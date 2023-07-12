«Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо разрывом контрактов, если бы они не приехали из сборной Бразилии осенью 2021-го. Об этом заявил Жуниньо Паулиста
В Бразильской конфедерации футбола рассказали о давлении «Зенита» на Малкома и Клаудиньо.
В сентябре 2021 года Малкома и Клаудиньо вызвали в сборную Бразилии для участия в отборочных матчах квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» решил досрочно отозвать их, опасаясь, что из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса футболисты не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов. CBF отпустила игроков, но выразила недовольство действиями «Зенита».
«Буду говорить за себя: мне не понравилось их отношение. Я сказал им об этом. Я понимаю ситуацию, но я говорил и с ними, и с их агентом.
Руководство «Зенита» очень давило, они очень жестко общались со спортсменами. Они были очень суровы с ними с человеческой точки зрения. Даже угрожали разорвать контракты.
Это были сильные вещи. На них оказали большое давление, но я был расстроен их решением об отъезде из сборной», – сказал Жуниньо Паулиста, бывший координатор сборной Бразилии.
•Покупаешь игроков за 52 ляма (40+12)
•Они уезжают в сборную
•Угрожаешь им разрывом контракта и теряешь 52 ляма