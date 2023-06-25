Татьяна Тарасова: «Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою. Это все несерьезно»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Олимпиада-2026 Фигурное катание

Татьяна Тарасова призвала не отказываться от идеи участвовать в Олимпийских играх.

«Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою собственную. Это все несерьезно.

Конечно, нашим спортсменам сейчас нужно создавать необходимые соревнования внутри страны, но не надо их называть новой Олимпиадой.

Нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде. Участие в Играх – наивысшая точка в карьере каждого спортсмена. Надо ждать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

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18 комментариев

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Deutsche Fan
Ответ Lifar Skladchikov
А напомните за что ТАТ не любят?) она в своём возрасте адекватнее всех чинуш, депутатов, ватников и тв-зомби) и многих молодых спортсменов тоже
Но при этом как и остальные сидит на двух/трех стульях одновременно.
+23
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+22
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Lifar Skladchikov
А напомните за что ТАТ не любят?) она в своём возрасте адекватнее всех чинуш, депутатов, ватников и тв-зомби) и многих молодых спортсменов тоже
+13
-4
+9
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Olga.t
Кто призывает к бойкоту Олимпиады?
Бывшие спортсмены, спортивные чиновники и депутаты ГД, пытаясь заработать себе политические очки.
А действующие спортсмены молчат, надеясь до последнего, что ситуация разрешится в их пользу, они все мечтают попасть на Олимпиаду.
Можно, конечно, гордо отказаться самим, не думая о последствиях. Особенно, если МОК и международные Федерации сами откажут нам.
+6
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vanessa2021
Ответ Olga.t
Кто призывает к бойкоту Олимпиады? Бывшие спортсмены, спортивные чиновники и депутаты ГД, пытаясь заработать себе политические очки. А действующие спортсмены молчат, надеясь до последнего, что ситуация разрешится в их пользу, они все мечтают попасть на Олимпиаду. Можно, конечно, гордо отказаться самим, не думая о последствиях. Особенно, если МОК и международные Федерации сами откажут нам.
Спортсмены мечтают об ОИ в основном изза плюшек от государства за медали.

Если спортсменам сказать, что за медаль ОИ они от государства не получат ничего и на эти ОИ они должны поехать за свои деньги, то выяснится, что не очень то они и хотят на такие олимпиады)))
+6
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Дави На кнопы
Может Батьке позвонить? Ну а что, а вдруг??)
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Atsuktuvas
А еще полтора года назад не надо было морочится такими размышлениями. Но...
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Syndycate
Ответ Lifar Skladchikov
А напомните за что ТАТ не любят?) она в своём возрасте адекватнее всех чинуш, депутатов, ватников и тв-зомби) и многих молодых спортсменов тоже
На счет адекватности я бы поспорил, она утром говорит одна, а вечером уже другое, и старческий маразм у нее уже
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Гусеконь
плохо отношусь к тратам бюджета на олимпийцев.
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papadok
Татьяна Анатольевна помнит еще аналоговые игры Доброй воли. Тогда собрали несколько десятков стран, а кто сейчас приедет?
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Anna Stefan
Ответ Olga.t
Выступать на соревнованиях - это работа спортсмена, за неё они получают зарплату, а в случае завоевания медалей - премию. В стране так устроено финансирование спорта, спортсмены - бюджетники, как и многие работники в нашей стране.
Поездка на ОИ на таких условиях - не работа, а левая халтура, и премии от постоянного работодателя за неё не полагается. Пусть МОК эту премию выплатит - в данном случае работодатель он - если пожелает.
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Олег Мохов
Так ведь повелитель чемоданов объявил о проведении игр летних брикс(белоруссия,россия,иран и корея северная).Правда с зимними играми сплошная засада так как ведущие державы там сплощь недружественные страны.Вся надежда на суперсерию россия 26-куньлунь.
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Сергей
Бабушка явно выздоравливает
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Olga.t
Ответ vanessa2021
Спортсмены мечтают об ОИ в основном изза плюшек от государства за медали. Если спортсменам сказать, что за медаль ОИ они от государства не получат ничего и на эти ОИ они должны поехать за свои деньги, то выяснится, что не очень то они и хотят на такие олимпиады)))
Выступать на соревнованиях - это работа спортсмена, за неё они получают зарплату, а в случае завоевания медалей - премию.
В стране так устроено финансирование спорта, спортсмены - бюджетники, как и многие работники в нашей стране.
0
0
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Derben93
Ответ Deutsche Fan
Но при этом как и остальные сидит на двух/трех стульях одновременно.
Справедливости ради, у неё к этому физиологическая предрасположенность
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