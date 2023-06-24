Евро-2023 (U21). Групповой этап. Португалия встретится с Нидерландами, Украина – с Румынией, Испания против Хорватии

В Грузии и Румынии стартуют матчи 2-го тура молодежного Евро-2023.

Во 2-м туре группового раунда в субботу Украина встретится с Румынией, Грузия сыграет с Бельгией, Португалия будет противостоять Нидерландам, а Испания – Хорватии.

В воскресенье Англия сыграет с Израилем, Чехия – с Германией, Швейцария – с Италией, Франция встретится с Норвегией.

Евро-2023 (U21)

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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