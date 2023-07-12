«Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов» – это может быть связано с нарушением ФФП. Объем таких расходов вырос на 800% за пять лет

У «Реала» наблюдается значительный рост расходов, не имеющих пояснений в отчетности.

The Telegraph по итогам журналистского расследования сообщает, что в последнем отчете, опубликованном в октябре, около 135 млн евро отнесены к «прочим операционным расходам», и 122 млн из этой суммы вовсе остались без каких-либо уточнений.

В мадридском клубе отказались ответить на вопросы по этой теме. В том числе там не стали комментировать предположение о том, что эти расходы – полностью или частично – представляют собой выплаты по сделкам с американскими финансовыми организациями, касающимся будущих доходов от маркетинга.

Утверждается, что первая из таких сделок, заключенная с частной инвестиционной группой Providence в финансовом году-2017/18, предусматривала получение « » денежных средств в обмен на передачу части доходов в будущем, и с тех пор такие аспекты сделки, как ее сроки и стоимость, были изменены в сторону увеличения.

Предполагать, что сделка с Providence является незаконной, оснований нет, однако возникают вопросы о том, насколько она соответствует требованиям финансового фэйр-плей.

Отмечается, что одно из преимуществ такой структуры сделки заключается в том, что подобные авансовые платежи не рассматриваются как займы в рамках ФФП и позволяют отражать более высокий уровень основных доходов, что важно при расчете потолка зарплат.

Однако возникают серьезные вопросы относительно того, следует ли разрешать клубам учитывать реализацию будущих доходов как доход от маркетинга, а не как задолженность. Испанские налоговые органы принимают такие платежи как сделку по финансированию, и это означает, что для целей налогообложения она рассматривается в контексте задолженности.

The Telegraph, проанализировав отчеты европейских команд уровня «Реала», приходит к выводу, что ни у одной из них нет таких крупных неопределенных платежей в категории прочих расходов. В Ла и УЕФА отказались давать пояснения на этот счет.

Также газета сообщает, что «Реал» уверяет своих членов в том, что находится в устойчивом финансовом положении, но при этом демонстрирует незначительную прибыль на протяжении последних лет. В то же время объем платежей в подкатегории прочих операционных расходов за пять лет вырос на 800%.