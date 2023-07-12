Фабрицио Романо подтвердил интерес «Фейеноорда» и «Аякса» к Арсену Захаряну.

По данным источника, полузащитник «Динамо» входит в шорт-лист « » на это лето. Захарян – один из рассматриваемых клубом игроков, «Фейеноорд» усиленно работает над переходом россиянина, контракт которого с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Также за следит «Аякс».

Отмечается, что Захарян – это большая трансферная возможность на это лето. Год назад сорвался переход футболиста в «Челси».

Ранее стало известно, что Захаряна предложили «Фейеноорду» как замену Себастьяну Шиманьскому. « » он тоже был интересен, но «Динамо» запросило 25 млн евро, и амстердамцы переключились на Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за « » в Мир и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.