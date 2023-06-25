Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Знаю, каков уровень моего таланта»

Теги ПСЖ Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Неймар Футбол

Неймар рассказал, что мечтает вернуться в «Сантос», и порассуждал о своем таланте.

«Жизнь футболиста очень динамична. Иногда ты играешь в одном месте, а потом оно вдруг меняется. Конечно, я мечтаю вновь сыграть в Бразилии, за «Сантос». Надеюсь, однажды это случится. Футбол полон сюрпризов», – сказал форвард «ПСЖ».

Также Неймар ответил на обвинения в том, что он недостаточно внимания уделяет футболу.

«Я никогда не бегу от обвинений. Даже наоборот. Я всегда бью себя в грудь и говорю: «Можете обвинить меня». Я знаю, каков уровень моего таланта. Я знаю, на что способен. Но футбол – не индивидуальный вид спорта.

Если бы он был индивидуальным, я бы уже достиг всех своих целей. Но нет. Конечно, из-за моего имени давление выше. И на поле, и вне его. Иногда я не соглашаюсь с большой критикой, потому что это моя личная жизнь, я могу делать что хочу. На поле можно высказываться свободно», – сказал Неймар в интервью Band Sports.

36 комментариев

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aseroma
тонко обвиняет напарников своих.. вот только сам Неймар тащил далеко не всегда.
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ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
Ответ aseroma
тонко обвиняет напарников своих.. вот только сам Неймар тащил далеко не всегда.
Когда он на поле, то почти всегда приносит пользу. Сейчас он прав, нужно обвинять в неудачах всю команду, а не одного игрока. Не может быть такого, что все играли отлично, но один игрок всё испортил. Особенно в ПСЖ, где все звёзды, но коллективно дерьмово играют
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Кино Музыка
Зря ушел из Барсы.
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<~Inter~>
Ответ AurelioDeLaurentis
Нкймар яркий пример того что можно родиться с огромным талантом как у него, но если у тебя нету дисциплины и не будешь самокритичным, то не сумеешь достичь величия. У Неймара нету характера, как ему дали капитанской повязки в сборной трудно понять. Когда Неймар взялся за ум его действительно было не остановить, но это длилось не долго, поэтому он точно заслужил критики в свой адрес.
Видимо из-за дисциплины ему не повезло со здоровьем так как Месси и Роналду. Это же явно из-за дисциплины каждый год весной его ломают 3-4 месяца
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Ilya Petrov
Мне лично от Неймара много не надо, главное чтобы играл и не ломался. До сих пор в памяти его лучшие сезоны в Барсе и то как он пахал за Альбу на фланге, финтил против ТОГО Атлетико и тот его гол подлодке, когда он перебросил мяч через себя и защитника, а затем сразу пробил.
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DolJun
ахахахахахах
то месси мешал этому "таланту" раскрыться, то мбаппе, после ухода обоих будет в тени условного бернарду силвы)
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<~Inter~>
Ответ Magmi
Кроме таланта, знал бы он еще и уровень своего раздолбайства)
Смешно когда травматичность называют раздолбайством
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Имя Фамилия
Ответ DolJun
ахахахахахах то месси мешал этому "таланту" раскрыться, то мбаппе, после ухода обоих будет в тени условного бернарду силвы)
До сих пор горишь, что он послал Челси в 14 лет?
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Неймар играя на уколах с травмой всё равно забил шикарный гол против Хорватии, который должен был стать победным. Но потом партнёры привезли тупейший мяч на последних минутах и запороли два удара в серии. На ЧМ 2014 Бразилия с Неймар выглядела главным фаворитом, подходя к турниру с гигантской победной серией, а сам Нэй был лучшим игроком того ЧМ до травмы, но стоило ему сломать спину, так бразилы сразу влетели 3:0 Нидерландам и получили семёрку от Германии.
Глупые отмазки. Про это мало говорят, но карьера Неймара настоящий кринж. Ушел из Барсы, чтобы выйти из тени Лео, в итоге после этого Месси взял 2 ЗМ, 2 ЗБ, Копу и ЧМ, а у Неймара везде по нулям))
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Костя Киреев
Ответ <~Inter~>
Видимо из-за дисциплины ему не повезло со здоровьем так как Месси и Роналду. Это же явно из-за дисциплины каждый год весной его ломают 3-4 месяца
Только вот «ломают» его либо после вылета псж из ЛЧ, или перед днём рождения сестры. И от травм надо обязательно лечиться в Рио.
