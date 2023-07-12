«Смотрел «Вести» на «Россия 1», нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там». Защитник «Оренбурга» Гойкович о ТВ

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился впечатлениями от просмотра российского ТВ.

– Смотрю в основном балканские программы по кабельному телевидению. Иногда смотрю « », когда показывают матчи Премьер-лиги или Лигу чемпионов, и иногда «Россия 1».

– И как вам «Россия 1»?

– Смотрел несколько раз «Вести», где рассказывают, что произошло сегодня в России. Нормальная передача, но я не знаю, обманывают там или нет.

Вообще я стараюсь поменьше обращать внимание на новости и побольше фокусироваться на футболе. Если начинаю читать про то, что в Москве или Оренбурге кого-то убили, начинаю нервничать, в голове появляются всякие мысли, и я теряю энергию. Для себя решил не читать информацию о том, что происходит в России, тогда мне будет полегче, – сказал боснийский футболист.

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