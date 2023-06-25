Евробаскет-2023. Женщины. Финал. Испания встретится с Бельгией, Венгрия и Франция разыгрыют бронзовые медали
В субботу, 24 июня, Испания встретится с Бельгией в финале женского чемпионата Европы, Венгрия и Франция разыгрыют бронзовые медали.
Женщины
Израиль, Словения
Плей-офф
Финал
Испания – Бельгия
25 июня. 21:00
За 3-е место
Венгрия – Франция
25 июня. 18:00
За 5-е место
Германия – Сербия
25 июня. 15:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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