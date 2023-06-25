Зинедин Зидан: «В мое время можно было многого достичь, лишь владея техникой. Физические данные сыграли бы со мной злую шутку, выступай я сейчас»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан тактика Футбол

Зинедин Зидан считает, что ему было бы сложнее играть в современный футбол.

«В мое время футбол был менее силовым, чем сейчас. Можно было достичь многого лишь благодаря технике. Сейчас, я думаю, это сложнее.

Сегодняшний футбол другой, и если бы я выступал в нынешнее время, возможно, физические данные сыграли бы со мной злую шутку», – сказал экс-тренер мадридского «Реала».

Зинедин Зидан: «Если и есть игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Бензема. Может, еще Модрич»

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88 комментариев

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ernar11
в первый раз вижу звезду прошлого, который не говорит, что сейчас бы стоил овердофига млн, забил тысячу голов, отдал сотни ассистов и вообще сегодняшние игроки в подмётки ему не годятся.
Уважаю Зидана, что адекватно себя оценивает, что сейчас на первое место вышла физика и тактика, а не техника.
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Михо
У Зидана отличное телосложение для футболиста даже сейчас. А техника и финты это вообще супер, марсельскую рулетку вообще переименовали в финт Зидана)
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corazón blanco
Ответ Barca_mania
если сейчас глянуть нарезки Зидана, то можно там увидеть довольно деревянную и неловкую технику.
Особенно если посмотреть обзор матча сборной Франции против Бразилии. Ну и прием и обработка мяча всегда были сильными сторонами Зизу.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
он и в свое время середняком на коленях перед Рони был:)) Я понимаю, ты своим хомячкам которые родились после 2006го будешь врать про все, но Дядя Риго не потерпит этого:)) Ведь все мы знаем если бы не блат в сборной, в основе играл бы великий Жоан Мику:)
Риго, ты можешь сколько угодно пыжиться и всячески стараться принижать заслуги Зидана как футболиста и как тренера, но это никак не изменит мнение большинства экспертов и простых любителей футбола, которые очень высоко ценят его, как игрока. Один из лучших полузащитников в истории мирового футбола.
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Алекс Мелкумян
Единственный наверное минус Зидана по сравнению с игроками прошлого и нынешними это медлительность, в плане беготни. Но соображалка, опыт и техника были на таком уровне, что все это просто нивелировалось, я думаю Зизу и сейчас бы всех пешком обыгрывал, вон Месси какой год так играет и ничего. Да и про физуху он на самом деле загоняет, человек школу Липпи прошел, там всех по физухе так гоняли что мало кому присниться.
Поскорее бы уже вернулся к тренерской деятельности блин, задолбал отдыхать)
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Назар Игорь
У Зи-Зи было прекрасное сочетание габарита и филигранной техники. Мало у кого из нынешних звëзд оно имеется, последним был Ибра.
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Zidan GOAT
Зидан скромничает, он со своим футбольным интеллектом был бы топом в любом веке
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am!go
Ответ rigobersong
Главная проблема несчастных людей которые защищают таких персонажей как зидан, это то, что они хотят быть в детстве, т.к. сейчас у них ничего нет:)) Они дожили до 30-40ка лет, в жизни ничего не достигли, вот и вспоминают банальщину из ЛЧ в 90е-00е. Ведь все восхищались игроками о которых говорил комментатор, и у людей в памяти конечно не отложиться Клод Макелеле который был лучшим игроком Реала, потому что в те времена люди не могли хотя бы Лукомского почитать, что бы поверхностно понимать как работает футбол:))) Вот все и ходили тогда в Зиданах, Карлосах, Бэкхэмах, Роналдо:)) А дядя Риго шарил за футбол, не слушал комментаторские бредни уже тогда и видел как какой-то ЭтоО играя за Мальорку по 7тв разрывал Ла Лигу, и играл круче Роналдо:)) Угадайте у кого во дворе была футболка с ЭтоО?:)) А почему, потому что уже тогда я смотрел матчи, а не следовал за стадом:)) Вот и сейчас диванные подпивасы будут топить за Зидана:)) Ничего не меняется:))
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corazón blanco
Не думаю, сейчас тоже топ-игроки зачастую не обладают каким-то невероятным телосложением и не ведут силовую борьбу, Зидан и сейчас был бы топ.
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Этот Райола хочет денег
Зидан молодец, скромно и не выпячивая свое эго, отдает должное современному футболу. Велик был на поле, харизматичен и уверен в себе в жизни!
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Scorpio
Ответ corazón blanco
Не думаю, сейчас тоже топ-игроки зачастую не обладают каким-то невероятным телосложением и не ведут силовую борьбу, Зидан и сейчас был бы топ.
так это ни щий му сор на ригоберке, он уже не раз палился что школотрон и рукоблудить стал на поркелону в конце нулевых, то есть игру Зидана в принципе видеть не мог
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JENNINGS
Ответ ML26
Почему у больельщиков провинциального клуба так рвёт пятую точку от Зидана?)
Потому что Зидан в качестве тренера за 4,5 года никогда не проигрывал на «Камп Ноу» :)
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Moscwow
Ответ ernar11
в первый раз вижу звезду прошлого, который не говорит, что сейчас бы стоил овердофига млн, забил тысячу голов, отдал сотни ассистов и вообще сегодняшние игроки в подмётки ему не годятся. Уважаю Зидана, что адекватно себя оценивает, что сейчас на первое место вышла физика и тактика, а не техника.
Он просто скромничает. С его талантом и образом жизни он и сейчас был бы таким же суперигроком, как и тогда
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AnMe
Скоромничает легенда. Еще как бы преуспел.
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aza_inso
Ответ Назар Игорь
У Зи-Зи было прекрасное сочетание габарита и филигранной техники. Мало у кого из нынешних звëзд оно имеется, последним был Ибра.
Хавьер Пасторе. Да,нестабильный и не раскрывшийся полностью. Но то, что он порой вытворял с мячом - космос. И это при его-то росте. Жаль, конечно, что так все сложилось.
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answer89
Ответ zzzeeerrrooo
Игроки типа Месси или Иньесты всегда будут делать разницу в футболе из-за небольшого роста у них очень сложно отобрать мяч Зидан та ещё шпала
Но мяч у него было отобрать ой как непросто
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Билли Херрингтон
Ответ rigobersong
он и в свое время середняком на коленях перед Рони был:)) Я понимаю, ты своим хомячкам которые родились после 2006го будешь врать про все, но Дядя Риго не потерпит этого:)) Ведь все мы знаем если бы не блат в сборной, в основе играл бы великий Жоан Мику:)
На коленях перед Рони? Это тот Рони, который на уровне Зизу поиграл 3-4 года в карьере, а в прайме на ЧМ 2006 из первых рядов смотрел, как 34 летний Зидан в одиночку раскатывает его сборную?
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AnMe
Ответ ML26
Почему у больельщиков провинциального клуба так рвёт пятую точку от Зидана?)
Не надо этих «болельщиков» приписывать к Барселоне. Зизу великий
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Michael none
Футбол стал менее жестким и грязным, но гораздо более интенсивным, в отборах пашут все, гораздо больше беговой работы, именно это думаю он имеет ввиду под физическими данными, а не рост/вес, тут как раз мало что поменялось.
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Алекс Мелкумян
Ответ Геннадий Чеботарев
все правильно! вот только школоглор е это не понимают и не знают.
Я чет орнул что сразу после комплиментарного по сути комментария в адрес Зизу прилетели минусы)
Видимо тут нельзя любить Месси и Зидана одновременно, можно только одного 👀
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London.is.blue
Ну Зизу точно бы преуспел, слишком большой запас таланта.

