«Спартак» аниме-роликом представил календарь на сезон. На матче с «Зенитом» при наступе ВАР читает газету, игра с «Ростовом» – гонка дельфинов

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Краснодар Николай Комличенко видеоповторы календарь Александр Соболев ахахаха Футбол

«Спартак» представил аниме-календарь на сезон Мир РПЛ.

В ролике, созданном при поддержке студии RikAnimation, все игры показаны в стиле японской анимации.

В частности, на матче 5-го тура видеоассистент рефери из-за чтения газеты не замечает, как игрок «Зенита» наступает на ногу футболисту красно-белых.

Игра с «Краснодаром» в 7-м туре представлена в виде корриды, с «Ростовом» в 15-м туре – как соревнование дельфинов под номерами 7 (как у Александра Соболева) и 27 (как у Николая Комличенко).

РПЛ опубликовала календарь сезона-2023-24: первый тур – 21-23 июля, последний – 25 мая, «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и в марте

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59 комментариев

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voka25
Почему Промес без ножа?
+69
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СынМилосердова
Про ВАР и дельфинов - шикарно! Да и в целом, идея интересная.
+52
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Klshk
Че, пацаны, календарь?
+26
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Павел Колесников
Когда узнал, что будет в стиле аниме, разочаровался. Думал, шляпа получится, а вышло очень даже неплохо)
+20
-3
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Overkiller
Ответ voka25
Почему Промес без ножа?
И ещё - где пара паллетов муки?
+12
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Damien-SA
Ручной Карась с гитарой - зачет!😂🤣
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-5
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Zenit2013
В Спартаке научились делать забавные ролики))
Очень неплохо, на самом деле)
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Roman Araslanov
Отсылки на Балтику и Аболина тоже достойны упоминания
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Причёска Бэйла
Кринж
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belikovda.90
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И в конце танец дельфина с бубенцами
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Dark.Babysitter
Чтобы по честному нужно было Промеса в образе Хайзенберга и Соболева в образе Майкла Джексона
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Nothern Lord
Ну, с дельфинами зачетно вышло.
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justbored
Ответ Mixet.spb
Может в этом сезоне будет снова хёнтай в С-Пб😂
Яой.
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Виктор
А где байда, пинающая лежащего Клаудиньо, тавареш, сбивающий Малкома в штрафной?
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justbored
Про Динамо с грызуном не понял - поясните. Но про Ахмат хорошо было, языки под хвостик, сплошной дзен и отдых в горах ))
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Николай Хайрулин
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Спартак пусть готовится к Рубину лучше, скоро Казань даст о себе знать=)))
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Сергей Жарковский
Ответ voka25
Почему Промес без ножа?
И без дури!
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СынМилосердова
Ответ munhin
Комментарий удален модератором
писать грамотно научись для начала
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παсτоρ
Ответ voka25
Почему Промес без ножа?
Дельфины, дельфины, кругом одни дельфины.
Не футбол ,а дельфинарий.
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Verhovn
Ответ Зубы Дзюбы
Ну сказал один раз и жди лайки. Тут не в аниме суть, а в сюжетных отсылках.
Да понятно. Сама подача через аниме..
Сделано - что сделано. Живите с этим. 😄
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Зубы Дзюбы
Ответ Verhovn
Ну если это так, на мой взгляд, я должен петь Оду петь? Аниме - не самый удачный выбор..
Ну сказал один раз и жди лайки.
Тут не в аниме суть, а в сюжетных отсылках.
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Зубы Дзюбы
Ответ Verhovn
у меня не отображается. Где посмотреть?
Ютубе в помощь
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Valery McCane
Ответ munhin
Комментарий удален модератором
на одно очко обошел второе место по ошибкам (там же есть ещё потерянные очки).
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munhin
Ответ СынМилосердова
Про ВАР и дельфинов - шикарно! Да и в целом, идея интересная.
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Verhovn
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