«Спартак» аниме-роликом представил календарь на сезон. На матче с «Зенитом» при наступе ВАР читает газету, игра с «Ростовом» – гонка дельфинов

«Спартак» представил аниме-календарь на сезон Мир РПЛ.

В ролике, созданном при поддержке студии RikAnimation, все игры показаны в стиле японской анимации.

В частности, на матче 5-го тура видеоассистент рефери из-за чтения газеты не замечает, как игрок «Зенита» наступает на ногу футболисту красно-белых.

Игра с «Краснодаром» в 7-м туре представлена в виде корриды, с «Ростовом» в 15-м туре – как соревнование дельфинов под номерами 7 (как у Александра Соболева) и 27 (как у Николая Комличенко).

РПЛ опубликовала календарь сезона-2023-24: первый тур – 21-23 июля, последний – 25 мая, «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и в марте