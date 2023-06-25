Невилл о британских политиках: «Они здесь для наживы, это наносит ущерб стране. Мы посмешище. Когда Джонсон был премьером, я чувствовал реальную опасность»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Борис Джонсон Политика коронавирус Футбол

Гари Невилл рассказал, почему активно высказывается на политические темы.

– Вы член Лейбористской партии и все более активно высказываетесь о политике. Почему?

– Есть два фактора. Во-первых, [коронавирусный] карантин в Великобритании. Все смотрели эти брифинги в пять часов и ловили каждое слово, но на протяжении всех выступлений они лгали нам. Люди умирали или не могли прийти на похороны близких.

Тем временем эти министры плели интриги и заключали контракты с друзьями. Через несколько месяцев я понял: «Эти ребята – совсем не то».

Во-вторых, Борис Джонсон. Пока он был премьер-министром, я чувствовал, что мы находимся в реальной опасности. Всю свою жизнь я играл в командах, где все заботятся друг о друге. Эти люди об этом не думают. Они занимаются политикой ради себя и наживы. Это наносит ущерб нашей стране, нашей целостности, нашему международному положению. Мы посмешище.

Джонсона должны навсегда исключить из британской политики. Как и всех его дружков, которые помогали ему. С великим руководством мы можем снова стать великой нацией, но этого не произойдет при нынешнем правительстве.

– Пытаются ли вас заставить замолчать?

– «Занимайся футболом» – это самый распространенный ответ на все, что я говорю о политике. Мы живем в демократическом обществе со свободой слова. Я не блокирую людей в твиттере и позволяю им открыто отвечать мне. Однако за последние 6-12 месяцев я заметил, что на меня нападают боты. Приходят сообщения, и я думаю: «Откуда они берутся?»

Если ты выступаешь против консерваторов, они подорвут ваши позиции, потому что у них все хорошо с финансированием. Просто так это работает, – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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31 комментарий

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Евгений Михайлов
Ответ QWertY
Посмешище вчера устроил муж Валерии))
по моему, еще смешнее был тот, кто утром говорил одно, днем сбежал, а вечером через друга уже пообещал другое)
+43
-8
+35
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QWertY
Посмешище вчера устроил муж Валерии))
+26
-13
+13
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Evgen_Hazard
Ну может ты и посмешище, тут спорить сложно
+9
-3
+6
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Aleksandr Aleksandrov
А что было когда он "тренировал" Валенсию?)
+6
-1
+5
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Amalfitano
Ответ _FoX-
Есть тут кто разбирающийся в британской внутренней политике? А то я не пойму кто тут лицемер и делал ли лейбористский Тони Блэр что-нибудь такое за что ему можно предьявить "это другое"?
По сговору с Бушем мл. развязал войну в Ираке по надуманному предлогу. Он это сам признал в суде. Они знали, что у Саддама нет ОМУ. Но он всё же принял решение войти туда вместе с американцами.
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rigobersong
Вот Сэр Маркус Рэшфорд не словами, а делом помог и обеспечил питанием тысячи малоимущих семей. А Невилл еще тот звездобол, только могут критиковать и сидеть в пиджаках от Армани за несколько тысяч фунтов:))
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Мистер Уайт
Гари, езжай в Беларусь - там реально мощный дядька правит, вчера разрулил глобальнейший замес.
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Евгений Михайлов
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
да никто вроде его героем не делал. Все что я видел, это какие-то опусы про гадюку, про жабу и про некое их взаимодействие...)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Видел одну западную прессу, как в 16 часов они написали про Вагнер "бойцы за свободу", а в 21:20, когда была новость что они уходят обратно снова назвала террористами
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Amalfitano
Ответ градус ненависти
Аххаха, ну да, тори по-прежнему сохраняют власть, раз в год меняя говорящую голову, но такие как Джонсон думают чтл что то от этого меняется
Такие как Джонс вообще не должны попадать в политику. Я серьёзно. У него нет никаких качеств которые присущи политику первой величины. Просто чувак с ужасным британским акцентом и с растрёпанными волосами.
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Deathspell Omega
Ответ Мистер Уайт
Гари, езжай в Беларусь - там реально мощный дядька правит, вчера разрулил глобальнейший замес.
Это сначала горадмнистрацию Манчестера надо захватить и до Лондона попытаться дойти.
Лука только тогда включается.
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Deathspell Omega
Ответ Amalfitano
По сговору с Бушем мл. развязал войну в Ираке по надуманному предлогу. Он это сам признал в суде. Они знали, что у Саддама нет ОМУ. Но он всё же принял решение войти туда вместе с американцами.
. Но он всё же принял решение войти туда вместе с американцами.
_________________
Нравится мне вот это "он все же принял решение".
Кто его вообще спрашивал?
Попытался бы он принять другое решение, ага...
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kun.daniel
Ответ _FoX-
Есть тут кто разбирающийся в британской внутренней политике? А то я не пойму кто тут лицемер и делал ли лейбористский Тони Блэр что-нибудь такое за что ему можно предьявить "это другое"?
"Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, скорее всего, уйдет в отставку, если хотя бы одному из его помощников будут предъявлены обвинения в коррупции в связи со скандалом вокруг предоставления мест в палате лордов. " Джонсона в том же самом обвиняют. А вообще, лейбористы — это проказа. Тут их фанатов на удивление много. Лейбористы сейчас с рабочим классом ничего общего не имеют. Они педалируют вещи из серии "дети дошкольного возраста могут пол/гендер менять по своему усмотрению, а родителей это не одобряющих нужно лишать родительских прав."
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Фан Рубина
Ответ mr kovalsky
Каким образом эта новость связано со спортом?
Политика - спорт джентльменов.
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Deathspell Omega
Ответ Владислав Харламов
ага, нам про это рассказывай. у них инфляция больше 5 процентов - это серьезная проблема, а у нас танки на Москву едут
Все еще едут?
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Фан Рубина
Ответ Владислав Харламов
ага, нам про это рассказывай. у них инфляция больше 5 процентов - это серьезная проблема, а у нас танки на Москву едут
А они танки предусмотрительно "Украине" отдали.
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Amalfitano
Ответ Olga.t
И с примитивным мышлением...
Да там вообще не было мышление. Я был поражен даже когда он стал мэром Лондона. Мол, такого чудака на такой важный пост это уже перебор. Оказалось, что перебор был впереди.
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Rio de Janeiro
Ответ Amalfitano
Такие как Джонс вообще не должны попадать в политику. Я серьёзно. У него нет никаких качеств которые присущи политику первой величины. Просто чувак с ужасным британским акцентом и с растрёпанными волосами.
Британский политик в принципе не может быть первой величины учитывая незначительную роль современной Британии в мировой геополитике
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Rio de Janeiro
Ответ Евгений Михайлов
по моему, еще смешнее был тот, кто утром говорил одно, днем сбежал, а вечером через друга уже пообещал другое)
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Гаврила Ардалионович
Ответ QWertY
Посмешище вчера устроил муж Валерии))
А чё там было? Это который не тот Пригожин? Вроде поутихло, но пятая или шестая пара Су-34 проносится в отдалении. Сегодня разлетались.
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Фан Рубина
Будто бы чего-то иного ожидали. Там после Черчилля больше никого и не вспомнить (кроме Тэтчер, смерти которой очень радовались).
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damondiamond
могу подсказать страну-источник ботов
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mr kovalsky
Каким образом эта новость связано со спортом?
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Bartez1986
Выдал базу. Политики везде одинаковые
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