Другое дело, что наконец-то кто-то высказался не в стиле «раньше было лучше».

Всем десяткам прошлого было бы адски сложно в современном футболе, поэтому да, пришлось бы перестраиваться и выводить физику на новый уровень. От условного Баджо до Зидана. Еще и корректировать свою игру, потому что сейчас с мячиком туда-сюда так просто не побегаешь.

Поэтому когда кто-то говорит, что какая-то там команда далекого прошлого сейчас бы разрывала - это просто смешно. Для этого нужно пройти путь эволюции, а как бы игроки прошлого раскрылись бы сейчас - непонятно.

Еще часто говорят, что раньше звезд было больше. Ну да, а сейчас больше команд-звезд. Потому что умеют играть все, в том числе и вратари ногами.

Закинь Бернарду Сильву в футбол 90х, и он бы стал звездой на века, именем нарицательным.
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Wild91688
Как же горит у мессиглоров от великого Зизу,кстати ваш метровый аутист признавался что один раз в жизни просил футболку у футболиста и как раз им был Зизу
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Гамарджоба Генацвале
Ответ corazón blanco
Особенно если посмотреть обзор матча сборной Франции против Бразилии. Ну и прием и обработка мяча всегда были сильными сторонами Зизу.
Совсем недавно пересматривал обзор того матча. Зидан играл потрясающе. Сейчас такого футбола уже не увидишь.
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answer89
Ответ rigobersong
он и в свое время середняком на коленях перед Рони был:)) Я понимаю, ты своим хомячкам которые родились после 2006го будешь врать про все, но Дядя Риго не потерпит этого:)) Ведь все мы знаем если бы не блат в сборной, в основе играл бы великий Жоан Мику:)
Видел игру Зидана с 2002 года постоянно. И на уровне клубов и сборных. Великолепный игрок, один из лучших в своем поколении.
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Назар Игорь
Ответ corazón blanco
Риго, ты можешь сколько угодно пыжиться и всячески стараться принижать заслуги Зидана как футболиста и как тренера, но это никак не изменит мнение большинства экспертов и простых любителей футбола, которые очень высоко ценят его, как игрока. Один из лучших полузащитников в истории мирового футбола.
Невозможно вести полемику с тем у кого единственный свет в окошке - Барселона.
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