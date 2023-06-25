«Реал Кастилья» Рауля не вышел в Сегунду, ведя 2:0 и на 114-й минуте пропустив от «Эльденсе» в финале плей-офф. В полуфинале мадридцы прошли «Барсу»
«Реал Мадрид Кастилья» продолжит выступать в 3-м дивизионе Испании в следующем сезоне.
Команда Рауля не сумела обыграть «Эльденсе» в финале плей-офф за право выйти в Сегунду.
В первой игре они сыграли 1:1. Во втором матче «Кастилья» вела 2:0, но завершила основное время игры вничью. Она вновь вышла вперед на 108-й минуте, но позволила сопернику сравнять на 114-й. Итоговый счет – 3:3.
Из-за того, что «Эльденсе» завершил чемпионат на более высоком месте, чем «Кастилья», он получил право подняться в Сегунду, несмотря на две ничьих в финале плей-офф.
В полуфинале «Кастилья» прошла «Барсу», уступив 2:4 в первом матче, но разгромив соперника в ответной встрече со счетом 3:0.
- Дата проведения
- 25 июня, 21.00, «Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat»
Регламент дурацкий...выездной гол и то лучше, чем этот бред.