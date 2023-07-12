Кузяев перешел в «Гавр». Контракт – до 2025 года

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перешел в «Гавр».

Россиянин подписал с клубом, который по итогам минувшего сезона вышел в Лигу 1, контракт сроком до 2025 года.

Фото: twitter.com/HAC_Foot

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. Он провел 183 матча за клуб, забил 23 гола и сделал 29 результативных передач. В составе «Зенита» центральный полузащитник стал 5-кратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также одержал одну победу в Кубке России.

Срок контракта Далера с «Зенитом» истек 30 июня. Он перешел в «Гавр» в статусе свободного агента.

Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.