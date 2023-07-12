Марио Фернандес проходит медосмотр для «Зенита». Об этом сообщил Медведев

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Марио Фернандес Р-Спорт Футбол

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» близок к осуществлению.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что в эти минуты Марио проходит медицинский осмотр.

Ранее «Р-Спорт» сообщал, что Фернандес подпишет с «Зенитом» контракт сроком на три года, в ходе которого заработает шесть миллионов евро.

Марио 10 лет играл за ЦСКА. В мае 2022 года он покинул клуб, имея действующий контракт, и заявил, что приостанавливает карьеру. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале», в апреле он покинул команду по личным причинам.

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57 комментариев

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Эдуард Элверс
В любви признавался, эмблему целовал. Простые болельщики не забудут и не поймут, да и фанаты вспомнят думаю
+70
-5
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Вячеслав Александров
Вообще не пойму зачем он нам? Берем по принципу: старый конь 😀- борозды не испортит)
+36
-6
+30
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Mark Safa
Ответ Эдуард Элверс
В любви признавался, эмблему целовал. Простые болельщики не забудут и не поймут, да и фанаты вспомнят думаю
Кто только не целовал эмблему и признался любви к клубу, нужно понять что футболисты это просто наемники🤷🏽‍♂️
+27
-4
+23
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S. A.
Не, его поступок в разы более низкий, чем Медины
+22
-1
+21
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Кирилл
Ответ Игорь Игорев
Будет высшая справедливость, если он сыграет пару матчей, а потом будет лечиться 2-3 года, доя мешок. Пишу с ноткой грусти и досады, так как болею за ЦСКА.
Желать Марио травм только из-за того, что он не вернулся в клуб - это низко, как болельщик ЦСКА пишу.

Марио много сделал для ЦСКА кто бы что не говорил.
+20
-8
+12
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BORGOMI
Ответ Roman Boroveev
До сих пор не верится. Во что же люди превращаются. Газзаев, Еременко, теперь Марио.
Причем тут Газзаев? Как человек он всегда был неоднозначный, а как тренер - топчик
+13
-2
+11
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Arthas M
Ответ S. A.
Не, его поступок в разы более низкий, чем Медины
К Медине вообще какие вопросы? Это же сам клуб его продал в стан соперника или Медине нужно было на скамейке сидеть из-за конфликта с тренером,если бы были другие предложения,то можно было бы покритиковать
+11
-1
+10
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pav11k
Конокрады!
+12
-3
+9
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Доктор Верховцев
Ответ Аркадий Байдерин
Непонятно зачем он Зениту, ведь Спартаку нужнее. После крестов Тавареша не хватает крайнего защитника
Подписать и отдать Спартаку?
+8
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Игорь М.
Я всё ещё надеялся, что это утка. Не могу представить Марио в футболке Зенита
+15
-7
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Аркадий Байдерин
Непонятно зачем он Зениту, ведь Спартаку нужнее. После крестов Тавареша не хватает крайнего защитника
+6
0
+6
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Arti22
Ответ Эдуард Элверс
В любви признавался, эмблему целовал. Простые болельщики не забудут и не поймут, да и фанаты вспомнят думаю
Сейчас будет стрелку целовать
+7
-1
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Доктор Верховцев
Ответ pav11k
Конокрады!
Он сам прибился.
+8
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ДнепрЧемпион1983
лучшие годы марио далеко позади
+5
0
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Mark Safa
Ответ Игорь Игорев
Будет высшая справедливость, если он сыграет пару матчей, а потом будет лечиться 2-3 года, доя мешок. Пишу с ноткой грусти и досады, так как болею за ЦСКА.
Для ЦСКА Марио не мало сделал, так что желать ему травму, явно не лучше поступок
+4
0
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Никита Королёв
Отвратительная история.Как в душу плюнули.
+6
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Игорь М.
Ответ Доктор Верховцев
Он сам прибился.
прискакал
+4
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Russ Ivan
Зина поматросит и бросит, будет как с Дзюбой, сначала качали на руках, теперь помоями поливают...
+11
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Егор Павлов
Ответ Mark Safa
Кто только не целовал эмблему и признался любви к клубу, нужно понять что футболисты это просто наемники🤷🏽‍♂️
Зачем тогда болеть за сборище миллионеров наемников?)
+3
0
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RSI
В Зените проходит медосмотр неудачник, не сумевший заиграть в бразильском Интере. Которого они отхватили за большие деньги. Интересно, в Интере много таких еще?
И ПЕРЕСТАНЬТЕ В НОВОСТЯХ О МАРИО СТАВИТЬ ТЕГИ ЦСКА!!!
+5
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Никита Королёв
Отвратительная история.Как в душу плюнули.
+3
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Доктор Верховцев
Ответ Russ Ivan
Зина поматросит и бросит, будет как с Дзюбой, сначала качали на руках, теперь помоями поливают...
Кто поливает Дзюбу? КБ? Так это нормально.
+4
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Юрий Тюмин
Иуда
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S. A.
Ответ Arthas M
К Медине вообще какие вопросы? Это же сам клуб его продал в стан соперника или Медине нужно было на скамейке сидеть из-за конфликта с тренером,если бы были другие предложения,то можно было бы покритиковать
Ну какая скамейка? Он всю вторую часть сезона был основным, забивал и приносил пользу. Его, походу, многие с Карраскалем путают, который сидит на банке. Медина играл, а затем попросил руководство о трансфере и ушёл к принцпиальному сопернику. Вот и вся суть претензий
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scorp19
Смотри не поломайся, Марио. Ходи оглядывайся. Жаль Вернблума в команде уже нет.
+1
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