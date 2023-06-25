Зинедин Зидан: «В мое время можно было многого достичь, лишь владея техникой. Физические данные сыграли бы со мной злую шутку, выступай я сейчас»

Зинедин Зидан считает, что ему было бы сложнее играть в современный футбол.

«В мое время футбол был менее силовым, чем сейчас. Можно было достичь многого лишь благодаря технике. Сейчас, я думаю, это сложнее.

Сегодняшний футбол другой, и если бы я выступал в нынешнее время, возможно, физические данные сыграли бы со мной злую шутку», – сказал экс-тренер мадридского « ».

Зинедин Зидан: «Если и есть игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Бензема. Может, еще Модрич»