«Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо разрывом контрактов, если бы они не приехали из сборной Бразилии осенью 2021-го. Об этом заявил Жуниньо Паулиста

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Жуниньо Паулиста Федерация футбола Бразилии Малком Клаудиньо Футбол

В Бразильской конфедерации футбола рассказали о давлении «Зенита» на Малкома и Клаудиньо.

В сентябре 2021 года Малкома и Клаудиньо вызвали в сборную Бразилии для участия в отборочных матчах квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» решил досрочно отозвать их, опасаясь, что из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса футболисты не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов. CBF отпустила игроков, но выразила недовольство действиями «Зенита».

«Буду говорить за себя: мне не понравилось их отношение. Я сказал им об этом. Я понимаю ситуацию, но я говорил и с ними, и с их агентом.

Руководство «Зенита» очень давило, они очень жестко общались со спортсменами. Они были очень суровы с ними с человеческой точки зрения. Даже угрожали разорвать контракты.

Это были сильные вещи. На них оказали большое давление, но я был расстроен их решением об отъезде из сборной», – сказал Жуниньо Паулиста, бывший координатор сборной Бразилии.

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47 комментариев

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IceBear27
Ага, именно поэтому они продлили контракты прошлым летом, потому что им бесчеловечно угрожали. Потом ещё и паспорт РФ получили по этой же причине)
+38
-10
+28
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Dmitry Orlov
То, что Клаудиньо и Малком попали в сборную тогда потому что европейские топ-клубы ВНЕЗАПНО тоже не отпускали своих игроков в сборную Бразилии - это ничего, это другое? И учитывая тогдашние ковидные ограничения, Зенит, в отличие от топ-клубов сразу сказавших "нет" должен был лишиться игроков перед матчем ЛЧ?
+29
-10
+19
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Кан и Баллак сидят в баре
теперь могут угрожать лишением гражданства)))
+17
-5
+12
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Дмитрий9779
Ответ Иван Новиков
Сколько ещё историй про шапито, которые пока хранятся в шкафу.
Спартак купил Бонгонду например за 7+3.
+11
-5
+6
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Дмитрий9779
Ахахаха,а потом они отзываются о клубе как о семье и все в таком духе в каждом интервью,не иначе со стволом у виска вещают,ахаха.
+16
-11
+5
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MstAndreev
Требовать исполнения контрактных обязательств. Невыносимая, беспредельная жестокость)
+8
-3
+5
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Отец Абду
А в чем Зенит неправ?:) У них есть контракт с клубом, а со сборной нету, клуб им платит деньги, бешенные деньги:)
+11
-7
+4
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Катя_СПб
Ответ Илья Савчук
к батарее приковали, но секретная информация
И утюгом угрожали. И Промеса обещали натравить.
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Никита Алексеев
Да никто бы не разорвал контракты со своими лидерами)
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Дмитрий9779
Ответ 2vdhrvmmzf
С их зп, которую им и близко больше нигде не предложат, и не такое скажешь
А можно полюбопытствовать,какая у них зарплата?
+4
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Ramon Mercader
Да-да, а выяснилось это только сейчас, когда над Москвой незримо нависла угроза возвращения в Зенит Вендела. Все по секретным документам.
+7
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Russ Ivan
Это очень свежее бельё, нельзя достать хотя бы 2016-17гг?
+4
-3
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Денис Давыдов
ну тут зенит прав, кто платит тот и заказывает музыку.
+5
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andrezet010978zetlove
Ответ Ramon Mercader
Да-да, а выяснилось это только сейчас, когда над Москвой незримо нависла угроза возвращения в Зенит Вендела. Все по секретным документам.
Москвабадские журналисты уже не знают как порадовать остатки Москвичей...Завтра ждём новых истории)))
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ВладимирНеПутин
Зенит заплатил за них большие деньги и платил им большие деньги, в том числе для того, чтоб они помогали в играх ЛЧ. Правильно делали, что требовали возвращения.
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2vdhrvmmzf
Ответ Дмитрий9779
Ахахаха,а потом они отзываются о клубе как о семье и все в таком духе в каждом интервью,не иначе со стволом у виска вещают,ахаха.
С их зп, которую им и близко больше нигде не предложат, и не такое скажешь
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fil_spb
Чушь какая-то. Смысл Зениту угрожать разрывом контрактов своим главным активам? Это же выстрел себе в ногу. Скорее если и было что, то напоминание о денежных штрафах за нарушение контракта. Что вполне нормально. Так что Паулиста либо слышал звон, да не знает где он, либо в принципе врёт. Да и последующее продление контрактов показывает что проблем между клубом и игроками не было и нет. И все эти громкие слова "угрозы", " жёстко", "сурово" тут лишние.
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muslim1978
🤡🤡🤡
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
слова про то что Зенит их "дом и семья" тоже под угрозами сказали?
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Камбоджа Иванов
Было так жестоко и бесчеловечно, что они продлились в 22 году после начала конфликта
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olua
Бизнес по бразильски
•Покупаешь игроков за 52 ляма (40+12)
•Они уезжают в сборную
•Угрожаешь им разрывом контракта и теряешь 52 ляма
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Kranmeister
"Малколм, Клаудиньо! Быстро в Зенит!" кричал Евгений Викторович
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Recreated
Этот клуб не только им угрожал!
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zyba50@mail.ru
Вся эта писанина от истинных врагов футбольного клуба Зенит , Не могу пожелать вам ничего доброго
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Dmitry Family
Зенит на столько богатый клуб что может спокойно разрывать контракты с игроками которые стоят по 20 и 30 лямов. Давайте по аплодируем этому парню 👏👏👏
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