«Реал» даст за Мбаппе максимум 200+20 млн евро, «ПСЖ» хочет 250+50 млн. Переговоры идут

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе еще может перейти в «Реал» из «ПСЖ» этим летом.

По данным журналиста El Debate Томаса-Гонсалеса Мартина, мать Мбаппе уже несколько месяцев ведет секретные переговоры с «ПСЖ», а сейчас она общается с эмиром Катара, чтобы закрыть вопрос о трансфере как можно скорее.

«ПСЖ» просит за форварда 250+50 млн евро. «Реал» предложит максимум 200+20 млн евро. Несмотря на значительные расхождения в оценке футболиста, переговоры продолжаются.

Изначально «Мадрид» предлагал 150 млн евро за Мбаппе, но из-за требований «ПСЖ» в ходе переговоров предложение достигло 200+20 млн евро, которые будут выплачиваться траншами в течение четырех лет.

«ПСЖ» хочет получить 250+50 млн евро, чтобы закрыть долг в размере 280 млн евро.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро

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38 комментариев

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Bolvan
Когда это закончится 🤡🤡
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Filipp Gorski
Ответ Temp LC
зачем платить 300 млн за игрока, который может в следующем году придти бесплатно? Или Перес глупит или снова хочет побить трансферный рекорд
А ты уверен что Мбаппе не захочет продлить снова контракт на 1-2 годика?)
+19
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Вова Пупкин
Да в баню этого Мбаппе! Нянчатся с ним, как с младенцем.
+11
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Los Galácticos
Эмир Катара продавай уже а то мама Мбаппе будет стрелять!!
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Temp LC
зачем платить 300 млн за игрока, который может в следующем году придти бесплатно? Или Перес глупит или снова хочет побить трансферный рекорд
А этот год Реал без форвардов будет? И то Мбаппе может и переподписать контракт или уйти в условный Ньюкасл или МЮ(если катарцы все же купят клуб). Так что для Реала сейчас лучшее время чтобы таки завербовать Килиана, ну а цены сейчас сам знаешь какие.
+4
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Акира_1
Тут чем больше предложит Реал, тем больше Мбаппе выбьет у ПСЖ в контракте и бонусах за лояльность. 😁
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che kaif
Ответ Temp LC
зачем платить 300 млн за игрока, который может в следующем году придти бесплатно? Или Перес глупит или снова хочет побить трансферный рекорд
Это мы уже слышали два года назад
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Under
Ответ AnMe
Почему тут постоянно пишут о переговорах, если Мбаппе и его мать сказали четко и ясно: «остаемся в ПСЖ в этом сезоне»? 🤔
вчера чётко и ясно сказали: "остаёмся", завтра чётко и ясно скажут: "уходим", делов-то
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МАЙНЕ Рыжов
Ответ Los Galácticos
Эмир Катара продавай уже а то мама Мбаппе будет стрелять!!
Бам,бам,бам мы стреляем по шейхам
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Stannis_Baratheon
Ответ Temp LC
зачем платить 300 млн за игрока, который может в следующем году придти бесплатно? Или Перес глупит или снова хочет побить трансферный рекорд
куда же Переса до тебя, ты же все хорошо знаешь. И почему ты не президент Реала?)
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CoMoBo3
Ответ Кино Музыка
Смена позиции Реала удивляет, конечно. Ни в один другой клуб Мбаппе не уйдет, ему нужны выигрыши ЛЧ и ЗМ. Можно ждать и не дергаться, сам придет.
Сити: "ну да, ну да, пошли мы нахер" 😎
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Манковский
Какое позорище.
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Кино Музыка
Смена позиции Реала удивляет, конечно. Ни в один другой клуб Мбаппе не уйдет, ему нужны выигрыши ЛЧ и ЗМ. Можно ждать и не дергаться, сам придет.
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Озил, озю и буду озить
Такие суммы ой как нездорово скажутся на будущих трансферах в европейском футболе
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AnMe
Почему тут постоянно пишут о переговорах, если Мбаппе и его мать сказали четко и ясно: «остаемся в ПСЖ в этом сезоне»? 🤔
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Блуждающий странник
200 миллионов за год по контракту это сумасшествие
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Барсик Юрана
С бандой головорезов проще договориться, чем с Мбапе
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Footballeur
Лучше 1 год подождать и забрать бесплатно.
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Вячеслав Новиков-Володько
Так пусть мать и докинет
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i love it
с каждым днём всё больше лямов🤑
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А.Э.РАСИМ
Мадридовцы, вы определились на счет Мбаппе?
То он негодяй, то он лучший.

Вещи лица меняются от новостей, что позор.
Переобувание по ходу вас убьет))))
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Born is the King
Ответ Temp LC
зачем платить 300 млн за игрока, который может в следующем году придти бесплатно? Или Перес глупит или снова хочет побить трансферный рекорд
Подписной бонус будет 150 млн+ Киллиан запросит зарплату как свободный агент. реалу лучше сейчас его купить у ПСЖ на своих условиях
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Ruslan Magomaev
Ответ Filipp Gorski
А ты уверен что Мбаппе не захочет продлить снова контракт на 1-2 годика?)
Так пусть идет лесом
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Buzya
Ответ Кино Музыка
Смена позиции Реала удивляет, конечно. Ни в один другой клуб Мбаппе не уйдет, ему нужны выигрыши ЛЧ и ЗМ. Можно ждать и не дергаться, сам придет.
один раз уже сам пришёл... очень бы хотелось, что бы или пришёл бесплатно, или сидел в своём болоте в рабстве у арабов и макаронного монстра.
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Born is the King
220 млн значит трансферный рекорд Неймара не обновится
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