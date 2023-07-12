Елена Исинбаева живет на Тенерифе (El Digital Sur)

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова.

Об этом сообщает издание El Digital Sur.

По информации источника, бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. 

Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что комитет по этике МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на причастность к вооруженным силам РФ. 

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148 комментариев

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Bartez1986
Помогла по поправкам в Конституцию - и за бугор. Классика
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Назар Игорь
Майор российских ВС, активистка Putin Team живëт на Канарах.
Без комментариев.
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Gambler08
Душой я с вами в Путин Тим и в окопе под Бахмутом, а телом - на Тенерифе!
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Daishi
Ответ Bartez1986
Помогла по поправкам в Конституцию - и за бугор. Классика
Не все так однозначно, возможно, проводится тяжелая и ответственная закордонная работа. Ослабление враждебно настроенной страны изнутри, путем впитывания УФ-излучения и загара с последующим недополучением оного агрессивно настроенным населением Тенерифе!
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Ебздрогыч
А вы что хотели, чтобы она в Волгограде своем жила? Фигушки. Тем более, что великого архистратига и партию власти гораздо приятнее поддерживать с Тенерифе, чем из России
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Filimon4ik
Ответ Назар Игорь
Майор российских ВС, активистка Putin Team живëт на Канарах. Без комментариев.
Да почему без комментариев? Да все по классике же. Классический патриотизм по-русски.
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Filimon4ik
Ответ Аморалинни
Другое дело миллионы мужиков из 🇺🇦, живущие не на 🇺🇦
Меня, как русского человека, не волнует как и кто там в Украине живет. Сколько можно заниматься "вотэбаутизмом"?
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Normic
Ох уж эта великая патриотка...
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MaXoN91
Разве это кого то может удивить? А вот если бы написали ,что она в Томске живет
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Илья Савчук
Ну доверенное лицо Путина должно жить за границей, вроде, все норм.
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терминатор киборгов
Ответ Daishi
Не все так однозначно, возможно, проводится тяжелая и ответственная закордонная работа. Ослабление враждебно настроенной страны изнутри, путем впитывания УФ-излучения и загара с последующим недополучением оного агрессивно настроенным населением Тенерифе!
Орден разведчице! И медаль.
+40
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krokodilych
Вспомнился КВН позднесоветских времен:

О, страна моя, ты - чудо света!
Но я понял, пройдя по Парижу:
Возвращаться - плохая примета,
Я тебя никогда не увижу!
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Margor
А почему не в России?
+32
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fbd
Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
Ну так Британия - союзник Украины, не? Мне кажется все бы спокойно отреагировали, если бы Исинбаева жила на территории союзника РФ. В Сирии там или Эритрее. А так она живет на территории как бы врага РФ, не?
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Пересмешник 35
Ну кто ожидал другого?
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СержМиранэн
Самый большой прыжок в истории человечества: Волгоград - Тенерифе.
(если это правда, конечно)
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Nate
Чем больше ты патриот, тем западнее ты живешь ))
+24
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Atsuktuvas
Ответ Margor
А почему не в России?
Любит экстрим-отдых: померзнуть, поесть белок, посмотреть на бездомных.
+23
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Kama Tekinec
Боярам- деньги, крепостным-патриотизм
+22
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fbd
Ответ Аморалинни
Ну так Шевченко патриот и военнообязанный, не?))))))
Ну так над Исинбаевой рофлят потому что она майор вс рф, путинтимовец и доверенное лицо Путина, который декларирует Испанию как врагов, не? Много Украинских патриотов на территории РФ сейчас или Беларуси?
+19
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Trappy D
Ответ Batt Monner
Тенерифе - это же где то в Черном море, рядом с Сочи, да?
Да, курорты Канарского края — гордость российского Причерноморья.
+19
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Николай Козлов
"Это другое" (ТМ)
+18
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Alexander Poljakov
Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
Исенбаева и есть воплощение русского патриотизма - наградила в своей стране и улетела жить в Испанию.
+16
-1
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DpeMa111
А как же команда президента, с Тенерифе будет тяжело активно во всем его поддерживать
+14
0
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TJ tigra
Почему живёт не в стране, где теперь все в порядке с конституцией после правок неуважаемой Елены?
На Тенерифе править не дадут, а там мерзкая западная конституция. Возвращайтесь, Елена, жить
в страну по своей буквально конституции.
+14
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