Галле (ATP). Финал. Рублев проигрывает Бублику 0:1 по сетам

Теги результаты ATP Terra Wortmann Open Андрей Рублев Александр Бублик Теннис

Андрей Рублев играет с Александром Бубликом в финале в Галле.

Сетка турнира здесь.

Terra Wortmann Open

Галле, Германия

19 – 25 июня 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Финал

Андрей Рублев (Россия) Александр Бублик (Казахстан)
3:6|1:0
Дата проведения
25 июня, 15.15
Онлайн матча

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70 комментариев

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Cube Litening C:68X
Рублик и Бублик..😁
+15
0
+15
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Александр Романов
Бублик верим , надеемся , ждём , а главное этот матч надо смотреть со звуком на полной
+13
-2
+11
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afry
Какой удивительный вид спорта - теннис! Год начался с десяти поражений подряд для Бублика, а сейчас - крупнейший финал в карьере... Всё как в жизни.
+5
0
+5
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Ma-Tzu
Всем привет, Бублик Величайший!
+9
-4
+5
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Sincere
Личка 3-1 в пользу Рубля, Санек выигрывал только в 2016 году в квале КК))
но думаю, это здесь не столь важно. хочется сегодня за Бублика притопить, ему не хватает титулов, и в случае победы взлетит в топ-30, где еще никогда не был)
раз уж ... собаки построили хороший корт, надо идти до конца😂
+9
-5
+4
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Viling
Кстати, прикольная публика в Галле - впечатление, что реально любят именно теннис, а не поорать или просто провести время.
+4
0
+4
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Gao_Di
Что за зверь этот Бублик
+3
0
+3
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Viling
Когда это Бублик успел выйти на такой уровень... Такое мощное начало матча...
+3
0
+3
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Dym86
Бублик оч хорош на старте. Шутка зашла уже слишком далеко
+3
0
+3
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Sincere
бомбический гейм на приеме выдал Бублень)
+4
-1
+3
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Монсеньор Мартинес
Дерби имени Хау мени таймс
+3
0
+3
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S.Graf
Санёк классный мужик, но сегодня за Рублика
Давай-давай, Золотой, шайбу-шайбу!
+2
0
+2
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ProLL
Ответ Viling
Странно, у Рублева в жизни (по крайней мере, теннисной) все хорошо, а он так переживает. Многие не верили, что он надолго в топ-10, а он прямо так серьезно там закрепился. По виннерам 14-3 ведет Бублик, немного неожиданно :)
Я думаю, даже если бы Андрей стоял первым, он бы точно также психовал по малейшему поводу, такой уж он человек.
+2
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Dym86
Ничего себе розыгрыш
+3
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Dym86
Что творит этот Бублик!
+3
-1
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Viling
Ответ Sincere
Личка 3-1 в пользу Рубля, Санек выигрывал только в 2016 году в квале КК)) но думаю, это здесь не столь важно. хочется сегодня за Бублика притопить, ему не хватает титулов, и в случае победы взлетит в топ-30, где еще никогда не был) раз уж ... собаки построили хороший корт, надо идти до конца😂
Насчет собак - тонко :))))
+2
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Вадим flanec
Надеюсь Рубль возьмёт титул.
+5
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Andrei Fedun
Ответ S.Graf
Санёк классный мужик, но сегодня за Рублика Давай-давай, Золотой, шайбу-шайбу!
не просто Рублев играет с подаванами
- но шансы есть 🤔
+2
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ProLL
Серьезный, нацеленный на результат Бублик просто лучше Рубля на траве, но у Бублика тараканов в голове ещё больше, чем у Андрея, так что тут рецепт простой - не лажать на своей подаче и ждать, пока Бублик начнёт нервничать и творить фигню. В первом гейме так и было уже, но свой шанс Андрей не реализовал, чем придал Сане уверенности. А так, игра Бублика просто больше подходит для травы - подача, игра у сетки значительно лучше у Саши, плюс приём подставкой его, который на грунте и харде ничего толком не даёт, здесь из-за низкого отскока, очень даже грозное оружие. Вообще, я надеюсь, что на Уиме Бублик будет играть также, тогда его любому будет очень сложно победить, кроме Джоковича.
+3
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Welshman09
Ответ Alekster
Я так и прочла изначально 😂
Лёлек и Болек... 😂
+1
0
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Dym86
Виллинг к началу опоздал
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Sincere
Рубло уже бак с полотенцами пнул
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Sincere
Ответ Viling
Бублик играет очень свободно, как на тренировке.
Злоупотребляет витиеватыми ударами
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ProLL
Ответ Seven2482
походу рублик чокернёт
Тут чокерством и не пахнет, пока побеждает лучший на данном покрытии игрок, вот и все
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Razrubsis
Ответ Viling
На фоне Бублика видно, что у Рублева форхенд, конечно, супер-топовый... Еще Гонсалес Фернандо, кажется, был, не помню уж.
А форхенд Дель Потро не запомнился тебе? Мощнее я не припомню.
+1
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