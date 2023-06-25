Анчелотти поменяет схему «Реала» на 4-3-1-2. Беллингем будет «десяткой», Винисиус и Родриго сыграют в атаке (As)

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Карло Анчелотти собирается перестроить схему «Реала».

Как утверждает As, с 4-3-3 мадридцы перейдут на 4-3-1-2 и сделают ставку на молодых футболистов.

В качестве «десятки» будет использоваться Джуд Беллингем. Главный тренер рассчитывает, что англичанин начнет забивать больше, чем в «Боруссии» Дортмунд, за которую отметился 14 голами в прошлом сезоне.

В роли нападающих чаще всего будут выступать Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор.

Также утверждается, что в стартовом составе на регулярной основе будут появляться Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Эдер Милитао, Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.

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82 комментария

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ML26
Ответ Шамиль Магомедов
ну такими темпами можно и 4-3-2-2 попробовать. вальверде знает и очень хорошо умеет играть в атаке. он будет правым атакующим ПЗ, джуд левым
Боули, это ты?
+85
0
+85
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дамьен
где-то мы уже это видели, Карло)
+54
-1
+53
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TO)(@777
Милан 2004?
+37
0
+37
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Максим Цибин
Я слышал там два парня есть... Как их....
А Модрич и Кросс, они на банке?
Ребята вроде не плохие....
+25
0
+25
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Иван Булкин
Надо было так с Эдегором попробовать
+22
-3
+19
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mr kovalsky
Ответ Даулет Абдрахманбек
Реал - Барса 0-4)
Барса реал 0-4))))))
+20
-3
+17
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Эзиз Атаев
Ответ Шамиль Магомедов
ну такими темпами можно и 4-3-2-2 попробовать. вальверде знает и очень хорошо умеет играть в атаке. он будет правым атакующим ПЗ, джуд левым
Без вратаря играть будут?)
+14
0
+14
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Pb-SE
Ответ AllenatoreFirenze
Выкладка уровня галактикос. Звезды впереди, сзади отдувается Клод Макелеле. Но он не звезда, и трофеев не будет
При Макелеле как раз с трофеями было в порядке.
+13
0
+13
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Radik_2.0
я хоть и не фан Милана, но тот состав помню наизусть. Дида - Мальдини, Неста, Стам, Кафу - Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Кака - Креспо, Шевченко. всё новое - хорошо забытое старое
+11
-1
+10
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ZA.RMA
Ответ mr kovalsky
Барса реал 0-4))))))
зачем ты его расстроил? он ведь об этом забыл((
+7
0
+7
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Joekoul
Это все хорошо, а завершать кто будет? Вини и Родриго те еще реализаторы моментов
+8
-1
+7
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Кросс где?
+4
0
+4
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Wizzyy
Ну потянут Вини и Родриго. Нужен нападающий-лидер. Такого в Реале сейчас нет.
+7
-3
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frumkin78
По моему Беллингему до Кака еще далеко.
+4
0
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dr. cage
Не самый разумный ход, как по мне..
Фактурности в атаке явно будет не хватать.. Родриго ещё молод..
+4
-1
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upuckuH
Ответ Radik_2.0
я хоть и не фан Милана, но тот состав помню наизусть. Дида - Мальдини, Неста, Стам, Кафу - Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Кака - Креспо, Шевченко. всё новое - хорошо забытое старое
это 2005 год. Креспо один год сыграл.
+3
0
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Анвар Масимов
Ответ Шамиль Магомедов
ну такими темпами можно и 4-3-2-2 попробовать. вальверде знает и очень хорошо умеет играть в атаке. он будет правым атакующим ПЗ, джуд левым
аахахаха. а чё не 5-4-3-2???
+4
-1
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Pb-SE
Ответ Ola BP
Куртуа хотя бы тут не устроит истерику из-за капитанства?
Если устроит, Винисиус его назовет расистом, и все будут довольны.
+5
-2
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Spartakovec navsegda
Ответ TO)(@777
Милан 2004?
Ромб в полузащите, но помня, что в основании ромба тогда был Пирло, здесь скорее или Кроос или Модрич.
+2
0
+2
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Kaka_GOAT
А Мбаппе опорником будет?
Украдут у Боули идею и будут играть по схеме 4-4-3.
+3
-1
+2
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G.H.O.S.T.
Я думаю, тройка в центре будет вариативной, просто так с ходу дедов на банку он не посадит, а плавно внедрит молодёжь.
+2
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ EDGAR Zaqyan
А для чего мы арендовали Хоселу?
Явно не для основы
+3
-1
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Maksud Badalov
Ответ дамьен
где-то мы уже это видели, Карло)
Ага)
+2
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Deze Deze
А вот в эту схему не желающий играть форварда-наконечника Мбаппе как раз-таки встраивается очень хорошо (на место Родриго в описанном раскладе). Это как раз та схема, где форварды имеют "свободную" роль и не привязаны к штрафной. То, что Мбаппе, собственно, и хочет.

Имхо, это куда лучше мелькавшего ранее (в прошлом сезоне сериала "Купи Мбаппе", то бишь прошлой весной) варианта, когда Мбаппе играет вингера на правом фланге, а в центре непонятно кто (ну, точнее, это сейчас непонятно кто, а на момент мелькания был Бензема).

Ладно, поживём-увидим.
+2
0
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Ola BP
Куртуа хотя бы тут не устроит истерику из-за капитанства?
+4
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