«Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Карраскаля с выкупом 50% прав за 8 млн евро. ЦСКА подтвердил интерес: «Но пока предпочли бы обойтись без деталей»

Хорхе Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе».

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, бразильская команда хочет арендовать полузащитника ЦСКА с обязательным выкупом половины прав на него за 8 млн евро.

В московском клубе информацию частично подтвердили.

«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям .

При этом агент Родриго Лопес на вопрос о возможном переходе его клиента в « » заявил: «Нет, это неправда».

играет за ЦСКА с сезона-2021/22. С его статистикой можно ознакомиться здесь.