«Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Карраскаля с выкупом 50% прав за 8 млн евро. ЦСКА подтвердил интерес: «Но пока предпочли бы обойтись без деталей»
Хорхе Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе».
Как сообщил инсайдер Иван Карпов, бразильская команда хочет арендовать полузащитника ЦСКА с обязательным выкупом половины прав на него за 8 млн евро.
В московском клубе информацию частично подтвердили.
«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
При этом агент Родриго Лопес на вопрос о возможном переходе его клиента в «Атлетико Паранаэнсе» заявил: «Нет, это неправда».
Карраскаль играет за ЦСКА с сезона-2021/22. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
заранее спасибо!
01 сентября 2016, 08:48
Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский в эфире «Матч ТВ» рассказал, что клуб пытался найти нападающего, но сделку согласовать так и не удалось.
"Мы залили пол в офисе слезами от цен на трансферном рынке. Это единственная свежая информация, потому что в это ТО все было очень дорого. Прям безумно. Нет, мы никого не подписали, закончили трансферную кампанию несколько раньше."
1) Медина был не согласен с позицией левого латераля на поле - ушел в Спам.
2) Карась не выполняет требования тренерского штаба и не отрабатывает в прессинге/обороне - уедет в Бразилию.
ПОДРОБНЕЕ
ЦСКА Москва имеет опцию выкупа 80 % прав на игрока будет в зависимости от выполнения условия договора. Выкуп 50 % прав на составят 3 миллиона евро, а остальные 30 % прав будут стоить также 3 миллиона евро.
100% ли у нас прав на карася?
-Отличный футболист!- сказал бы я,но капризный и бесхарактерный(его психи и крики это не характер,если что)
Заодно и очистим ряды от псевдоболельщиков