Марио Фернандес проходит медосмотр для «Зенита». Об этом сообщил Медведев

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» близок к осуществлению.

Генеральный директор сине-бело-голубых сообщил, что в эти минуты Марио проходит медицинский осмотр.

Ранее « » сообщал, что Фернандес подпишет с « » контракт сроком на три года, в ходе которого заработает шесть миллионов евро.

Марио 10 лет играл за ЦСКА. В мае 2022 года он покинул клуб, имея действующий контракт, и заявил, что приостанавливает карьеру. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру в бразильском « », в апреле он покинул команду по личным причинам.

ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение»

Марио – среди самых возрастных трансферов «Зенита». С 2006-го только три новичка были старше

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

Трансфер Марио Фернандеса озлобил людей. Только этого нам не хватало в 2023-м

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?