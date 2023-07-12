«Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Карраскаля с выкупом 50% прав за 8 млн евро. ЦСКА подтвердил интерес: «Но пока предпочли бы обойтись без деталей»

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе агенты Хорхе Карраскаль деньги Кирилл Брейдо Футбол

Хорхе Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе».

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, бразильская команда хочет арендовать полузащитника ЦСКА с обязательным выкупом половины прав на него за 8 млн евро.

В московском клубе информацию частично подтвердили.

«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

При этом агент Родриго Лопес на вопрос о возможном переходе его клиента в «Атлетико Паранаэнсе» заявил: «Нет, это неправда».

Карраскаль играет за ЦСКА с сезона-2021/22. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Egor Aleksandrovich
ребят, кто последний будет с Ватутинок уезжать - выключите, пожалуйста, свет на базе.
заранее спасибо!
+68
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sem15 sem15
А в ЦСКА кто-то когда-то перейдёт?))
+23
-2
+21
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Pavel Zamiatin
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное
+23
-4
+19
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Egor Aleksandrovich
Ответ sem15 sem15
А в ЦСКА кто-то когда-то перейдёт?))
вспоминается наша нетленная коневская классика в любое ТО)))

01 сентября 2016, 08:48
Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский в эфире «Матч ТВ» рассказал, что клуб пытался найти нападающего, но сделку согласовать так и не удалось.

"Мы залили пол в офисе слезами от цен на трансферном рынке. Это единственная свежая информация, потому что в это ТО все было очень дорого. Прям безумно. Нет, мы никого не подписали, закончили трансферную кампанию несколько раньше."
+13
0
+13
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Кирилл
Если информация про 8 миллионов за 50 процентов прав - это правда, то Карраскаля нужно самим отвозить туда и бантиком обвязать впридачу )
+12
-2
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Никита Самарин
Ответ Egor Aleksandrovich
ребят, кто последний будет с Ватутинок уезжать - выключите, пожалуйста, свет на базе. заранее спасибо!
Акинфеев всех переживёт 😏
+9
0
+9
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Alex Metallov
Недавно у нас в команде были Эджуке и Карраскаль, когда еще два таких дриблера будут неизвестно.
+4
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OneLad
в чём логика тренерского штаба или это повод заводить песню на пресс-конференции про то, что времени не хватало и взаимосвязь ещё не налаженна
+2
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Юрий Король
Всех коней разберут, одни жеребцы останутся.
+3
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cmorblr
Корнеев: «Да он и не нужен был, отличная сделка для ЦСКА»
+2
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Ковид 07.10.52
Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона....Федотову креативные игроки не нужны...
+1
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Гера16
Ну про его уход было понятно. Вопрос в другом, кто на вход? Кем играть будем? Где усиление?
+3
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Egor Aleksandrovich
Ответ Трент Резнор
Это мы увидим по результатам ТО. Пока распродажа.
ну зачем же ждать, чтобы это понять)

1) Медина был не согласен с позицией левого латераля на поле - ушел в Спам.
2) Карась не выполняет требования тренерского штаба и не отрабатывает в прессинге/обороне - уедет в Бразилию.
+1
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Egor Aleksandrovich
Ответ Трент Резнор
Распродажа в Ватутинках
уход несогласных, скорее.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Кирилл
Если информация про 8 миллионов за 50 процентов прав - это правда, то Карраскаля нужно самим отвозить туда и бантиком обвязать впридачу )
смущает только информация с ТМ

ПОДРОБНЕЕ
ЦСКА Москва имеет опцию выкупа 80 % прав на игрока будет в зависимости от выполнения условия договора. Выкуп 50 % прав на составят 3 миллиона евро, а остальные 30 % прав будут стоить также 3 миллиона евро.

100% ли у нас прав на карася?
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Stilet525
Ответ cmorblr
Корнеев: «Да он и не нужен был, отличная сделка для ЦСКА»
Корнеев считает Карраскаля футболистом значительно более высокого уровня, нежели Медину. "Медина очень опасен, когда получает свободные зоны. В принципе хорошо себя проявляет, но его даже близко нельзя сравнить с Карраскалем, когда тот играет на своем максимуме. Это две разные планеты." Из интервью СЭ.
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Трент Резнор
Ответ Egor Aleksandrovich
ну зачем же ждать, чтобы это понять) 1) Медина был не согласен с позицией левого латераля на поле - ушел в Спам. 2) Карась не выполняет требования тренерского штаба и не отрабатывает в прессинге/обороне - уедет в Бразилию.
Так заменить надо сначала кем-то или держать на карандаше.
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Трент Резнор
Ответ Egor Aleksandrovich
уход несогласных, скорее.
Это мы увидим по результатам ТО. Пока распродажа.
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naxerger
Ответ Кирилл
Если информация про 8 миллионов за 50 процентов прав - это правда, то Карраскаля нужно самим отвозить туда и бантиком обвязать впридачу )
Вот тоже хотел написать
-Отличный футболист!- сказал бы я,но капризный и бесхарактерный(его психи и крики это не характер,если что)
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Алексей Гусев
Ответ Egor Aleksandrovich
смущает только информация с ТМ ПОДРОБНЕЕ ЦСКА Москва имеет опцию выкупа 80 % прав на игрока будет в зависимости от выполнения условия договора. Выкуп 50 % прав на составят 3 миллиона евро, а остальные 30 % прав будут стоить также 3 миллиона евро. 100% ли у нас прав на карася?
так ЦСКА активировал же функцию...
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Олег Носов
Ответ naxerger
Без паники. все путем будет. Заодно и очистим ряды от псевдоболельщиков
Хочется уже бомжей скинуть с первого места хватит им царить.
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naxerger
Ответ Олег Носов
Давайте всех продадим и все не будет больше ЦСКА. Я в шоке о чем только руководство думает?
Без паники. все путем будет.
Заодно и очистим ряды от псевдоболельщиков
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Олег Носов
Ответ Виталик Украинский
Нормально все будет: появилась возможность дать шанс своим воспитанникам + чертановских подтянуть (ну, не в Самаре же им блестать). На казначейских деньгах должны расти отечественные игроки, а караскали всякие пусть дома феерят.
Да все понятно. Просто если все будут играть а скамейка запасных будет пустая то если кто-то травму получит то играть некому будет.
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Виталик Украинский
Ответ Олег Носов
Давайте всех продадим и все не будет больше ЦСКА. Я в шоке о чем только руководство думает?
Нормально все будет: появилась возможность дать шанс своим воспитанникам + чертановских подтянуть (ну, не в Самаре же им блестать). На казначейских деньгах должны расти отечественные игроки, а караскали всякие пусть дома феерят.
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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