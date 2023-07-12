«Фейеноорд» работает над переходом Захаряна. «Аякс» тоже следит за ним (Фабрицио Романо)
Фабрицио Романо подтвердил интерес «Фейеноорда» и «Аякса» к Арсену Захаряну.
По данным источника, полузащитник «Динамо» входит в шорт-лист «Фейеноорда» на это лето. Захарян – один из рассматриваемых клубом игроков, «Фейеноорд» усиленно работает над переходом россиянина, контракт которого с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Также за Арсеном следит «Аякс».
Отмечается, что Захарян – это большая трансферная возможность на это лето. Год назад сорвался переход футболиста в «Челси».
Ранее стало известно, что Захаряна предложили «Фейеноорду» как замену Себастьяну Шиманьскому. «Аяксу» он тоже был интересен, но «Динамо» запросило 25 млн евро, и амстердамцы переключились на Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
Думаю, здесь он уже не упустит свой шанс.
Тем более Фейеноорд - отличная команда, пошумела в прошлом году в Лиге Конференций и стала чемпионами в Нидерландах.
Надеюсь Захарян и Сперцян уедут этим летом в Европу🙌