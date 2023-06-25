«Родина Медиа» Тарасовых и 2Drots сыграют в финале Медиалиги второй раз подряд. Оба клуба выступят в Кубке России
«Родина Медиа» и 2Drots – финалисты третьего сезона Winline Медиалиги.
Полуфиналы МФЛ проходили на «Ак Барс Арене» в Казани.
В первом матче 1/2 финала турнира «Родина Медиа» разгромила «Бей Беги» (3:0).
Во второй встрече 2Drots обыграли «Амкал» с минимальным счетом (1:0).
2Drots и «Родина Медиа» уже играли в финале 2-го сезона Медиалиги. В той встрече «дроты» обыграли команду Текилы и Дмитрия Тарасова в серии буллиталити и стали двукратными чемпионами МФЛ.
Финал Медиалиги пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».
Напомним, финалисты МФЛ будут выступать в розыгрыше Фонбет Кубка России, а одна команда получит уайлд-кард.
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