенкса – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1.

Медведев шестой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и дважды на Australian Open.

Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 4:9.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Хольгером Руне.

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50 комментариев

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Alex_V_G
Не что там где ребята со 2-3 сета, которые радовались? Кураж пропал и магия ушла. Невозможно так играть весь матч. Даня молодец!
+49
-2
+47
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Alex_V_G
Ответ Ничего Смешного
Я не понимаю, что так надломила Даниила, что он всю инициативу отдал Юбенксу. Это вообще ни разу не нормально. 1 и 5 сет сыграл как надо, в остальном дурью маялся
Вы смотрели матч? У Юбенкса приёмы наотмашь в линии. Подачи нереальные.
+33
0
+33
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Евгений Фабиянчук
Чисто в этом году:
Хард - Мастерс, финал Мастерса и куча турниров поменьше
Грунт - Мастерс
Трава - пф Уима (как минимум)
Игрок трёх покрытий, нравится вам это или нет!
+34
-1
+33
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costa0545
Выиграл на классе, а дальше Карасик, очень хочется посмотреть, а сможет ли навязать ему борьбу, я уже не говорю победить)))
+18
-2
+16
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Холден Колфилд
Сложнейший матч.Хорошо,что Даня просел именно тогда,когда это было не критично и был абсолютно непробиваем,когда надо было дожимать.Подача работала абсолютно выдающимся образом,а против таких как Юбенкс это крайне важно.Рад,что Даня смог найти ключ к победе.А Юбенкс ,если так продолжит,доставит проблемы абсолютно всем топам
+10
0
+10
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Alex_V_G
Ответ zzzeeerrrooo
против Алькараса с такими спадами шансов мало
Практически у всего тура без шансов против Карлоса. Главное сенодня победа и подход в дебютный 1.2 Уима
+9
0
+9
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Go-go-love
Даня - красавчик!
+7
0
+7
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Вадим flanec
Даниил, тебе рукоплещет Россия 🇷🇺 👏👏 👏
+8
-2
+6
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aniram
Умница! С трудовой победой и так держать!
+5
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Ничего Смешного
Я не понимаю, что так надломила Даниила, что он всю инициативу отдал Юбенксу. Это вообще ни разу не нормально. 1 и 5 сет сыграл как надо, в остальном дурью маялся
+7
-3
+4
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karimALI
Даниил Валерьяныч,
Даниил Волидолыч
не можешь спокойно) надо на грани побывать
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Alex_V_G
Не что там где ребята со 2-3 сета, которые радовались? Кураж пропал и магия ушла. Невозможно так играть весь матч. Даня молодец!
против Алькараса с такими спадами шансов мало
+6
-2
+4
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Блуждающий странник
Ответ Ничего Смешного
Я не понимаю, что так надломила Даниила, что он всю инициативу отдал Юбенксу. Это вообще ни разу не нормально. 1 и 5 сет сыграл как надо, в остальном дурью маялся
Да Юбэнкс лупил во втором сете так, что даже Джоковичу было бы трудно. Прием летел наотмашь, а подачи перфект и угадать не получалось
+5
-1
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Alex Lamm
Странный матч на самом деле - даже и не помню, чтобы вроде бы пикующий Медведев после первого сета настолько разваливался, что два следующих без особой борьбы отдавал.
+5
-1
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Виталий Желтоусов
Даня молодец. 🔥🔥 🔥 вытащил четвертый сет на опыте!!!
+4
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Додик Аксель
Трава на нынешнем Уиме нашим парням подошла. Трое вышли в 1/4 финала и вот Даня теперь в полуфинале. Молодец !
+4
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Glav_vredina
Судя по счету, не хило их качало из стороны в сторону... Хорошо, что Даня в итоге оказался более устойчив психологически
+3
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nick-basil
В сухом остатке - сейчас в мужском теннисе сложился топ-3 - Новак-Карлито-Даня. Остальная публика заметно отстает от них.
+4
-1
+3
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IbraMania
Красава Даня!) Перетерпел и в нужный момент продемонстрировал свой класс! Чуть-чуть подправил статистику пятисетовиков для себя))
+3
0
+3
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eple
Надеюсь Даня и его тренер, что-то придумают, чтобы навязать борьбу Алькарасу, последняя их встреча была в одну калитку и Даня выглядел беспомощно на регулярных дропшотах
+3
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Bartez1986
победил при не самой лучшей игре. это показатель класса игрока. давай, Даниил, верим в тебя
+3
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Зубы Дзюбы
Ответ Sutekh Hexen
Молодец, но Карлос, как я и говорил местным дилетантам, единственный, кто может что-то противопоставить Джоковичу. Поэтому после полуфинала Даниил поедет домой отдыхать и тренироваться.
Чудеса случаются
+3
-1
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Макинтош Шевченко
под конец Кристофер сдулся! Даня молодец! Ждем зарубу в полуфинале!
+2
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Матвей Суицидин
Ответ Холден Колфилд
Сложнейший матч.Хорошо,что Даня просел именно тогда,когда это было не критично и был абсолютно непробиваем,когда надо было дожимать.Подача работала абсолютно выдающимся образом,а против таких как Юбенкс это крайне важно.Рад,что Даня смог найти ключ к победе.А Юбенкс ,если так продолжит,доставит проблемы абсолютно всем топам
я думаю, уже на харде Юбенкс столкнется с тем, что его сильные стороны не так работают и скатится туда, откуда он вылез
+2
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igorrado@yandex.ru
Ультра-мега чемпион!
Вперед за кубком!
+2
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