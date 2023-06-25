Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Знаю, каков уровень моего таланта»

Неймар рассказал, что мечтает вернуться в «Сантос», и порассуждал о своем таланте.

«Жизнь футболиста очень динамична. Иногда ты играешь в одном месте, а потом оно вдруг меняется. Конечно, я мечтаю вновь сыграть в , за « ». Надеюсь, однажды это случится. Футбол полон сюрпризов», – сказал форвард « ».

Также Неймар ответил на обвинения в том, что он недостаточно внимания уделяет футболу.

«Я никогда не бегу от обвинений. Даже наоборот. Я всегда бью себя в грудь и говорю: «Можете обвинить меня». Я знаю, каков уровень моего таланта. Я знаю, на что способен. Но футбол – не индивидуальный вид спорта.

Если бы он был индивидуальным, я бы уже достиг всех своих целей. Но нет. Конечно, из-за моего имени давление выше. И на поле, и вне его. Иногда я не соглашаюсь с большой критикой, потому что это моя личная жизнь, я могу делать что хочу. На поле можно высказываться свободно», – сказал Неймар в интервью Band Sports.