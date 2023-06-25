Татьяна Тарасова: «Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою. Это все несерьезно»

Татьяна Тарасова призвала не отказываться от идеи участвовать в Олимпийских играх.

«Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою собственную. Это все несерьезно.

Конечно, нашим спортсменам сейчас нужно создавать необходимые соревнования внутри страны, но не надо их называть новой Олимпиадой.

Нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде. Участие в Играх – наивысшая точка в карьере каждого спортсмена. Надо ждать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении