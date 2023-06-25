Белорусский «Шахтер» выступит в чемпионате России по волейболу

Теги чемпионат России Шахтер Солигорск Матч ТВ Волейбол

Белорусский «Шахтер» из Солигорска выступит в следующем сезоне чемпионата России по волейболу.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Солигорский «Шахтер» будет участвовать в чемпионате России по волейболу.

У нас отказалась играть «Тюмень», поэтому мы ждем наших белорусских друзей», — сказал Яременко.

В чемпионате России примут участие 16 команд. Первый тур запланирован на 14 октября. 

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7 комментариев

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Андрей Максимкин
Это вот условие такое СанХригорыч назвал вчера со своей стороны?
+35
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Eliza77
На самом деле, круто !
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Илья Савчук
Так вот ради чего вчера все затевалось
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a2wai
Континентальная Волейбольная Лига?
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SegaYasch
Настоясчий дипломат снова провел успешные переговоры
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maksipol
Ответ Eliza77
На самом деле, круто !
а что крутого?
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Go-go-love
Ответ Андрей Максимкин
Это вот условие такое СанХригорыч назвал вчера со своей стороны?
Я тоже так подумал сразу)))
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