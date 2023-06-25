Евробаскет-2023. Женщины. Финал. Испания встретится с Бельгией, Венгрия и Франция разыгрыют бронзовые медали

В субботу, 24 июня, Испания встретится с Бельгией в финале женского чемпионата Европы, Венгрия и Франция разыгрыют бронзовые медали.

Женщины

Израиль, Словения

Плей-офф

Финал

Испания – Бельгия

25 июня. 21:00

За 3-е место



Венгрия – Франция

25 июня. 18:00

За 5-е место



Германия – Сербия

25 июня. 15:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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