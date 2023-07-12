«Интер» объявил об уходе Хандановича. Самир в топ-10 по матчам за клуб и владеет рекордом Серии А по отраженным пенальти

Теги Интер Иван Кордоба серия А Италия трансферы Самир Ханданович Футбол

Самир Ханданович покидает «Интер» после 11 сезонов.

Миланцы объявили об уходе 38-летнего вратаря, назвав его «одним из лучших голкиперов в истории» команды.

Словенец провел за «нерадзурри» 455 матчей и делит по этому показателю десятое место с Иваном Кордобой.

В составе «Интера» у Хандановича 166 сухих матчей и рекордные для Серии А 32 отраженных пенальти.

Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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SaparGurbanovic
Легенда! В прайме тащил почти всё
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Los Galácticos
Легендарный вратарь для Интера, стал более чем достойным наследником Тольдо.
+22
-3
+19
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*MVP*
Ответ Los Galácticos
Легендарный вратарь для Интера, стал более чем достойным наследником Тольдо.
наследником Тольдо был Сезар, а Самир уже после бразила)
+12
0
+12
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Almaz KENZHEBEKOV
образцовый кипер, стабильная игра и без скандалов и интриг
+13
-3
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Palacio8
Настоящая легенда Интера, оставался с командой в смутные времена, за что и был вознаграждён скудетто и кубками! Спасибо за игру, Самир!
+9
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Zidane 21
помню его ещё с Удинезе
+4
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BZB
Интер с Самиром был как за каменной стеной. К сожалению, ничто не вечно. Спасибо за все легенда! Все интеристы тебе очень благодарны!
+3
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Сергей Бердяев
Ханданович прошёл с нами все трудные времена, спасибо Вам, легенда.
+3
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Rustam Petrov
Ответ llolishe
И смысл продавать Онану?
Денег заработать. Взять качественную замену за гораздо меньшие деньги.
+2
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Vlados 86
Спасибо Дед, тащил, в смутное время был лучшим игроком клуба. Но против возраста не попрёшь.
+2
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Extrim
Абсолютная Легенда Серии А, жаль его прайм пришолся на темные времена Интера, но хотя бы скудетто зацепил!
+2
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Sanan1908
Пришел в самый сложный период клуба , хотя бы в конце карьеры смог выиграть пару титулов. Спасибо легенда!
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Marat Sultanov
Ответ SaparGurbanovic
Легенда! В прайме тащил почти всё
Словения - Россия
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Sh. Shoikromov
Очень жаль что пик такого шикарного вратаря пришелся в не самые лучшие времена Интера...но все равно он с достоинством отработал. Спасибо за все легенда.
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Mividaloca
Даже как то грустно стало . Так грустно было после завершения карьеры Хавьера Дзаннети
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Игорь Нижник
Очень надежный кипер
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Greg Khan
Игрок, который заслужил больше наград.
Светлое пятно для фанатов Интера в десятые.
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Joey Ramone
Во все времена в раме у Интера всегда стояла легенда. Ханда - великий, не бросил клуб в самые сложные годы.
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Balt39
Ответ Los Galácticos
Легендарный вратарь для Интера, стал более чем достойным наследником Тольдо.
Что самое достойное - ушёл, как понял, что перестал тянуть уровень.
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Take Take
Теперь продовать Онана нет смысла. Не зря говорят «надежный вратарь это пол команды». Если уж совсем туго с деньгами пусть продадут команду ли хотя бы кого нибудь из полевых игроков. Онана даказал свою состаятельность играми в ЛЧ и вмсерий А.
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Железный Манк
Легенда Интера и Серии А👏👏 В лучшие годы был топовым кипером, никогда не подводил. Очень здорово, что он все-таки застал период подъема Интера и выиграл с ним Скудетто, и Кубок
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Dmitry Belikov
Дзенга, Пальюка, Тольдо, Жулио Сезар и Самир теперь в одном ряду!!!!
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Black Wind
Помню как он приходил... Эх время летит нещадно. Ханданович тащер еще тот!
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Rustam Petrov
Ответ Los Galácticos
Легендарный вратарь для Интера, стал более чем достойным наследником Тольдо.
Наследником Жулио Сезара. Вот Сезар в свою очередь, да, был наследником Тольдо.
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Перстень Уэстбрука
Жулио Сезар наверное был значимее?
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