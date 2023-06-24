Евро-2023 (U21). Групповой этап. Португалия встретится с Нидерландами, Украина – с Румынией, Испания против Хорватии
В Грузии и Румынии стартуют матчи 2-го тура молодежного Евро-2023.
Во 2-м туре группового раунда в субботу Украина встретится с Румынией, Грузия сыграет с Бельгией, Португалия будет противостоять Нидерландам, а Испания – Хорватии.
В воскресенье Англия сыграет с Израилем, Чехия – с Германией, Швейцария – с Италией, Франция встретится с Норвегией.
Групповой этап
2-й тур
- Дата проведения
- 24 июня, 19.00, «Стяуа»
- Дата проведения
- 24 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
- Дата проведения
- 24 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Дата проведения
- 24 июня, 21.45, «Rapid Arena»
- Дата проведения
- 25 июня, 19.00, «Торпедо Кутаиси»
- Дата проведения
- 25 июня, 19.00, «Клуж-Арена»
- Дата проведения
- 25 июня, 19.00, «Batumi Arena»
- Дата проведения
- 25 июня, 21.45, «Константин Рэдулеску»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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