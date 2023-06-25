Рио Фердинанд: «Сейчас я стоил бы 170 млн фунтов и получал бы 400-450 тысяч в неделю»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Джейдон Санчо деньги Футбол

Рио Фердинанд считает, что сегодня стоил бы 170 млн фунтов и получал бы 400 тысяч в неделю.

– Раньше я стоил 30 миллионов.

– 21 год назад. С учетом инфляции это все равно второй или третий трансфер по стоимости. Сейчас вы бы стоили более 100 млн.

– 100 миллионов за меня – это еще было бы дешево. Серьезно. Учитывая сегодняшний рынок, 170 миллионов. 400 тысяч фунтов в неделю. Вот столько я бы стоил и получал бы сейчас.

– Но при такой трансферной стоимости эта зарплата – это слишком мало. Если ты столько стоишь, то должен получать 500-600 тысяч в неделю.

– Если вы так хотите, то да, так могло быть. Но я считаю, что получал бы 400-450 тысяч.

– Джейдон Санчо получает 350 тысяч в неделю. Просто посмотрите на этих парней!

– Думаю, зарплата Джейдона Санчо потенциально станет проблемой для любой команды, если он попытается уйти сейчас. Если только он не захочет пойти на снижение зарплаты, – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Фердинанд дважды становился самым дорогим защитником в мировом футболе. В 2000 году «Лидс» купил его у «Вест Хэма» за 18 млн фунтов, а в 2002-м он перешел в «МЮ» за сумму около 29 млн фунтов со всеми бонусами.

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40 комментариев

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Slava Vestiaz
а 300 лет назад ты стоил бы 180 долларов и получал бы розги несколько раз в неделю.

Такова жизнь. Если бы да кабы да во рту росли грибы, тогда и в лес не надо ходить было бы.
+175
-13
+162
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gangs
То есть он реально думает, что стоил бы дороже самого Магуайра?
+61
-5
+56
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Тухель
А сколько бы брат Рио поднял на расизме в АПЛ сейчас даже трудно представить.
+33
-3
+30
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Bazilic
Ответ Slava Vestiaz
а 300 лет назад ты стоил бы 180 долларов и получал бы розги несколько раз в неделю. Такова жизнь. Если бы да кабы да во рту росли грибы, тогда и в лес не надо ходить было бы.
Если бы во рту росли грибы, то мы бы жили в the last of us
+13
-1
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Вильгельм Звёзднокосмический
Ответ gangs
То есть он реально думает, что стоил бы дороже самого Магуайра?
Магваер это самый дорогой холодильник, а он о игроках)
+8
-3
+5
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Любезный Коссутий
тогда связка Видич-Фердинанд была бы самой дорогой в истории
+7
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savik-A.M.
Ответ Slava Vestiaz
а 300 лет назад ты стоил бы 180 долларов и получал бы розги несколько раз в неделю. Такова жизнь. Если бы да кабы да во рту росли грибы, тогда и в лес не надо ходить было бы.
300 лет назад не было долларов , а 200 назад , за 180 наверное плантацию купить можно было , вместе с жителями
+3
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+2
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Bromgecksin
Не настолько уж и гонит старик - элитный был центральный защитник с отличным пасом.
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savik-A.M.
Ответ Born is the King
У старшей из Фердинанд всегда было ЧСВ выше чем у Златана итп вместе взятых. Если Фердинанд стоил бы 170 млн , то действительно лучшие защитники эпохи Неста, Терри, Пуйоль и Малдини стоили бы миллиард
Я старшим всегда считал Леса Фердинанда , а только недавно узнал что они двоюродные )
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dedpihto59
Классная была пара с Видичем💪‼️
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pulyalke
помню его видосики с финтами там и всяким таким - эх были времена))
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Дима Берин
Справедливо
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Фут.Боль
И ушёл бы заканчивать в Саудовскую Аравию.
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Boultun Boultun
Ответ DolJun
так и есть. и судя по интервью чсв у него будь здоров, не похоже что он рофлит. жаль что нарезки того, как он пятится назад перед нападающими противника, существуют только в квадратах 360р и никто не будет смеяться над ним, как пытаются высмеять того же ван дейка, но дубль месси головой из под этого министра обороны уже в истории - на расстоянии трех кликов от любого, кто захочет убедиться лично)
Если бы вы смотрели на его игру на протяжении нескольких лет один или два раза в неделю - возможно, у вас было бы другое мнение.
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kot_letova
Ответ Boultun Boultun
Если бы вы смотрели на его игру на протяжении нескольких лет один или два раза в неделю - возможно, у вас было бы другое мнение.
Его можно не читать - постоянно поверхностные суждения. Непонятно зачем он вообще что-то пишет
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savik-A.M.
Ответ Born is the King
Надеюсь не удивлю если скажу тебе что Шон Райт Филлипс не сын Иана Райта и что Джо,Эшли , Энди и Карлтон Коулы не братья))
Шон Райт приемный , но он является его сыном , хотя бы юридически . У меня у двоюродного брата приемный отец , и он называет его с детства отцом
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savik-A.M.
Ответ Born is the King
Надеюсь не удивлю если скажу тебе что Шон Райт Филлипс не сын Иана Райта и что Джо,Эшли , Энди и Карлтон Коулы не братья))
Ты ту ещё про африканцев вспомни , где три фамилии на страну )
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BlackBart
Ответ Born is the King
Надеюсь не удивлю если скажу тебе что Шон Райт Филлипс не сын Иана Райта и что Джо,Эшли , Энди и Карлтон Коулы не братья))
Райт Филлипс не сын Иана Райта? Ну значит он сын Кевина Филлипса. Все сходится.
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Syndycate
Ответ Slava Vestiaz
а 300 лет назад ты стоил бы 180 долларов и получал бы розги несколько раз в неделю. Такова жизнь. Если бы да кабы да во рту росли грибы, тогда и в лес не надо ходить было бы.
😂👍
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