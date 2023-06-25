Повар Salt Bae рассказал, почему вышел на поле после финала чемпионата мира в Катаре.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 Salt Bae (настоящее имя повара – Нусрет Гекче – Sports.ru) оказался на поле, сделал селфи с и другими футболистами, брал в руки кубок мира. Вскоре после окончания турнира ФИФА начала расследование инцидента.

«Я люблю , я жил там. Я пришел [на финал ЧМ-2022], чтобы поддержать команду.

Многие из [команды] приходили в ресторан. Я не чувствовал себя чужаком. Это был особенный момент. Я ничего не могу поделать с причиной, по которой я был там, но я бы никогда больше не вышел на поле во время чемпионата мира.

За чемпионатом мира наблюдали два миллиарда человек… Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир.

Я вышел на поле не с целью саморекламы, мне просто захотелось это сделать. Тогда это было немного неожиданно. На поле было еще по меньшей мере 1000 человек, но если посмотреть видео, можно подумать, что там был только я.

Я никогда и ни за что не хотел никого затмить. Мне не нравилось такое внимание. Я никого не пнул и ничего не украл», – сказал повар в интервью The Times.

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины