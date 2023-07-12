«Фейеноорд» работает над переходом Захаряна. «Аякс» тоже следит за ним (Фабрицио Романо)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Фабрицио Романо Футбол

Фабрицио Романо подтвердил интерес «Фейеноорда» и «Аякса» к Арсену Захаряну.

По данным источника, полузащитник «Динамо» входит в шорт-лист «Фейеноорда» на это лето. Захарян – один из рассматриваемых клубом игроков, «Фейеноорд» усиленно работает над переходом россиянина, контракт которого с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Также за Арсеном следит «Аякс».

Отмечается, что Захарян – это большая трансферная возможность на это лето. Год назад сорвался переход футболиста в «Челси».

Ранее стало известно, что Захаряна предложили «Фейеноорду» как замену Себастьяну Шиманьскому. «Аяксу» он тоже был интересен, но «Динамо» запросило 25 млн евро, и амстердамцы переключились на Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Сегодня день хороших новостей, парни переходят в европейские чемпионаты.
+67
-8
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Нужно не выпендриваться, забыть про Челси и переходить.
+50
-3
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ну если Романо говорит об этом, то хороший знак для Захаряна.
Думаю, здесь он уже не упустит свой шанс.

Тем более Фейеноорд - отличная команда, пошумела в прошлом году в Лиге Конференций и стала чемпионами в Нидерландах.
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ ALMANAC
Нужно не выпендриваться, забыть про Челси и переходить.
Фейеноорд даже предпочтительнее Челси сейчас
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JamesBulger7
Ответ ALMANAC
Нужно не выпендриваться, забыть про Челси и переходить.
Да сам Арсен не думаю что сильно против Фейеноорда будет. Главное шоб с Динамо по цене договорились.
Надеюсь Захарян и Сперцян уедут этим летом в Европу🙌
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Ответ Криштиану Роналду
Сегодня день хороших новостей, парни переходят в европейские чемпионаты.
Перешёл только один, а Захаряна ещё в прошлом году хотели, надеюсь в этом году купят, так как сезон у него этот был не очень, а так да, приятно все равно)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ damondiamond
скоро будем сборную собирать в Аяксе - Сперцян уже подписал контракт с Аяксом сразу после кубка России, если верить Роману Нагучеву, сейчас Захаряна подпишут, потом Жирков камбекнет и Акинфеев наконец-то в Европу переедет
Вообще нечего не понял, но очень интересно
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Если есть реальное предложение от Фейеноорда, Захаряну надо ехать и конкурировать на более высоком уровне.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зизуха
Фейенорд работает, Аякс следит
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Надо переходить и просить Динамо не заламывать ценник. Шанс всей жизни, голландские клубы отличный трамплин
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Аякс любит и умеет делать из молодёжи мастеров, своя академия штампует на полную катушку и перезагрузить Захаряна однозначно смогут, отличный вариант!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Фейеноорд выглядит вариантом лучше чем Аякс, и группа ЛЧ (и 1 корзина), конкуренция меньше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Головашов
Ответ damondiamond
скоро будем сборную собирать в Аяксе - Сперцян уже подписал контракт с Аяксом сразу после кубка России, если верить Роману Нагучеву, сейчас Захаряна подпишут, потом Жирков камбекнет и Акинфеев наконец-то в Европу переедет
Сперцян армянин
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Ответ ALMANAC
Нужно не выпендриваться, забыть про Челси и переходить.
Так Челси бы его в те же края и отправил, так что нет разницы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Иванов
Ответ Aggrrist
Не понимаю в чем выгода для футбольной аудитори России. Я бы предпочёл, чтобы топовые футболисты играли в России. Какое то провинциальное желание сплавить топовых футболистов РПЛ "куда-то в Европу".
Это не провинциальное желание, а провинциальное видение ситуации. Европа — это еврокубки, хорошие футбольные школы, новый опыт работы с зарубежными специалистами. А чахнуть в Зените, каждый год просто стабильно опрокидывая Спартак в чемпионате — это прямой путь к деградации.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ ALMANAC
Нужно не выпендриваться, забыть про Челси и переходить.
Из Аякса куда больше шансов оказаться в Челси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
da0s
Ответ Фёдор Кузнецов
Фейеноорд выглядит вариантом лучше чем Аякс, и группа ЛЧ (и 1 корзина), конкуренция меньше
Плюс, "прям счас". Фейе стабильнее. А Аякс третий тренер за год, и скандальные массовые увольнения в менеджменте. В начале сезона, мы незнаем какой Аякс увидим. А тут ещё ПСВ вооружается до зубов. Карьера тренера Фейеноорд на подъеме, опыта вагон. Ему осталось добиться плейофф ЛЧ. тренер Аякса впервые влзглавляет ТОП клуб, считается талантом, будем надеятся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кобранов
Надо отпускать , все равно у нас уже играть не хочет …
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дашковский
В фейнорде даже Тиль заиграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HRYNDEL
Беги Арсен беги!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Чем больше сидишь в российском чемпионате, тем с каждым годом слабее клубы тобой интересуются. Челси, Фейеноорд, и если опять промедлит, то потом придется раздумывать над предложениями условного Гавра.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Мы продали за не малые бабки Моро, Шиму, теперь Заху продаем. А где усиление? переподписали Паршивлюка Смолова и вернули Бальбуэну - этими пенсионерами играть что ли будем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Душа Моя-Пой
Хороший вариант с Фейеноордом, жаль что не согласится на переход, так как большинство наших футболистов ждут приглашений от Манчестеров, Барселон и Баварий
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinmos
Ответ Андрей Кобранов
Надо отпускать , все равно у нас уже играть не хочет …
Пусть понюхает пороху в Европе, он давно мечтает об этом. Но по моему мнению ещё рано, годик мог и в Динамо поиграть, сырой он ещё, и непостоянный к тому же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ten Hug
Ответ Aggrrist
Не понимаю в чем выгода для футбольной аудитори России. Я бы предпочёл, чтобы топовые футболисты играли в России. Какое то провинциальное желание сплавить топовых футболистов РПЛ "куда-то в Европу".
Так они рано или поздно вернутся в чемпионат, причем титулованными профессионалами, в РПЛ еще смогут люди лицезреть их
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий