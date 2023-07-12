Марио Фернандес проходит медосмотр для «Зенита». Об этом сообщил Медведев
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» близок к осуществлению.
Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что в эти минуты Марио проходит медицинский осмотр.
Ранее «Р-Спорт» сообщал, что Фернандес подпишет с «Зенитом» контракт сроком на три года, в ходе которого заработает шесть миллионов евро.
Марио 10 лет играл за ЦСКА. В мае 2022 года он покинул клуб, имея действующий контракт, и заявил, что приостанавливает карьеру. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале», в апреле он покинул команду по личным причинам.
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