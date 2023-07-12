«Интер» объявил об уходе Хандановича. Самир в топ-10 по матчам за клуб и владеет рекордом Серии А по отраженным пенальти

Самир Ханданович покидает «Интер» после 11 сезонов.

Миланцы объявили об уходе 38-летнего вратаря, назвав его «одним из лучших голкиперов в истории» команды.

Словенец провел за «нерадзурри» 455 матчей и делит по этому показателю десятое место с Иваном Кордобой.

В составе « » у 166 сухих матчей и рекордные для Серии А 32 отраженных пенальти.

Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.