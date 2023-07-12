Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова.

Об этом сообщает издание El Digital Sur.

По информации источника, бывшая спортсменка проживает на Тенерифе.

Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что комитет по этике МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на причастность к вооруженным силам РФ.