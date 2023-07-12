Рублев прокомментировал впечатление, что он чувствует вину за то, что он из России: «Это не вина. Просто ситуация ужасная»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев ответил, чувствует ли вину за то, что он из России.

Перед этим он сказал на пресс-конференции: «С учетом того, из какой я страны, получать такую поддержку – это особенное чувство».

– С учетом того, как вы сейчас говорили о своей родине, создается впечатление, что вы чувствуете вину за то, что вы из России.

– Нет. Не знаю, что сказать. Я сделал столько заявлений. Мне кажется, мое мнение предельно ясно, так что...

Это не вина. Скорее просто ситуация ужасная. Конечно, никому такого не пожелаешь. Хочется, чтобы эти ужасные вещи как можно скорее закончились, чтобы у всех людей в мире был шанс на хорошую жизнь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Рубль Золотой, не ватный.
Молодец Андрюха, респект и уважуха, .... муха!
+74
-25
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Ответ D-eisler@yandex.ru
что такое ватный, поясни
это ты🤣
+44
-13
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Вот полная цитата, до вопроса
Andrey Rublev, in post-match interview.

"I felt a great support during these two weeks and today as well. To be from the country where I am, to have this support... it’s special. I feel sometimes I don’t deserve it or something like that. I’m really grateful for this". 👇
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Ответ ALEX-CHICAGO
Если Рублёву не нравится,из какой он страны...то пусть не ноет,а принимает гражданство другой страны. Делов-то...
Если людям не нравится их страна, то страна должна измениться.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Ответ Роман Гущин
Надо было и про Донбасс так же спрашивать раньше, а то такое впечатление, что журналисты в коме были.
Как Гиркин с бандитом туда зашел? Так че спрашивать, об этом все знают
+33
-13
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Ответ D-eisler@yandex.ru
тошнотворные журналистишки молчавшие про геноцид людей с 2014 года теперь отрываются на спортсменах, актерах и тд
А как тогда назвать "сво", за полтора года которой погибло в сотни раз больше людей?
+28
-12
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
Молодец. Честно и смело все сказал...
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimonivanov
Ответ ALEX-CHICAGO
Если Рублёву не нравится,из какой он страны...то пусть не ноет,а принимает гражданство другой страны. Делов-то...
что за пещерное мышление
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Ох ща тут полыхнет. Андрюха убегай
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ESF
Медведев круче в разы. Он ни перед кем не оправдывается, смеется над западом, троллит их и под их же бурчание выигрывает прямо перед ними.
Респект Даниилу.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ Денис Давыдов
красавчик 👍 Не нужно чувствовать вину за национальность, гражданство, но за "ситуацию" - да.
Поправлю - не вину, а ответственность. Это не совсем одно и то же. Вина - штука персональная, а ответственность может быть общей.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorrado@yandex.ru
Андрей, все правильно сказал.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Бервинов
Ответ ALEX-CHICAGO
Если Рублёву не нравится,из какой он страны...то пусть не ноет,а принимает гражданство другой страны. Делов-то...
Где Рублёв сказал, что ему не нравится из какой он страны? Сколько можно уже подменивать понятия и выдумывать
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ Ivan Balashov
Поправлю - не вину, а ответственность. Это не совсем одно и то же. Вина - штука персональная, а ответственность может быть общей.
Надеюсь, европейские страны тоже возьмут на себя ответственность. Они же признавали все выборы, активно взаимодействовали, продавали средства для разгона протестов. А тут вдруг: "граждане России, ну вы и редиски".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Спартак пичинен
Настолько Европейская и Американская культура зомбированы, что быть из России для них это клеймо какое-то
А где его кто клеймит то? Больше нападок из России от патриотов, чем на ужасном западе 🤣
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ artem klishin
чувство вины должно быть, без этого никуда
чувство вины может быть за то что ты лично совершил, а не просто так взяться из ниоткуда. впрочем тех кто чувствует я не осуждаю.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ESF
Ответ Joe Biden
Страна такая какой и была лет сто как минимум. Страна расплодившихся шариковых.
Зачем ты так грубо про украину?
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Go-go-love
Ответ Hardy
это ты🤣
Кто это плюсует? Это боты или реально люди в России так считают?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
красавчик 👍
Не нужно чувствовать вину за национальность, гражданство, но за "ситуацию" - да.
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Ответ dudufufu
С 2014 года с калькулятором сидите?
Так как назвать, а? Или кроме лозунгов чиновников ничего не можете?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolt_thrower
Красавчик
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кравцов
Странный парень. Единственно верный ответ на вопрос "не чувствуете ли вы вину за то, что вы из такой-то страны" - я горжусь, что представляю эту страну. А в его ответе я чуть ли не оправдания вижу, жалкое зрелище. Кажется, он из той категории наших граждан, которые готовы встать на колени перед Западом и заодно обслужить роту украинских солдат.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
какой же рублев закомплексованный, ужс просто, к сожалению россиянин, вменяемый бы сказал что чувствует гордость что он из России, даже если это не так ... а этот...
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Philatelist79
Ответ Ковид 07.10.52
да если бы не они. мы до сих пор газетой попу вытирали...
Лопухом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Ivan Balashov
Поправлю - не вину, а ответственность. Это не совсем одно и то же. Вина - штука персональная, а ответственность может быть общей.
С этим согласен, да.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий