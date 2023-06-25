УАФ потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов

УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию из-за крымских клубов.

В заявлении на сайте организации сказано, что Украинская ассоциация футбола связалась с ФИФА и УЕФА по поводу недавних действий России.

«Желание российских чиновников привлечь к соревнованиям на территории России команды из Крыма не осталось без внимания Украинской ассоциации футбола. В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

Недавно открытые источники сообщили, что «Севастополь» из Крыма получил сертификат для участия во Второй лиге России. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям другие команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан».

Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА.

В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении данного процесса в ФИФА и УЕФА, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем.

Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения членства в ФИФА и УЕФА из-за несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи», – приводит УАФ текст своего письма, направленного в ФИФА и УЕФА в июне.

Ранее УАФ уже неоднократно призывала исключить Россию из ФИФА и УЕФА – например, в октябре 2022 года, когда вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада Владимиру Путину заявил, что правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.