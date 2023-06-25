Татьяна Тарасова: «Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою. Это все несерьезно»
Татьяна Тарасова призвала не отказываться от идеи участвовать в Олимпийских играх.
«Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою собственную. Это все несерьезно.
Конечно, нашим спортсменам сейчас нужно создавать необходимые соревнования внутри страны, но не надо их называть новой Олимпиадой.
Нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде. Участие в Играх – наивысшая точка в карьере каждого спортсмена. Надо ждать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
Бывшие спортсмены, спортивные чиновники и депутаты ГД, пытаясь заработать себе политические очки.
А действующие спортсмены молчат, надеясь до последнего, что ситуация разрешится в их пользу, они все мечтают попасть на Олимпиаду.
Можно, конечно, гордо отказаться самим, не думая о последствиях. Особенно, если МОК и международные Федерации сами откажут нам.
Если спортсменам сказать, что за медаль ОИ они от государства не получат ничего и на эти ОИ они должны поехать за свои деньги, то выяснится, что не очень то они и хотят на такие олимпиады)))
В стране так устроено финансирование спорта, спортсмены - бюджетники, как и многие работники в нашей стране.