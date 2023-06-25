«Спартак» аниме-роликом представил календарь на сезон. На матче с «Зенитом» при наступе ВАР читает газету, игра с «Ростовом» – гонка дельфинов
«Спартак» представил аниме-календарь на сезон Мир РПЛ.
В ролике, созданном при поддержке студии RikAnimation, все игры показаны в стиле японской анимации.
В частности, на матче 5-го тура видеоассистент рефери из-за чтения газеты не замечает, как игрок «Зенита» наступает на ногу футболисту красно-белых.
Игра с «Краснодаром» в 7-м туре представлена в виде корриды, с «Ростовом» в 15-м туре – как соревнование дельфинов под номерами 7 (как у Александра Соболева) и 27 (как у Николая Комличенко).
РПЛ опубликовала календарь сезона-2023-24: первый тур – 21-23 июля, последний – 25 мая, «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и в марте
Очень неплохо, на самом деле)
Не футбол ,а дельфинарий.
Сделано - что сделано. Живите с этим. 😄
Тут не в аниме суть, а в сюжетных отсылках.