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Костя Киреев
Ответ <~Inter~>
Видимо из-за дисциплины ему не повезло со здоровьем так как Месси и Роналду. Это же явно из-за дисциплины каждый год весной его ломают 3-4 месяца
Только вот «ломают» его либо после вылета псж из ЛЧ, или перед днём рождения сестры. И от травм надо обязательно лечиться в Рио.
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AurelioDeLaurentis
Ответ AurelioDeLaurentis
Нкймар яркий пример того что можно родиться с огромным талантом как у него, но если у тебя нету дисциплины и не будешь самокритичным, то не сумеешь достичь величия. У Неймара нету характера, как ему дали капитанской повязки в сборной трудно понять. Когда Неймар взялся за ум его действительно было не остановить, но это длилось не долго, поэтому он точно заслужил критики в свой адрес.
Неймар*
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David Aprasidze
Ответ DolJun
за каждого подростка не скажу, но если кто-то реально выбирает неймара как ролевую модель - то это свидетельствует лишь о деградации. в свое время был роналдиньо, которого до сих пор все называют волшебником. и хоть его карьера тоже пошла в один момент по карнавалам (как и неймаровская после перехода в псж), но уважение он не потерял, с годами превратившись в легенду. неймар же - это не более чем набор мемов: 100% чизес, слезы, перекаты по футбольному полю, симуляции, трансферные скандалы, финансовые скандалы, пропуски тренировок ради день рождения сестры, липовая капитанская повязка в сборной... возможно для современного подростка это какие-то достижения, но роналдиньо одной той самой своей фоткой из бассейна уделывает этого папкиного хастлера в одну калитку. не люблю тех, кто ворчит про траву, которая раньше была зеленее, но в этом случае это видится как объективный факт.
Оба сопоставимы по таланту, думаю. И карьера примерно одинаковая, разве что партнеры по сборной у Рона были посильнее ) А что касается личной жизни - тут учитывая нац особенности можно многое простить. Это соц сети слишком приблизили нас к кумирам. Лучше бы о них судили только поведением на поле.
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corazón blanco
Ответ David Aprasidze
У деревянного Бензема есть ЗМ но каждый подросток хочет играть как Неймар. Награды мало значат
Бензема деревянный? У него конечно техника и дриблинг может быть не такая эффектная, как у Неймара, но тоже на очень приличном уровне.
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damondiamond
Ответ Ben Shelton
главный финт - это пас)
ушами)
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Ben Shelton
Ответ damondiamond
пишем названия финтов: рабона
главный финт - это пас)
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andr d
Ответ ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
Когда он на поле, то почти всегда приносит пользу. Сейчас он прав, нужно обвинять в неудачах всю команду, а не одного игрока. Не может быть такого, что все играли отлично, но один игрок всё испортил. Особенно в ПСЖ, где все звёзды, но коллективно дерьмово играют
А все хейтеры рассказывают что во всех бедах псж виноват Месси
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Din Rizaev
Ответ ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
Когда он на поле, то почти всегда приносит пользу. Сейчас он прав, нужно обвинять в неудачах всю команду, а не одного игрока. Не может быть такого, что все играли отлично, но один игрок всё испортил. Особенно в ПСЖ, где все звёзды, но коллективно дерьмово играют
то что все звезды, я не соглашусь, там не так и много звёзд
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Xm.md
Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, то никто бы не знал о Леопольде
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Caerly
ГигаСмолов.
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Magmi
Кроме таланта, знал бы он еще и уровень своего раздолбайства)
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-= Masteryuga =-
Как коллективная игра может быть индивидуальным видом спорта? Хочешь быть эгоистом, вставай на лыжи)
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Oleg Olegov
Бесталанные партнёры не дали Неймару раскрыться и всего достичь
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МАЙНЕ Рыжов
Зм всё равно не выиграл бы
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damondiamond
пишем названия финтов:

рабона
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