Сергей Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла

Теги Елена Исинбаева Бег сборная России происшествия прыжки с шестом травмы Сергей Шубенков Сергей Клевцов Легкая атлетика

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла.

Об этом рассказал личный тренер российского спортсмена Сергей Клевцов.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки.

То, что Шубенков сел за мотоцикл, считаю непрофессиональным поступком. Я другим много лет приводил в пример давнишнее интервью с Еленой Исинбаевой, где она говорит, что никогда не позволит себе пойти на каток, потому что это представляет опасность, а тут человек, у которого считанное количество сезонов осталось, позволил себе пойти на такой риск. Абсолютно разочаровывающий поступок», – сказал Клевцов.

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