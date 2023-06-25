УАФ потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Океан УАФ ФК Севастополь Политика ТСК-Таврия чемпионат Крыма Футбол

УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию из-за крымских клубов.

В заявлении на сайте организации сказано, что Украинская ассоциация футбола связалась с ФИФА и УЕФА по поводу недавних действий России.

«Желание российских чиновников привлечь к соревнованиям на территории России команды из Крыма не осталось без внимания Украинской ассоциации футбола. В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

Недавно открытые источники сообщили, что «Севастополь» из Крыма получил сертификат для участия во Второй лиге России. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям другие команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан».  

Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА.  

В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении данного процесса в ФИФА и УЕФА, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем.

Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи», – приводит УАФ текст своего письма, направленного в ФИФА и УЕФА в июне. 

Ранее УАФ уже неоднократно призывала исключить Россию из ФИФА и УЕФА – например, в октябре 2022 года, когда вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада Владимиру Путину заявил, что правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

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60 комментариев

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Отец Абду
Не переживайте, щас Лукашенко зарешает все проблемы + даст квоту для участия на ЧМ, Евро, ЛЧ:)
+72
-6
+66
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RSM-1930
Лучше бы так о крымчанах беспокоились, когда им воду перекрывали и устраивали этим геноцид
+76
-41
+35
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Eraser
Ответ BearS
Следуя твоей логике, в РФ 2 недели раз в году устраивают геноцид? Самому не противно кидаться направо-налево красивыми словечками?
С головой все хорошо? Отключать горячую воду на две недели для технического обслуживания сети и перекрывать воду для нужд всего региона - у тебя как, разница не ощущается?
+23
-2
+21
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Eden Hazard
А деньги из молодёжных программ для России на ближайшие 100 лет не попросили себе перечислить одним траншем?
Уаф!!! Уаф!!!
+22
-6
+16
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RSM-1930
Ответ Екн Лор
Не тем, кто подрывает мины на ГЭС, говорить про геноцид
так это украина и сделала, России то это зачем?
+26
-11
+15
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мс-мешок
да пофигу
+12
-2
+10
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j30
крым это россия население крыма так решило , они не выбирали этот режим который сейчас правит в украине
+21
-12
+9
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FilinMD
Ответ Аморалинни
Правильно делают, Крым же вроде уже украинский, значит они могут решать за него. Ну Подоляка с Зелей там обещали уже в Ялте к началу лета быть А как можно не верить этим честным персонажам?
30 сентября 2022, Буданов: «Украина вернется в Крым до конца весны 2023»
+9
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+8
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Оригинальный Ник
Ответ RSM-1930
так это украина и сделала, России то это зачем?
Укрепления российских войск затопило, подача воды в Крым затруднена, появилось много пространства для контрнаступления ВСУ, кто взорвал дамбу? Конечно русские, они же дебилы вечно под себя гадят!
+9
-2
+7
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Аморалинни
Ответ Иван Новиков
Всё по делу.
А вот походу латвийский брат Игоря
+8
-2
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RSM-1930
Ответ Екн Лор
А доказательства будет хоть одно? Зато инфа про минирование ГЭС нашими войсками была в каналах рос. военкоров ещё в конце прошлого года
Может ты еще из тех кто верит что Россия свой же северный поток взорвала? Нужно смотреть кому это было выгодно, ответ-Украине
+9
-3
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goshforever
"Недавно открытые источники сообщили, что «Севастополь» из Крыма получил сертификат для участия во Второй лиге России. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям другие команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан». "
Даже тут облажались. Севастополь и Рубин (Ялта) оба уже завершили процесс. Океан отказался (денег нет). Таврия предпочитает свой ручной чемпионат Крыма (руководство клуба и руководство Федерации Крыма - одни и те же люди, пилящие на этом чемпионате)
+3
0
+3
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Аморалинни
Ответ Екн Лор
Тем не менее ни фото, ни видео прилета по ГЭС не найдено. Сожалею людям, которым после смены режима предстоит много лапшы с уш снимать
А что, на западе скоро поменяется режим?
+4
-1
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Спартак Уокер
Это было ожидаемо
+3
0
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Direct free kick
Ответ j30
крым это россия население крыма так решило , они не выбирали этот режим который сейчас правит в украине
Крым был какой угодно, даже греческий и турецкий, но никогда не был окраинным
+13
-11
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tarel
Ответ BearS
Следуя твоей логике, в РФ 2 недели раз в году устраивают геноцид? Самому не противно кидаться направо-налево красивыми словечками?
Ты считаешь что полное перекрытие ПИТЬЕВОЙ воды и отключение ГОРЯЧЕЙ воды одно и тоже ??? Самому не противно кидаться направо-налево красивыми словечками ?
+4
-2
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Андрюха с района
Пора бы уже этой санной организации захлопнуть свою пасть)
+16
-15
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Анатолий Дмитриевич
уаф-уаф!
+1
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Антон Круть
Вот вопрос видимо и решился сам собой - Европа не Европа, Азия не Азия...
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Strepto
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Ответ Екн Лор
А доказательства будет хоть одно? Зато инфа про минирование ГЭС нашими войсками была в каналах рос. военкоров ещё в конце прошлого года
Доказательство стандартное. Смотри, кому выгодно.
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Strepto
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Екн Лор
Тем не менее ни фото, ни видео прилета по ГЭС не найдено. Сожалею людям, которым после смены режима предстоит много лапшы с уш снимать
Прилет был от вас в прошлом году, вы все хвастались. Вот и не выдержали опоры
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goshforever
Ответ Отец Абду
Не переживайте, щас Лукашенко зарешает все проблемы + даст квоту для участия на ЧМ, Евро, ЛЧ:)
Игры сборной лет на 10 в Сербии и Венгрии при пустых трибунах вряд ли кого-то порадуют.
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EnzoAmatera
Ответ Екн Лор
Не тем, кто подрывает мины на ГЭС, говорить про геноцид
Так Украинцы и подрывают)
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Алексей Гусев
Ответ FilinMD
30 сентября 2022, Буданов: «Украина вернется в Крым до конца весны 2023»
"Мы имели ввиду 24")
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ILAJ
Ответ analogia
Сначала государственный переворот в стране устроили с убийством мирного населения, где людей сжигали заживо, при этом, для мировой общественности все было ок, потом с 2014 клали болт на минские соглашение и русскоговорящее население кошмарили, всех все устраивало, теперь по русскому языку запрещают разговаривать, хотя тот же Киев и есть русскоговорящий город. Лицемеры продажные. За демократию говорите они ? За долларовые купюры они, за дома в Европе, до последнего украинца.
Продукт пропоганды. В глаза лупишься по ходу.
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