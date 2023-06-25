Галле (ATP). Финал. Рублев проигрывает Бублику 0:1 по сетам
Андрей Рублев играет с Александром Бубликом в финале в Галле.
Сетка турнира здесь.
Terra Wortmann Open
Галле, Германия
19 – 25 июня 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Финал
- Дата проведения
- 25 июня, 15.15
но думаю, это здесь не столь важно. хочется сегодня за Бублика притопить, ему не хватает титулов, и в случае победы взлетит в топ-30, где еще никогда не был)
раз уж ... собаки построили хороший корт, надо идти до конца😂
Давай-давай, Золотой, шайбу-шайбу!
- но шансы есть 🤔