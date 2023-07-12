Елена Исинбаева живет на Тенерифе (El Digital Sur)
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова.
Об этом сообщает издание El Digital Sur.
По информации источника, бывшая спортсменка проживает на Тенерифе.
Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета.
Ранее стало известно, что комитет по этике МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на причастность к вооруженным силам РФ.
Без комментариев.
О, страна моя, ты - чудо света!
Но я понял, пройдя по Парижу:
Возвращаться - плохая примета,
Я тебя никогда не увижу!
(если это правда, конечно)
На Тенерифе править не дадут, а там мерзкая западная конституция. Возвращайтесь, Елена, жить
в страну по своей буквально конституции.