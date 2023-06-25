Зинедин Зидан: «В мое время можно было многого достичь, лишь владея техникой. Физические данные сыграли бы со мной злую шутку, выступай я сейчас»
Зинедин Зидан считает, что ему было бы сложнее играть в современный футбол.
«В мое время футбол был менее силовым, чем сейчас. Можно было достичь многого лишь благодаря технике. Сейчас, я думаю, это сложнее.
Сегодняшний футбол другой, и если бы я выступал в нынешнее время, возможно, физические данные сыграли бы со мной злую шутку», – сказал экс-тренер мадридского «Реала».
Зинедин Зидан: «Если и есть игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Бензема. Может, еще Модрич»
Уважаю Зидана, что адекватно себя оценивает, что сейчас на первое место вышла физика и тактика, а не техника.
Поскорее бы уже вернулся к тренерской деятельности блин, задолбал отдыхать)
Видимо тут нельзя любить Месси и Зидана одновременно, можно только одного 👀
Другое дело, что наконец-то кто-то высказался не в стиле «раньше было лучше».
Всем десяткам прошлого было бы адски сложно в современном футболе, поэтому да, пришлось бы перестраиваться и выводить физику на новый уровень. От условного Баджо до Зидана. Еще и корректировать свою игру, потому что сейчас с мячиком туда-сюда так просто не побегаешь.
Поэтому когда кто-то говорит, что какая-то там команда далекого прошлого сейчас бы разрывала - это просто смешно. Для этого нужно пройти путь эволюции, а как бы игроки прошлого раскрылись бы сейчас - непонятно.
Еще часто говорят, что раньше звезд было больше. Ну да, а сейчас больше команд-звезд. Потому что умеют играть все, в том числе и вратари ногами.
Закинь Бернарду Сильву в футбол 90х, и он бы стал звездой на века, именем нарицательным.