Цель «Челси» – приглашать молодых игроков на невысокую базовую зарплату, но с бонусами. Оклад Мудрика – 97 тысяч фунтов в неделю, Энцо зарабатывает не намного больше

«Челси» стремится снизить фонд заработной платы.

По данным The Athletic, лондонцы расстаются с футболистами с высокими зарплатами.

Кай Хавертц, который близок к уходу, – один из самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой чуть менее 300 тысяч фунтов в неделю. То же касается Нголо Канте, уехавшего бесплатно в Саудовскую Аравию,

В это окно «Челси» хочет также расстаться с другими высокооплачиваемыми футболистами – с Ромелу Лукаку, Кристианом Пулишичем и Пьером-Эмериком Обамеянгом.

The Athletic отмечает, что целью «Челси» является «создание группы молодых игроков на стимулирующих контрактах с гораздо более низкой базовой зарплатой».

Так, Михаил Мудрик после перехода из «Шахтера» подписал контракт на 97 тысяч фунтов в неделю, что является относительно низкой суммой для громкого трансфера. Энцо Фернандес, перешедший из «Бенфики» за рекордные для клуба 106 млн фунтов, получает не намного больше.

Молодые игроки Мало Гюсто и Андре Сантос официально присоединятся к команде в следующем месяце после покупки у «Лиона» и «Васко де Гама» в январе. Они будут получать гораздо меньше.

Кроме того, «Челси» ранее включил в контракты с новичками пункт о сокращении зарплаты в случае непопадания в Лигу чемпионов.