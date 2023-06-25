Карло Анчелотти собирается перестроить схему «Реала».

Как утверждает As, с 4-3-3 мадридцы перейдут на 4-3-1-2 и сделают ставку на молодых футболистов.

В качестве «десятки» будет использоваться . Главный тренер рассчитывает, что англичанин начнет забивать больше, чем в «Боруссии» Дортмунд, за которую отметился 14 голами в прошлом сезоне.

В роли нападающих чаще всего будут выступать и .

Также утверждается, что в стартовом составе на регулярной основе будут появляться , Фран Гарсия, Эдер Милитао, , Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.