Евро-2023 (U21). Групповой этап. Португалия встретится с Нидерландами, Украина – с Румынией, Испания против Хорватии

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В Грузии и Румынии стартуют матчи 2-го тура молодежного Евро-2023.

Во 2-м туре группового раунда в субботу Украина встретится с Румынией, Грузия сыграет с Бельгией, Португалия будет противостоять Нидерландам, а Испания – Хорватии.

В воскресенье Англия сыграет с Израилем, Чехия – с Германией, Швейцария – с Италией, Франция встретится с Норвегией.

Евро-2023 (U21)

Групповой этап

2-й тур

Румыния U-21 – Украина U-21
Дата проведения
24 июня, 19.00, «Стяуа»
Онлайн матча

 

Португалия U-21 – Нидерланды U-21
Дата проведения
24 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
Онлайн матча

 

Грузия U-21 – Бельгия U-21
Дата проведения
24 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча

 

Испания U-21 – Хорватия U-21
Дата проведения
24 июня, 21.45, «Rapid Arena»
Онлайн матча

 

Англия U-21 – Израиль U-21
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Торпедо Кутаиси»
Онлайн матча

 

Швейцария U-21 – Италия U-21
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Клуж-Арена»
Онлайн матча

 

Чехия U-21 – Германия U-21
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Batumi Arena»
Онлайн матча

 

Норвегия U-21 – Франция U-21
Дата проведения
25 июня, 21.45, «Константин Рэдулеску»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро U21

Статистика Евро U21

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2 комментария

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HI MARS
Спасибо,но я весь день буду смотреть матч Ростов-Факел
+5
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GuruFutbola
Очень интересно (нет)
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