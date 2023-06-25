«Реал Кастилья» Рауля не вышел в Сегунду, ведя 2:0 и на 114-й минуте пропустив от «Эльденсе» в финале плей-офф. В полуфинале мадридцы прошли «Барсу»

Теги Реал Мадрид Рауль Ла Лига Д2 Испания Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Эльденсе Футбол

«Реал Мадрид Кастилья» продолжит выступать в 3-м дивизионе Испании в следующем сезоне.

Команда Рауля не сумела обыграть «Эльденсе» в финале плей-офф за право выйти в Сегунду.

В первой игре они сыграли 1:1. Во втором матче «Кастилья» вела 2:0, но завершила основное время игры вничью. Она вновь вышла вперед на 108-й минуте, но позволила сопернику сравнять на 114-й. Итоговый счет – 3:3.

Из-за того, что «Эльденсе» завершил чемпионат на более высоком месте, чем «Кастилья», он получил право подняться в Сегунду, несмотря на две ничьих в финале плей-офф.

В полуфинале «Кастилья» прошла «Барсу», уступив 2:4 в первом матче, но разгромив соперника в ответной встрече со счетом 3:0.

Эльденсе – Реал Мадрид Б 3:3 (1:2, 1:0, 0:0)
Дата проведения
25 июня, 21.00, «Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 26 Марин, 0:2 – 35 Дотор, 1:2 – 45 Ньето, 2:2 – 68 Эрнандес Аларкон, 2:3 – 108, пенальти Аррибас, 3:3 – 114 Хуанто.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Кастилья конечно сама виновата в том, что сначала позволила отыграться с 0:2, а потом еще и отыграть мяч в дополнительное время. Но какой же странный регламент, убивает весь спортивный принцип.
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HalaMadridVamosReal
Ответ rigobersong
Хорошая новость:)
Этот ни одну новость про Реал не пропускает, теперь уже и про молодняк😂😂 найди себе женщину, займись чем нибудь, работу что ли найди.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olegus7
Было бы эпично, если бы на 120 минуте залетел удар со своей половины поля от игрока Кастильи. Но, увы, мяч опустился на сетку…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Билли Херрингтон
Ответ HalaMadridVamosReal
Этот ни одну новость про Реал не пропускает, теперь уже и про молодняк😂😂 найди себе женщину, займись чем нибудь, работу что ли найди.
Летние каникулы делают свое дело
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дороф
Ответ HalaMadridVamosReal
Этот ни одну новость про Реал не пропускает, теперь уже и про молодняк😂😂 найди себе женщину, займись чем нибудь, работу что ли найди.
Там без шансов, мужик.Работу ещё может быть, а вот женщину...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Я в а..уе моя дорогая редакция...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ corazón blanco
Кастилья конечно сама виновата в том, что сначала позволила отыграться с 0:2, а потом еще и отыграть мяч в дополнительное время. Но какой же странный регламент, убивает весь спортивный принцип.
вы так пишете, как будто они монетку подбросили
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Билли Херрингтон
Ответ corazón blanco
Кастилья конечно сама виновата в том, что сначала позволила отыграться с 0:2, а потом еще и отыграть мяч в дополнительное время. Но какой же странный регламент, убивает весь спортивный принцип.
Отсутствие ВАРа тоже сказалось. В матче было достаточно много спорных моментов. А регламент действительно идиотский, другого и не скажешь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Гаврилов
Ответ corazón blanco
Кастилья конечно сама виновата в том, что сначала позволила отыграться с 0:2, а потом еще и отыграть мяч в дополнительное время. Но какой же странный регламент, убивает весь спортивный принцип.
В чем регламент идиотский? Надо было в чемпионате место выше занимать и не было бы такого вопроса. Это всяко лучше, чем лотерея (пенальти), хоть какая-то справедливость
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крутенко
Ответ Under
вы так пишете, как будто они монетку подбросили
А что мешало пенальти пробить? Зачем этот бред по местам ниже первого. Это тоже самое, если бы в финале ЛЕ не пенальти били, а назначили Севилью чемпионом, потому что она была в чемпионате выше, чем Рома. Так и здесь. Эти оба клуба играли в разных чемпионатах и у них были разные соперники.
Регламент дурацкий...выездной гол и то лучше, чем этот бред.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Вячеслав Гаврилов
В чем регламент идиотский? Надо было в чемпионате место выше занимать и не было бы такого вопроса. Это всяко лучше, чем лотерея (пенальти), хоть какая-то справедливость
Хм, так они играли в разных группах, если бы они играли в одной группе, еще можно было бы разглагольствовать на эту тему. А так какой смысл в плэй-офф, если у соперника в случае ничьи есть преимущество.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий