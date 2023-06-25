«Родина Медиа» Тарасовых и 2Drots сыграют в финале Медиалиги второй раз подряд. Оба клуба выступят в Кубке России

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«Родина Медиа» и 2Drots – финалисты третьего сезона Winline Медиалиги.

Полуфиналы МФЛ проходили на «Ак Барс Арене» в Казани.

В первом матче 1/2 финала турнира «Родина Медиа» разгромила «Бей Беги» (3:0).

Во второй встрече 2Drots обыграли «Амкал» с минимальным счетом (1:0).

2Drots и «Родина Медиа» уже играли в финале 2-го сезона Медиалиги. В той встрече «дроты» обыграли команду Текилы и Дмитрия Тарасова в серии буллиталити и стали двукратными чемпионами МФЛ.

Финал Медиалиги пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».        

Напомним, финалисты МФЛ будут выступать в розыгрыше Фонбет Кубка России, а одна команда получит уайлд-кард.

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15 комментариев

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Зубы Дзюбы
Тарасов просто эталонный лимитчик. 36 лет, последние 5 сезонов меньше 10 матчей, медийные тёлки и около футбольная муть
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Sergeev55
Посмотрим на них в Кубке, тогда уже будет понятен их уровень
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Spaten
Серия булшиталити
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Фёдор Кузнецов
Одно не пойму, почему дублю Зенита, Краснодара, Арсенала, Урала и т. д. нельзя играть в Кубке, а Родине медиа можно
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dereds
Финал Медиалиги пройдет 1 июня какого года?
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Андрей Захаров
Вообще пох...ю
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Dayti
Ответ Sergeev55
Посмотрим на них в Кубке, тогда уже будет понятен их уровень
Уже понятен уровень кубка
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danik 258808
Ответ Sergeev55
Посмотрим на них в Кубке, тогда уже будет понятен их уровень
в прошлом году уже был понятен, медиа команды вылетили только по пенальти, причем не в первом раунде
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Зубы Дзюбы
Ответ Зубы Дзюбы
Тарасов просто эталонный лимитчик. 36 лет, последние 5 сезонов меньше 10 матчей, медийные тёлки и около футбольная муть
Следующее поколение правда ещё хуже на примере Игнатьева
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Verhovn
Ответ Зубы Дзюбы
Тарасов просто эталонный лимитчик. 36 лет, последние 5 сезонов меньше 10 матчей, медийные тёлки и около футбольная муть
Завидовать - грех, 😁
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Зубы Дзюбы
Ответ Verhovn
Завидовать - грех, 😁
Не дал Б-г таланта, другая польза для страны
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Verhovn
Ответ Зубы Дзюбы
Не дал Б-г таланта, другая польза для страны
Ты прикрой свой баян, я смогу меха надуть)
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