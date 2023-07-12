«Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов» – это может быть связано с нарушением ФФП. Объем таких расходов вырос на 800% за пять лет
У «Реала» наблюдается значительный рост расходов, не имеющих пояснений в отчетности.
The Telegraph по итогам журналистского расследования сообщает, что в последнем отчете, опубликованном в октябре, около 135 млн евро отнесены к «прочим операционным расходам», и 122 млн из этой суммы вовсе остались без каких-либо уточнений.
В мадридском клубе отказались ответить на вопросы по этой теме. В том числе там не стали комментировать предположение о том, что эти расходы – полностью или частично – представляют собой выплаты по сделкам с американскими финансовыми организациями, касающимся будущих доходов от маркетинга.
Утверждается, что первая из таких сделок, заключенная с частной инвестиционной группой Providence в финансовом году-2017/18, предусматривала получение «Реалом» денежных средств в обмен на передачу части доходов в будущем, и с тех пор такие аспекты сделки, как ее сроки и стоимость, были изменены в сторону увеличения.
Предполагать, что сделка с Providence является незаконной, оснований нет, однако возникают вопросы о том, насколько она соответствует требованиям финансового фэйр-плей.
Отмечается, что одно из преимуществ такой структуры сделки заключается в том, что подобные авансовые платежи не рассматриваются как займы в рамках ФФП и позволяют отражать более высокий уровень основных доходов, что важно при расчете потолка зарплат.
Однако возникают серьезные вопросы относительно того, следует ли разрешать клубам учитывать реализацию будущих доходов как доход от маркетинга, а не как задолженность. Испанские налоговые органы принимают такие платежи как сделку по финансированию, и это означает, что для целей налогообложения она рассматривается в контексте задолженности.
The Telegraph, проанализировав отчеты европейских команд уровня «Реала», приходит к выводу, что ни у одной из них нет таких крупных неопределенных платежей в категории прочих расходов. В Ла Лиге и УЕФА отказались давать пояснения на этот счет.
Также газета сообщает, что «Реал» уверяет своих членов в том, что находится в устойчивом финансовом положении, но при этом демонстрирует незначительную прибыль на протяжении последних лет. В то же время объем платежей в подкатегории прочих операционных расходов за пять лет вырос на 800%.
📝 | Сегодня журналист The Telegraph Сэм Уоллес выкатил по-настоящему фееричный материал, в котором усомнился в том, что «Реал Мадрид» соблюдает ФФП от УЕФА.
Даже в своей статье он указывает, что «нет никаких признаков того, что сделка по Беллингему нарушает закон, но…».
Конечно же, этот феерический бред разлетелся по каталонским газетам, ведь заголовок очень хайповый и скандальный.
Фактически, Сэм Уоллес провел якобы свое расследование, изучив финансовые отчеты клуба - наткнулся на пункт other operative expenses - не понял, о чем речь - отправил запрос в клуб - «Реал» ему ничего не ответил - он сделал вывод, что «Реал» что-то скрывает и, возможно, нарушает ФФП.
Лепота.
И такую бредятину очень легко найти у всех клубов.Почему Реал должен отчитываться перед какой то газетой
Ты хоть сам понял суть статьи??
Не ты ли случайно кричал, что после его введения, Реал никогда ЛЧ не выиграет?)
Незначительную прибыль регистрируют почти все, чтобы не отдавать, порой под 50% государству в виде налогов.. Кто, кто, а журналист Уоллес из Телеграф должен это знать..
Хотя этот тип уже лет десять на Реал накидывает..
Но для тех кто пытается что-то накопать про Реал, это что-то новенькое)))))и жаба давит, что до такого додумались)
https://www.realmadrid.com/en/members/member-card/annual-reports
А реал должен отчитываться потому что он не частный клуб
Что это за расходы можно примерно предположить. Типа Суперлига не выгорела и денюжку надо бы вернуть. Вот и пришлось выкатить пункт Прочие расходы с американскими конторами.