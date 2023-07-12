Рублев прокомментировал впечатление, что он чувствует вину за то, что он из России: «Это не вина. Просто ситуация ужасная»

Андрей Рублев ответил, чувствует ли вину за то, что он из России.

Перед этим он сказал на пресс-конференции: «С учетом того, из какой я страны, получать такую поддержку – это особенное чувство».

– С учетом того, как вы сейчас говорили о своей родине, создается впечатление, что вы чувствуете вину за то, что вы из России.

– Нет. Не знаю, что сказать. Я сделал столько заявлений. Мне кажется, мое мнение предельно ясно, так что...

Это не вина. Скорее просто ситуация ужасная. Конечно, никому такого не пожелаешь. Хочется, чтобы эти ужасные вещи как можно скорее закончились, чтобы у всех людей в мире был шанс на хорошую жизнь.

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