«Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов» – это может быть связано с нарушением ФФП. Объем таких расходов вырос на 800% за пять лет

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

У «Реала» наблюдается значительный рост расходов, не имеющих пояснений в отчетности.

The Telegraph по итогам журналистского расследования сообщает, что в последнем отчете, опубликованном в октябре, около 135 млн евро отнесены к «прочим операционным расходам», и 122 млн из этой суммы вовсе остались без каких-либо уточнений.

В мадридском клубе отказались ответить на вопросы по этой теме. В том числе там не стали комментировать предположение о том, что эти расходы – полностью или частично – представляют собой выплаты по сделкам с американскими финансовыми организациями, касающимся будущих доходов от маркетинга.

Утверждается, что первая из таких сделок, заключенная с частной инвестиционной группой Providence в финансовом году-2017/18, предусматривала получение «Реалом» денежных средств в обмен на передачу части доходов в будущем, и с тех пор такие аспекты сделки, как ее сроки и стоимость, были изменены в сторону увеличения.

Предполагать, что сделка с Providence является незаконной, оснований нет, однако возникают вопросы о том, насколько она соответствует требованиям финансового фэйр-плей.

Отмечается, что одно из преимуществ такой структуры сделки заключается в том, что подобные авансовые платежи не рассматриваются как займы в рамках ФФП и позволяют отражать более высокий уровень основных доходов, что важно при расчете потолка зарплат.

Однако возникают серьезные вопросы относительно того, следует ли разрешать клубам учитывать реализацию будущих доходов как доход от маркетинга, а не как задолженность. Испанские налоговые органы принимают такие платежи как сделку по финансированию, и это означает, что для целей налогообложения она рассматривается в контексте задолженности.

The Telegraph, проанализировав отчеты европейских команд уровня «Реала», приходит к выводу, что ни у одной из них нет таких крупных неопределенных платежей в категории прочих расходов. В Ла Лиге и УЕФА отказались давать пояснения на этот счет.

Также газета сообщает, что «Реал» уверяет своих членов в том, что находится в устойчивом финансовом положении, но при этом демонстрирует незначительную прибыль на протяжении последних лет. В то же время объем платежей в подкатегории прочих операционных расходов за пять лет вырос на 800%.

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56 комментариев

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Заяцволк
Что и требовалось доказать. Нет, я не про махинации Реала, там скорее всего очередная мелочь, на которую нет смысла обращать внимание. Уголовники из УЕФЫ сначала наш Ювентус пнули, потом Барсу пытались, теперь к Реалу докопаются. После этого уж совсем очевидно, что Суперлига должна разрушить эту мафиозную организацию, пора новые силы собирать
+34
-11
+23
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ML26
Процитирую один телеграм-канал:

📝 | Сегодня журналист The Telegraph Сэм Уоллес выкатил по-настоящему фееричный материал, в котором усомнился в том, что «Реал Мадрид» соблюдает ФФП от УЕФА.

Даже в своей статье он указывает, что «нет никаких признаков того, что сделка по Беллингему нарушает закон, но…».

Конечно же, этот феерический бред разлетелся по каталонским газетам, ведь заголовок очень хайповый и скандальный.

Фактически, Сэм Уоллес провел якобы свое расследование, изучив финансовые отчеты клуба - наткнулся на пункт other operative expenses - не понял, о чем речь - отправил запрос в клуб - «Реал» ему ничего не ответил - он сделал вывод, что «Реал» что-то скрывает и, возможно, нарушает ФФП.

Лепота.
+31
-11
+20
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EKSPERT
У Реала один из самых больших если не самый большой доход среди клубов.Всегда в топ 5 и частенько в топ 3.
И такую бредятину очень легко найти у всех клубов.Почему Реал должен отчитываться перед какой то газетой
+17
-5
+12
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ZA.RMA
Ответ ML26
Процитирую один телеграм-канал: 📝 | Сегодня журналист The Telegraph Сэм Уоллес выкатил по-настоящему фееричный материал, в котором усомнился в том, что «Реал Мадрид» соблюдает ФФП от УЕФА. Даже в своей статье он указывает, что «нет никаких признаков того, что сделка по Беллингему нарушает закон, но…». Конечно же, этот феерический бред разлетелся по каталонским газетам, ведь заголовок очень хайповый и скандальный. Фактически, Сэм Уоллес провел якобы свое расследование, изучив финансовые отчеты клуба - наткнулся на пункт other operative expenses - не понял, о чем речь - отправил запрос в клуб - «Реал» ему ничего не ответил - он сделал вывод, что «Реал» что-то скрывает и, возможно, нарушает ФФП. Лепота.
Не порть настроение «хейтерам»
+12
-4
+8
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Kubinec_
если у Реала проблемы с ффп, то мешки уровня мс и псж вообще должны были закрыть
+10
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nurikkkk
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Местные мадридские экономисты сейчас расскажут про то, что Реал не использует рычаги. Это другое, вы не понимаете.
Ахаха
Ты хоть сам понял суть статьи??
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FNT
Чувак прыгает на Реал (и Барсу) уже с десяток лет, его цитировать - себя не уважать. Но спортс ради миксфайта в комментах, как известно, и не на такое пойдет.
+5
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ML26
Ответ Burel
тут и расследовать ничего не надо. Вот доказательства - https://i.ibb.co/FKh8LnB/IMG-20230710-023059.jpg
Ну так это до эпохи вар, тогда во все стороны ошибались.

