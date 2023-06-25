Рио Фердинанд: «Сейчас я стоил бы 170 млн фунтов и получал бы 400-450 тысяч в неделю»

Рио Фердинанд считает, что сегодня стоил бы 170 млн фунтов и получал бы 400 тысяч в неделю.

– Раньше я стоил 30 миллионов.

– 21 год назад. С учетом инфляции это все равно второй или третий трансфер по стоимости. Сейчас вы бы стоили более 100 млн.

– 100 миллионов за меня – это еще было бы дешево. Серьезно. Учитывая сегодняшний рынок, 170 миллионов. 400 тысяч фунтов в неделю. Вот столько я бы стоил и получал бы сейчас.

– Но при такой трансферной стоимости эта зарплата – это слишком мало. Если ты столько стоишь, то должен получать 500-600 тысяч в неделю.

– Если вы так хотите, то да, так могло быть. Но я считаю, что получал бы 400-450 тысяч.

– Джейдон Санчо получает 350 тысяч в неделю. Просто посмотрите на этих парней!

– Думаю, зарплата потенциально станет проблемой для любой команды, если он попытается уйти сейчас. Если только он не захочет пойти на снижение зарплаты, – сказал бывший защитник « ».

Фердинанд дважды становился самым дорогим защитником в мировом футболе. В 2000 году «Лидс» купил его у «Вест Хэма» за 18 млн фунтов, а в 2002-м он перешел в «МЮ» за сумму около 29 млн фунтов со всеми бонусами.