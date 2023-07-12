Защитник «Оренбурга» Гойкович о России и Путине: «Одна из сильнейших стран мира, один из сильнейших президентов в мире»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Оренбург Политика Ренато Гойкович Футбол

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о Владимире Путине.

– Я не сильно слежу за политикой в России. Знаю только Путина.

– Что про него знаете?

– Я знал про него еще до приезда в Россию. Одна из сильнейших стран мира, один из сильнейших президентов в мире. О нем пишут везде каждый день.

Как в Боснии говорят журналисты, он очень секретный человек, так что много информации о нем у меня нет, – сказал боснийский футболист.

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117 комментариев

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Джанлука Нальюка
Одна из сильнейших стран, где пенсия 14 000.
+186
-20
+166
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Правда России
Сильнейший не убегает из Москвы среди первых…
Сильнейший не должен иметь повода врать прямо в глаза народу страны…
Сильнейший не должен переобуваться так часто
+88
-12
+76
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Picachu
Ответ mysample
даже пониже
Не даже а пониже
+68
-5
+63
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ShadyL
Эрдоган это сильнейшество недавно в очередной раз продемонстрировал)) это в общем то все делают уже слишком регулярно
+62
-6
+56
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Ебздрогыч
Я ничего о нем не знаю, но мне он очень нравится.
Уровень развития - футболист
+50
-12
+38
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Игорь М.
Ответ Peter Parker
В России, действительно, далеко не самые большие пенсии, но 14 тысяч это у кого, тех кто вообще без стажа или что? У моей бабушки 30 к. У других бабушек и дедушки примерно то же самое, плюс льготы разные, типа путевок итд. Не разгуляешься, но вполне себе деньги для провинции.
откуда у твоей бабушки 30 тысяч? Ну вот откуда? Ты сейчас либо врёшь, либо говоришь за бывшего сотрудника ФСБ. Мои бабушка и дедушка являются ветеранами труда и получают 14000 и 18000 соответственно. Здесь пенсия + ветеранские. Без ветеранских было бы около 13 и 16 с копейками. Вот тебе правда
+36
-4
+32
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Денис Давыдов
Ответ omega pepega
в каких единицах измерения сила страны и президента измеряются?
в гойдах
+35
-3
+32
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Melkiades Buendia
Гойда?
+35
-4
+31
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mysample
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Джанлука Нальюка
Одна из сильнейших стран, где пенсия 14 000.
даже пониже
+35
-7
+28
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ShadyL
Ответ Джанлука Нальюка
Одна из сильнейших стран, где пенсия 14 000.
ну так европейские слабаки на такую не прожили бы, все верно))
+24
-2
+22
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terskiy
Которого, по его признанию, весь мир водит за нос?
+29
-7
+22
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Антон
Забирайте
+25
-5
+20
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Фарид Харисов
Ответ Melkiades Buendia
Гойда?
Гойдавич.
+20
-4
+16
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Pigmalion
Ответ Денис Давыдов
в гойдах
одна гойда - один нож на один квадратный метр спины. У Путина 6,7 килогойд.
+19
-3
+16
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Сергей Петахов
Сильнейший валдайский бегун
+19
-4
+15
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omega pepega
в каких единицах измерения сила страны и президента измеряются?
+18
-3
+15
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Игорь М.
Ответ Ебздрогыч
Я ничего о нем не знаю, но мне он очень нравится. Уровень развития - футболист
‐ А Вы квантовую механику знаете?
– Конечно знаю! Я на ней всю жизнь проездил.
+12
0
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Hardy
Ответ Джанлука Нальюка
Одна из сильнейших стран, где пенсия 14 000.
попробуй доживи до неё ещё
+13
-1
+12
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Евгений Кузнецов
Ответ Джанлука Нальюка
Одна из сильнейших стран, где пенсия 14 000.
12985
+14
-2
+12
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Лёва Сидоров
Самая мощная супердержава во вселенной, которая собирает деньги смсками на больных детей? Срамота...
+13
-2
+11
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Евгений Кузнецов
Ответ Евгений Кузнецов
12985
за пожизни на заводе
+13
-2
+11
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Dmitry Koway
Ответ StivDg
Не говори гоп.... воспитанник шария?
я пропустил, не особо интересуюсь просто, но шарий у наших патриотиков теперь плохой?
+13
-2
+11
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LAnd
Ответ Peter Parker
В России, действительно, далеко не самые большие пенсии, но 14 тысяч это у кого, тех кто вообще без стажа или что? У моей бабушки 30 к. У других бабушек и дедушки примерно то же самое, плюс льготы разные, типа путевок итд. Не разгуляешься, но вполне себе деньги для провинции.
Путёвки для пенсионеров? Ты из какой реальности пишешь?
+11
-1
+10
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Денис Давыдов
Ответ Peter Parker
В России, действительно, далеко не самые большие пенсии, но 14 тысяч это у кого, тех кто вообще без стажа или что? У моей бабушки 30 к. У других бабушек и дедушки примерно то же самое, плюс льготы разные, типа путевок итд. Не разгуляешься, но вполне себе деньги для провинции.
Питер, тетя Мэй не бабушка тебе и живет она в Нью-Йорке 😄
+9
-1
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Дмитрий Воронцов
Ответ Джанлука Нальюка
Одна из сильнейших стран, где пенсия 14 000.
Ничего себе. 14000 это у зажиточных пенсионеров. Обычно если на выходе тебе 11 дают, то это уже здорово считается
+9
-1
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