Не ты ли случайно кричал, что после его введения, Реал никогда ЛЧ не выиграет?)
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Ruslan-Spartakforever
Шерифу конец
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dr. cage
А вообще знатно в Британии бомбануло от Белингема, который выбрал Реал, а не АПЛ..

Незначительную прибыль регистрируют почти все, чтобы не отдавать, порой под 50% государству в виде налогов.. Кто, кто, а журналист Уоллес из Телеграф должен это знать..
Хотя этот тип уже лет десять на Реал накидывает..
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Мовсар Германия
это на бургеры Азару
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ML26
Ответ f0rmoceft
Этот журналист больше 10 лет под лупой изучает Реал, и никак не накопает ничего)
Походу у него окончательно треснуло из-за перехода Джуда)
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Церебральный Сортировщик
Ответ GuruFutbola
Вот как и ожидали взялись за уголовников из меньше чем клуба, после нового сезона наконец-то отправится в сегунду судейский автобус, это не может не радовать)
В твоих влажных фантазиях)
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nurikkkk
То есть, все законно!
Но для тех кто пытается что-то накопать про Реал, это что-то новенькое)))))и жаба давит, что до такого додумались)
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nurikkkk
Ответ *MVP*
Реал влезает в долги тем временем глоры Реала: Суперлига должна заменить мафию из УЕФА. просто ор
Какие долги??? Ты хоть в суть статьи врубись, плебей....
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f0rmoceft
Ответ ML26
Процитирую один телеграм-канал: 📝 | Сегодня журналист The Telegraph Сэм Уоллес выкатил по-настоящему фееричный материал, в котором усомнился в том, что «Реал Мадрид» соблюдает ФФП от УЕФА. Даже в своей статье он указывает, что «нет никаких признаков того, что сделка по Беллингему нарушает закон, но…». Конечно же, этот феерический бред разлетелся по каталонским газетам, ведь заголовок очень хайповый и скандальный. Фактически, Сэм Уоллес провел якобы свое расследование, изучив финансовые отчеты клуба - наткнулся на пункт other operative expenses - не понял, о чем речь - отправил запрос в клуб - «Реал» ему ничего не ответил - он сделал вывод, что «Реал» что-то скрывает и, возможно, нарушает ФФП. Лепота.
Этот журналист больше 10 лет под лупой изучает Реал, и никак не накопает ничего)
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граф Якунин
Ответ EKSPERT
Отчетность которая в сети никогда не полная и никогда не публикуют в деталях,все это лишь в документах которые отправляют в Уефа.
такая отчетность подойдет?
https://www.realmadrid.com/en/members/member-card/annual-reports
А реал должен отчитываться потому что он не частный клуб
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EKSPERT
Ответ граф Якунин
Поясню для эксперта, Отчетность же публикует, значит по сути отчитывается
Отчетность которая в сети никогда не полная и никогда не публикуют в деталях,все это лишь в документах которые отправляют в Уефа.
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ML26
Ответ Burel
во все, кроме матчей реала. Там только в одну
Разве? А пенальти Баварии в первом матче это что?
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gPk
Ответ ML26
Процитирую один телеграм-канал: 📝 | Сегодня журналист The Telegraph Сэм Уоллес выкатил по-настоящему фееричный материал, в котором усомнился в том, что «Реал Мадрид» соблюдает ФФП от УЕФА. Даже в своей статье он указывает, что «нет никаких признаков того, что сделка по Беллингему нарушает закон, но…». Конечно же, этот феерический бред разлетелся по каталонским газетам, ведь заголовок очень хайповый и скандальный. Фактически, Сэм Уоллес провел якобы свое расследование, изучив финансовые отчеты клуба - наткнулся на пункт other operative expenses - не понял, о чем речь - отправил запрос в клуб - «Реал» ему ничего не ответил - он сделал вывод, что «Реал» что-то скрывает и, возможно, нарушает ФФП. Лепота.
Данную новость сообщили в британской газете, но по мнению фанатов Реала это разлетается по каталонским газетам. При этом ни спорт, ни Мундо об этом ничего не писали. Ну да ладно;)
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Блуждающий странник
Ответ Заяцволк
Что и требовалось доказать. Нет, я не про махинации Реала, там скорее всего очередная мелочь, на которую нет смысла обращать внимание. Уголовники из УЕФЫ сначала наш Ювентус пнули, потом Барсу пытались, теперь к Реалу докопаются. После этого уж совсем очевидно, что Суперлига должна разрушить эту мафиозную организацию, пора новые силы собирать
Дефолтный заплюсованный бред в комментариях спортса. Барселона была на грани банкротства и имеет сомнительные связи с судьями? Суперлига виновата. Ювентус платил зарплату в конвертах и ещё целый ряд махинаций включая фондовый рынок? Суперлига виновата. У УЕФА настолько длинные руки, что они смогли надавить на туринскую прокуратуру
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Axl_rose
Долго втыкал что значит "отразил 122 млн."
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Дмитрий Крутенко
Перес мутил какие-то схемы с американцами из-за Суперлиги и там же еще и денег взял на стадион.
Что это за расходы можно примерно предположить. Типа Суперлига не выгорела и денюжку надо бы вернуть. Вот и пришлось выкатить пункт Прочие расходы с американскими конторами.
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Phantomm
Ну на Переса силенок точно не хаатит у УЕФА
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RAMIK
Мне кажется Реал это единственный клуб, который без каких либо рычагов пройдет любую проверку ФФП. Возможно ещё Бенфика.
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