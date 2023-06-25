Белорусский «Шахтер» выступит в чемпионате России по волейболу

Белорусский «Шахтер» из Солигорска выступит в следующем сезоне чемпионата России по волейболу.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Солигорский «Шахтер» будет участвовать в чемпионате России по волейболу.

У нас отказалась играть «Тюмень», поэтому мы ждем наших белорусских друзей», — сказал Яременко.

В чемпионате России примут участие 16 команд. Первый тур запланирован на 14 октября.