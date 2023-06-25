Невилл о британских политиках: «Они здесь для наживы, это наносит ущерб стране. Мы посмешище. Когда Джонсон был премьером, я чувствовал реальную опасность»

Гари Невилл рассказал, почему активно высказывается на политические темы.

– Вы член Лейбористской партии и все более активно высказываетесь о политике. Почему?

– Есть два фактора. Во-первых, [коронавирусный] карантин в Великобритании. Все смотрели эти брифинги в пять часов и ловили каждое слово, но на протяжении всех выступлений они лгали нам. Люди умирали или не могли прийти на похороны близких.

Тем временем эти министры плели интриги и заключали контракты с друзьями. Через несколько месяцев я понял: «Эти ребята – совсем не то».

Во-вторых, Борис Джонсон. Пока он был премьер-министром, я чувствовал, что мы находимся в реальной опасности. Всю свою жизнь я играл в командах, где все заботятся друг о друге. Эти люди об этом не думают. Они занимаются политикой ради себя и наживы. Это наносит ущерб нашей стране, нашей целостности, нашему международному положению. Мы посмешище.

Джонсона должны навсегда исключить из британской политики. Как и всех его дружков, которые помогали ему. С великим руководством мы можем снова стать великой нацией, но этого не произойдет при нынешнем правительстве.

– Пытаются ли вас заставить замолчать?

– «Занимайся футболом» – это самый распространенный ответ на все, что я говорю о политике. Мы живем в демократическом обществе со свободой слова. Я не блокирую людей в твиттере и позволяю им открыто отвечать мне. Однако за последние 6-12 месяцев я заметил, что на меня нападают боты. Приходят сообщения, и я думаю: «Откуда они берутся?»

Если ты выступаешь против консерваторов, они подорвут ваши позиции, потому что у них все хорошо с финансированием. Просто так это работает, – сказал бывший защитник « ».