«Реал Кастилья» Рауля не вышел в Сегунду, ведя 2:0 и на 114-й минуте пропустив от «Эльденсе» в финале плей-офф. В полуфинале мадридцы прошли «Барсу»

«Реал Мадрид Кастилья» продолжит выступать в 3-м дивизионе Испании в следующем сезоне.

Команда Рауля не сумела обыграть «Эльденсе» в финале плей-офф за право выйти в .

В первой игре они сыграли 1:1. Во втором матче « » вела 2:0, но завершила основное время игры вничью. Она вновь вышла вперед на 108-й минуте, но позволила сопернику сравнять на 114-й. Итоговый счет – 3:3.

Из-за того, что « » завершил чемпионат на более высоком месте, чем «Кастилья», он получил право подняться в , несмотря на две ничьих в финале плей-офф.

В полуфинале «Кастилья» прошла «Барсу», уступив 2:4 в первом матче, но разгромив соперника в ответной встрече со счетом 3:0.