«Смотрел «Вести» на «Россия 1», нормальная передача. Не знаю, обманывают ли там». Защитник «Оренбурга» Гойкович о ТВ

Теги премьер-лига Россия телевидение Оренбург ВГТРК Политика Матч ТВ Ренато Гойкович Футбол

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился впечатлениями от просмотра российского ТВ.

– Смотрю в основном балканские программы по кабельному телевидению. Иногда смотрю «Матч ТВ», когда показывают матчи Премьер-лиги или Лигу чемпионов, и иногда «Россия 1».

– И как вам «Россия 1»?

– Смотрел несколько раз «Вести», где рассказывают, что произошло сегодня в России. Нормальная передача, но я не знаю, обманывают там или нет.

Вообще я стараюсь поменьше обращать внимание на новости и побольше фокусироваться на футболе. Если начинаю читать про то, что в Москве или Оренбурге кого-то убили, начинаю нервничать, в голове появляются всякие мысли, и я теряю энергию. Для себя решил не читать информацию о том, что происходит в России, тогда мне будет полегче, – сказал боснийский футболист.

Защитник «Оренбурга» Гойкович о России и Путине: «Одна из сильнейших стран мира, один из сильнейших президентов в мире»

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86 комментариев

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Ебздрогыч
Федеральное телевидение обманывает? Да бог с тобой, это же невозможно!
+91
-10
+81
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Барыга блинами
Скабеева прилично так морду отъела, выдумывая страшилки про Украину.
+65
-12
+53
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Pikachu Pikachu
Ответ Евгений Шазиев
То ли дело британское, немецкое или американское да? жду вброс этодругого
Ну в Штатах просто нет государственного общефедерального телевидения
+52
-10
+42
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Дмитрий
Ответ Евгений Шазиев
То ли дело британское, немецкое или американское да? жду вброс этодругого
Обожаю вот эти вот ваши-а Петька тоже обкакался
+39
-4
+35
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Криштиану Роналду
Посмотри тогда еще шоу Есть тема, тоже зайдет.
+35
-6
+29
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Тайосич
Ответ Евгений Шазиев
То ли дело британское, немецкое или американское да? жду вброс этодругого
На американском государственном телевидении спокойно критикуют президента, а уж на частых каналах тем более. В путинской России это исключено более, чем полностью. Критиковать могут только оппозицию и тех, на кого Кремль покажет пальцем. Из последнего отличный пример Пригожин. Сначала целовали в 5-ю точку, а после странного мятежа начали ушаты помоев выливать, выкапывать то, что всем адекватным людям было известно о нём давно.
+36
-7
+29
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Дмитрий
Ответ Барыга блинами
Скабеева прилично так морду отъела, выдумывая страшилки про Украину.
Стыдно, товарищ! Человек за Россию и на стрессе переедает расстегаев, а вам бы все хиханьки
+27
-2
+25
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bellyashe
Ответ Дмитрий
Обожаю вот эти вот ваши-а Петька тоже обкакался
радует хотя бы тот факт, что они уже даже не пытаются доказывать, что на самом деле по нашему тв говорят правду, а просто кивают на других.
минимальный, но прогресс)))
+22
0
+22
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Ебздрогыч
Простота хуже воровства (с)
+18
-3
+15
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Pasha0403
Ответ Барыга блинами
Скабеева прилично так морду отъела, выдумывая страшилки про Украину.
самая отвратительная из всех, ну может только симоньян на уровне одном
+14
-1
+13
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Владислав Бондарчук
Соловьев лайв достаточно посмотреть что бы купить билеты из рф
+12
-4
+8
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Такие дела
Ответ Евгений Шазиев
То ли дело британское, немецкое или американское да? жду вброс этодругого
А что ты из перечисленного смотрел, клоун?
+8
0
+8
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Дмитрий
Ответ bellyashe
радует хотя бы тот факт, что они уже даже не пытаются доказывать, что на самом деле по нашему тв говорят правду, а просто кивают на других. минимальный, но прогресс)))
Стадия принятия видимо началась
+8
-1
+7
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Mr. Mouset
Не понимаю о чем он говорит. «Вести» показывают что произошло в Украине, США, Европе, Кремле и убежище Путина, но не в России
+11
-4
+7
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Pikachu Pikachu
Ответ Гамарджоба Генацвале
А 90% СМИ принадлежат демократам, которые гонят одну и ту же повестку. По сути, та же пропаганда.
Ну да, и всего-то есть огромный Фокс. В России же тоже есть свой Фокс? Ведь так?
+7
0
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градус ненависти
Не станут же по телевизору врать
+4
0
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Такие дела
Ответ Pikachu Pikachu
Ну в Штатах просто нет государственного общефедерального телевидения
Телевидения в России нет от слова совсем. Как нет журналистики, экономики, правды
+3
0
+3
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Гекдениз Кардениз
Ответ Владислав Бондарчук
Соловьев лайв достаточно посмотреть что бы купить билеты из рф
при чем раньше молвоьев когда только начинал казался наоборот ближе к опозиции своей критикой власти , а теперь готов под танк лечь за царя ( ну естественно только на словах и за бабло не такое скажешь)
+4
-1
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anshef
Ответ Mr. Mouset
Не понимаю о чем он говорит. «Вести» показывают что произошло в Украине, США, Европе, Кремле и убежище Путина, но не в России
А в России все так хорошо, что и показывать нечего. Зато показывают как плохо живется в Европе, Америке. И как все мечтают переехать к нам.
+3
-1
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potch66
Дорогая передача, вся каначикова дача
+2
0
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Pikachu Pikachu
Ответ Гамарджоба Генацвале
Такер Карлсон тебе привет передает.
Такера Карлсона уволили из-за того, что из-за его непроверенных слов Фокс угорел на несколько сот миллионов долларов.
+3
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Прекрасная РФПЛ будущего
лучше бы вышел из своего элитного ЖК, где он живёт на деньги налогоплательщиков, и погулял по Оренбургу
+3
-1
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xa-xa
Двести...
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RSI
Это стенд-ап?
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Виктор Бутко
Ответ bellyashe
радует хотя бы тот факт, что они уже даже не пытаются доказывать, что на самом деле по нашему тв говорят правду, а просто кивают на других. минимальный, но прогресс)))
у них давно уже такая риторика. типа да, у нас херня. но везде херня. мне друзья так говорили еще до ковида
+1
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