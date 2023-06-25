Анчелотти поменяет схему «Реала» на 4-3-1-2. Беллингем будет «десяткой», Винисиус и Родриго сыграют в атаке (As)
Карло Анчелотти собирается перестроить схему «Реала».
Как утверждает As, с 4-3-3 мадридцы перейдут на 4-3-1-2 и сделают ставку на молодых футболистов.
В качестве «десятки» будет использоваться Джуд Беллингем. Главный тренер рассчитывает, что англичанин начнет забивать больше, чем в «Боруссии» Дортмунд, за которую отметился 14 голами в прошлом сезоне.
В роли нападающих чаще всего будут выступать Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор.
Также утверждается, что в стартовом составе на регулярной основе будут появляться Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Эдер Милитао, Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.
А Модрич и Кросс, они на банке?
Ребята вроде не плохие....
Фактурности в атаке явно будет не хватать.. Родриго ещё молод..
Имхо, это куда лучше мелькавшего ранее (в прошлом сезоне сериала "Купи Мбаппе", то бишь прошлой весной) варианта, когда Мбаппе играет вингера на правом фланге, а в центре непонятно кто (ну, точнее, это сейчас непонятно кто, а на момент мелькания был Бензема).
Ладно, поживём-увидим.