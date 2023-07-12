Кузяев перешел в «Гавр». Контракт – до 2025 года

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Гавр Далер Кузяев Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перешел в «Гавр».

Россиянин подписал с клубом, который по итогам минувшего сезона вышел в Лигу 1, контракт сроком до 2025 года.

Фото: twitter.com/HAC_Foot

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. Он провел 183 матча за клуб, забил 23 гола и сделал 29 результативных передач. В составе «Зенита» центральный полузащитник стал 5-кратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также одержал одну победу в Кубке России.

Срок контракта Далера с «Зенитом» истек 30 июня. Он перешел в «Гавр» в статусе свободного агента.

Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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196 комментариев

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Трусики Бочкаревой
Классный вариант, на данный момент клуб на 3 месте в таблице, главное не сбавлять обороты
+459
-3
+456
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psycho
Гавр Кузяева
+378
-13
+365
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Эмиль Шайдуллин
Все домашние матчи будут эксклюзивно показывать на ТНТ 4
+276
-11
+265
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Владислав Сабельников
Ответ Трусики Бочкаревой
Классный вариант, на данный момент клуб на 3 месте в таблице, главное не сбавлять обороты
Думаешь смогут навязать Бресту борьбу за чемпионство?
+215
-1
+214
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Kasta8
Далер молодец. Была мечта поиграть в Европе, добился всё таки своего! Можно только пожелать успехов!
+129
0
+129
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Кирилл
Тут вообще без клубных пристрастий можно только пожелать удачи Кузяеву что уехал в Европу не на словах, а на деле !
+102
-2
+100
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edward_freeman
Искал команду наш Гаврила
Гаврила в Гавр перешёл
+101
-6
+95
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Джин Грей
Вот это поворот! Удачи Далеру!
+80
-2
+78
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Акира_1
Ответ psycho
Гавр Кузяева
Против Монако Головина.
+75
-2
+73
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Трусики Бочкаревой
Ответ Владислав Сабельников
Думаешь смогут навязать Бресту борьбу за чемпионство?
С Кузяевым в составе определенно - да
+71
-2
+69
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Денис Давыдов
А ну молодец, в 30 лет решил уйти в топ чемп, в клуб который ток вышел в лигу 1. мощно, красавчик 👍
Пример для других наших ногомячистов, надеюсь у него получится, иначе эти опять там сидеть будут никуда не вылезая.
+67
-5
+62
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Евгений Вырныгаев
Ответ psycho
Гавр Кузяева
казалось бы, при чем тут Харламов
+66
-9
+57
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error505
Сбылась мечта Далера, удачи!
+57
-2
+55
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topeleven
Ответ Алексей Байбатров
Значит не всё потеряно для русских игроков и шансы уехать в Европу есть, было бы желание
да, конечно, это просто новая удобная отговорка для тех, кто не хочет ехать в Европу, якобы из России там теперь никого не берут :)
+41
-4
+37
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Megok
Он это сделал!
+36
0
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Алексей Минин
Спасибо Далеру за 6 отличных лет. Удачи в Европе!
+33
-1
+32
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Алексей Байбатров
Значит не всё потеряно для русских игроков и шансы уехать в Европу есть, было бы желание
+27
0
+27
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Artur Arutiunian
Далеру только удачи и здоровья, Гавр получил отличного игрока в центр
+23
0
+23
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Болельщик Биатлона
Смотри, уехал все-таки в Европу, ещё и в топ-5 чемпионат
Ну что, спасибо за годы в Петербурге, Далер, и только удачи в новом приключении!
+24
-1
+23
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Матвей Суицидин
Ответ Трусики Бочкаревой
Классный вариант, на данный момент клуб на 3 месте в таблице, главное не сбавлять обороты
и не говори, это лучше чем Тулуза, которая на 18 плетётся)
+17
0
+17
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Marcus-light
Молодец Кузяев, надеюсь поможет Гавру
+16
-1
+15
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Ден Ден
Ну что-ж, пожелаем Далеру удачи в исполнении заветного желания!)
+16
-1
+15
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Владислав Сабельников
Ответ Рустик Исхаков
Аяччо в деле?
Аяччо Лигу 2 пока что разрывают
+13
0
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Пугливый Кот
Спасибо за все,родной! Успехов и без травм!Красавец ,Далер ,исполнил таки свою мечту.Ничего кроме уважения и пожелания успеха!!!
+10
0
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Stas Zaitsev
Ответ Матвей Суицидин
и не говори, это лучше чем Тулуза, которая на 18 плетётся)
ПСЖ без Месси вообще скатились.. не было смысла туда идти, думаю Далер даже не ответил их представителю.
+9
0
+9
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