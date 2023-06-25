Повар Salt Bae о выходе на поле после финала ЧМ-2022: «Я никого не пнул и ничего не украл, люблю Аргентину и хотел поддержать ее. Многие игроки были в ресторане – не чувствовал себя чужаком»

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу светская хроника ЧМ-2022 Футбол

Повар Salt Bae рассказал, почему вышел на поле после финала чемпионата мира в Катаре.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 Salt Bae (настоящее имя повара – Нусрет Гекче – Sports.ru) оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира. Вскоре после окончания турнира ФИФА начала расследование инцидента.

«Я люблю Аргентину, я жил там. Я пришел [на финал ЧМ-2022], чтобы поддержать команду.

Многие из [команды] приходили в ресторан. Я не чувствовал себя чужаком. Это был особенный момент. Я ничего не могу поделать с причиной, по которой я был там, но я бы никогда больше не вышел на поле во время чемпионата мира.

За чемпионатом мира наблюдали два миллиарда человек… Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир.

Я вышел на поле не с целью саморекламы, мне просто захотелось это сделать. Тогда это было немного неожиданно. На поле было еще по меньшей мере 1000 человек, но если посмотреть видео, можно подумать, что там был только я.

Я никогда и ни за что не хотел никого затмить. Мне не нравилось такое внимание. Я никого не пнул и ничего не украл», – сказал повар в интервью The Times.

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины

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34 комментария

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Отец Абду
Лукашенко: я сейчас вам покажу, как он появился на поле:)
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Барыга блинами
Никого не убил и не предал
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Lionel Andres Messi 10
Это не оправдывает приставания к игрокам ради селфи. Любил бы – порадовался бы в сторонке и не мешал им праздновать.
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bostonKG
Наглость- второе счастье, но наш повар ему фору даст
+18
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+14
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Кто составил коспекты Лобановского?
Жду шуток про "повара".
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rigobersong
Ответ Жан Поль Бельманда
Комментарий удален пользователем
Какое высокомерие, чувак по сути сделал себя сам и поднялся с низов, начиная работать примерно в школьной столовой. Когда был хайп, все звезды в т.ч. и футбольные к нему гоняли похайпиться и заснять видео, он никого вниманием не обделял и не говорил, что ты не топ футболист, я тебя обслуживать не буду:) А тут реально, но подержал он этот кубок, вроде никто не пострадал:)
+29
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Under
Ответ Lionel Andres Messi 10
– А потом всех помирю.
тоже мне миротворец нашёлся
+11
-3
+8
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Отец Абду
Лукашенко: я сейчас вам покажу, как он появился на поле:)
– А потом всех помирю.
+10
-3
+7
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Men77
Тут вопросы к организаторам, зачем его вообще было допускать к игрокам
+5
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Хоть какой-то "повар" достиг своей цели.
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Cearvm
>Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир.

Как распознать человека из народа, которому не нужна самореклама.
+2
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TiNO
Вот например есть другой турецкий повар, Бурак Оздемир. К нему тоже все звёзды футбола ходят, но он почему-то не выскочил на поле и не надоедал всем и вся;)
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dreamstep
Все эти отговорки перечеркивает фотка с трофеем на поле. Если б просто вышел, то не наглел бы так.
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Олег910
Кстати, а что там с расследованием ФИФА по этому поводу? Уже уволили организовавшего всё это коварного дворника-мигранта?
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Гусеконь
я тоже хочу выйти. Значит, мне тоже можно
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Rumov
Да плевать на эти мелочи. Главное, что ты не ходил на Буэнос-Айрес.
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Lxreich7
Пришел засветиться , пропиарить в очередной раз свое табло - именно в этом он мастер и благодаря этому к нему в ресторан и приходят
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utsh44psmr
Да, он не приятен, но после свистка был реальный бардак
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Adeen
Ответ Фан Рубина
Человек, который вышел на поле с целью саморекламы говорит "я вышел на поле не с целью саморекламы". И при этом щупает меську и чашку, понимая, что народ начнёт задаваться вопросом, кто же этот человек и чем занимается. Кто-то из них и до ресторана дойдёт, отведать деликатесов от единственного в мире повара, подержавшего кубок мира.
Куда ему ещё больше рекламы? Все известные игроки у не бывали и бывают. У него в ресторане давно уже под запись всё)
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Ann Tretiakova
Ответ bostonKG
Наглость- второе счастье, но наш повар ему фору даст
это уже не "наш")))
+3
-3
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Жан Поль Бельманда
Комментарий удален пользователем
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