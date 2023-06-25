Цель «Челси» – приглашать молодых игроков на невысокую базовую зарплату, но с бонусами. Оклад Мудрика – 97 тысяч фунтов в неделю, Энцо зарабатывает не намного больше

Теги Челси премьер-лига Англия Андре Сантос Пьер-Эмерик Обамеянг Ромелу Лукаку Нголо Канте Кристиан Пулишич Кай Хавертц Михаил Мудрик Энцо Фернандес Мало Гюсто Футбол

«Челси» стремится снизить фонд заработной платы.

По данным The Athletic, лондонцы расстаются с футболистами с высокими зарплатами.

Кай Хавертц, который близок к уходу, – один из самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой чуть менее 300 тысяч фунтов в неделю. То же касается Нголо Канте, уехавшего бесплатно в Саудовскую Аравию,

В это окно «Челси» хочет также расстаться с другими высокооплачиваемыми футболистами – с Ромелу Лукаку, Кристианом Пулишичем и Пьером-Эмериком Обамеянгом.

The Athletic отмечает, что целью «Челси» является «создание группы молодых игроков на стимулирующих контрактах с гораздо более низкой базовой зарплатой».

Так, Михаил Мудрик после перехода из «Шахтера» подписал контракт на 97 тысяч фунтов в неделю, что является относительно низкой суммой для громкого трансфера. Энцо Фернандес, перешедший из «Бенфики» за рекордные для клуба 106 млн фунтов, получает не намного больше.

Молодые игроки Мало Гюсто и Андре Сантос официально присоединятся к команде в следующем месяце после покупки у «Лиона» и «Васко де Гама» в январе. Они будут получать гораздо меньше.

Кроме того, «Челси» ранее включил в контракты с новичками пункт о сокращении зарплаты в случае непопадания в Лигу чемпионов.

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34 комментария

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aleksejsencov7@gmail.com
Хорошая попытка! Надо же хоть как-то объяснить весь этот трансферный швах в своём исполнении.
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Артур Артур
Ответ Bashibuzuck
А в турнирах какие цели?🤨
Так вот же написано, что если в ЛЧ не попали=сэкономили на зп
5 лет без ЛЧ и стабилизируется зарплатный фонд
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serginn
Мудрик похоже на окладе и сидит, ни разу бонус не получил.
+5
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TaR
Тактика - лучше больше вывалить за трансфер, чем платить игроку
+4
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Cearvm
Такое ощущение, что кто-то играет в FM в реальной жизни. Ой, что-то у меня 30 купленных игроков приуныли и зарплатная ведомость превысила бюджет, пора покупать молодых!
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Фан Рубина
Готовятся к статусу середняка и дойке. МЮ так глейзерованые сырки доили с момента покупки.
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Bashibuzuck
А в турнирах какие цели?🤨
+1
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Zangezi Isenar
Ненамного - пишите же правильнее!
+1
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QWertY
Пенсы будут крутым клубом трамплином! Удачи Боули в этом начинании👍🏻
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llolishe
У Румынии вратарь с фамилией Попа-идеальный варик для Челсе
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red manchester
Очень очень долгого будут вспоминать былые времена болелы челси
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Ответ Артур Артур
Так вот же написано, что если в ЛЧ не попали=сэкономили на зп 5 лет без ЛЧ и стабилизируется зарплатный фонд
Отличный план, надёжный, как швейцарские часы
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Artem Ka
Ответ The Best
Новая система зарплат мне лично нравится больше чем то что было при Абрамовиче когда у игроков были высокие зарплаты в не зависимости от того как они играют,сейчас же всё зависит от самих игроков:хочешь получать больше тогда играй и добивайся результата.
Ну вот мы и увидели, как они сыграли))
Прекрасный план))
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Сергей Лимонников
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Хорошая попытка! Надо же хоть как-то объяснить весь этот трансферный швах в своём исполнении.
Так я уже раз 5 читаю про такую политику в клубе. И во время прошлого ТО тоже это было известно. Так что действуют в рамках тактики
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Фан Рубина
Ответ CVC
провал мудрика не может не радовать) вообще любые провалы "украины" и "украинцев" радуют)
Само понятие "украины" неразрывно связано с неудачами, провалами и вообще крушением мечт. Исключений не было, нет и не может быть просто в силу намертво вложенных в это понятие параметров.
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bogdan fedyuk
Ответ DolJun
походу рис и чилли тоже скоро на выход
только если они внезапно сдадут или превратятся в хронических травматиков. челси готов платить суперзвездам суперзвездную зарплату - для этого только надо выступать на суперзвездном уровне.
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CVC
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Ответ Назар Игорь
Мудрик самый громкий трансфер Челси. Вся АПЛ долго и громко хохочет.
провал мудрика не может не радовать) вообще любые провалы "украины" и "украинцев" радуют)
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Фан Рубина
Ответ The Best
Новая система зарплат мне лично нравится больше чем то что было при Абрамовиче когда у игроков были высокие зарплаты в не зависимости от того как они играют,сейчас же всё зависит от самих игроков:хочешь получать больше тогда играй и добивайся результата.
Ну с точки зрения человека, который в 2000 жил на одну зарплату, а теперь живёт на 1,5-2 тогдашние зарплаты (в то время как футболисты стали получать в десятки раз больше) - нововведение много кому понравится чисто от ощущения большей справедливости.

Вот только с нынешней инфляцией тут будут играть лишь те, кого в другие места не взяли. Чтобы сработало, надо, чтобы и в других клубах разом стали так платить. И в условной Саудовской Аравиии. И в Эмиратах, Индии, Китае и других странах, которые могут воспользоваться ситуацией и переманить.
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The Best
Ответ Фан Рубина
Готовятся к статусу середняка и дойке. МЮ так глейзерованые сырки доили с момента покупки.
Новая система зарплат мне лично нравится больше чем то что было при Абрамовиче когда у игроков были высокие зарплаты в не зависимости от того как они играют,сейчас же всё зависит от самих игроков:хочешь получать больше тогда играй и добивайся результата.
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London.is.blue
Ответ Артур Артур
Так вот же написано, что если в ЛЧ не попали=сэкономили на зп 5 лет без ЛЧ и стабилизируется зарплатный фонд
У Челси даже когда было 35 игроков, все равно зарплатная ведомость меньше, чем у мешка МЮ.
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HellLight
знаю одно у украинского кудесника такая зарплата должна быть в месяц, а может и в квартал.
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MaaRek
За жалкие 5 млн фунтов в год играет чел с такой мощной статистикой
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Вадим Слуцкий
Ой, Міша, як же ти живеш?!
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Назар Игорь
Мудрик самый громкий трансфер Челси. Вся АПЛ долго и громко хохочет.
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