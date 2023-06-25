Брозович за 23 млн евро переходит в «Аль-Наср» из «Интера». Контракт – на 60 млн за 3 года

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джанлука Ди Марцио Марцело Брозович деньги Футбол

«Интер» и саудовский «Аль-Наср» договорились о трансфере Марцело Брозовича.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, в понедельник клубы должны закрыть сделку. «Аль-Наср» заплатит «Интеру» около 23 млн евро.

Брозович по контракту с саудовским клубом получит зарплату в размере 20 млн евро в год. Предполагается, что с ним заключат 3-летнее соглашение.

Контракт хорвата с «Интером» был рассчитан до 2026 года, по нему он получал 12 млн евро в год до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что на Брозовича претендовала «Барселона».

Марцело выступал за «Интер» с лета 2016 года. Он сыграл 330 матчей за клуб и выиграл с ним чемпионат Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке Италии и вышел в финал Лиги чемпионов-2022/23, где «Интер» уступил «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.

Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.

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57 комментариев

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atomio
Ответ Барсик Юрана
Лига сбитых лётчиков
ты смеешься?))) скорее это была лига сбитых летчиков и пенсов, а теперь еще и лига хапуг)) кто хочет, пока такой аттракцион невиданной щедрости идет, - подзаработать. как в свое время Витцель скатался на пару лет в Китай)
+34
-6
+28
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grande Inter
спасибо Брозо за великолепные 9 лет в чёрно - синих футболках.
как же он держал опорку... не описать словами, мастер просто. ждём Фраттези как можно скорее.

от таких денег не отказываются, 60 лямов за 3 года, только если ты не Месси, конечно.
удачи эпик Брозо⚫🔵
+31
-4
+27
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Lenar Khayrullin
Арабы сошли с ума ⚡️
+26
-6
+20
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Marky777
Ответ Lenar Khayrullin
Арабы сошли с ума ⚡️
У арабов денег столько, что они строят город в пустыне на сотни километров в длину.
+19
0
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Футбол, хоккей итд
За 3 года заработает 60 млн евро, и наверняка ещё подписной бонус имеется. От таких предложений не отказываются. Хотя в Европе, мог ещё 3 - 4 года поиграть.
+12
-1
+11
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Palacio8
Жаль, что Брозо уходит, мог бы ещё попылить. Сенатор, пахарь, капитан и кореш Бареллы, хехе.
Удачи, крокодил!
+8
-2
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Tun
Ответ atomio
ты смеешься?))) скорее это была лига сбитых летчиков и пенсов, а теперь еще и лига хапуг)) кто хочет, пока такой аттракцион невиданной щедрости идет, - подзаработать. как в свое время Витцель скатался на пару лет в Китай)
Витцель на тот момент не играл в топ лигах, он из Португалии перешёл в мешок РПЛ, то есть изначально хотел денег. Тут парень в расцвете сил из финалиста ЛЧ идёт к арабам, как и много других топов до пенсии, разница с Китаем колоссальная
+6
0
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Temp LC
Ответ atomio
ты смеешься?))) скорее это была лига сбитых летчиков и пенсов, а теперь еще и лига хапуг)) кто хочет, пока такой аттракцион невиданной щедрости идет, - подзаработать. как в свое время Витцель скатался на пару лет в Китай)
Лучше посмейся с лиги бургеров)
+9
-3
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zip13
Ответ Lenar Khayrullin
Арабы сошли с ума ⚡️
Они к деньгам относятся, примерно как ты к семечкам
+6
-1
+5
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Иван Баланар
Ответ Лысый череп
Нет такого ФК 2:8
Он же: ФК Мем, ФК Рычаг, ФК 2:8
+5
0
+5
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СД18
Ответ Андрюха с района
Барса профукала неплохого игрока) Нечего было тянуть)
Какой профукала, он выбрал деньги. ЗП в 20 млн Барса сейчас ни как не заплатит.
+6
-2
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Дмитрий Бобко
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
Завидуй молча. Ибо твоим брускам и такая сетка не помогла бы
+6
-4
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Fogell McLovin
Легенда по моему мнению, играл за команду в самые трудные времена, в итоге дорос с ней от команды которая не может квалифицироваться в ЛЕ, до чемпиона и финалиста ЛЧ, спасибо Брозо🐊
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Direct free kick
Ответ Дмитрий Бобко
Это не снова. Индзаги выстроил хорошую банду, которой по силам обыграть любого. Это мое личное мнение.
12 поражений в серии А, даже у Челси в 2012 было 10 в намного более сложной лиге
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savik-A.M.
Ответ atomio
ты смеешься?))) скорее это была лига сбитых летчиков и пенсов, а теперь еще и лига хапуг)) кто хочет, пока такой аттракцион невиданной щедрости идет, - подзаработать. как в свое время Витцель скатался на пару лет в Китай)
И Каоаскаль
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Vlados 86
Ответ Palacio8
Жаль, что Брозо уходит, мог бы ещё попылить. Сенатор, пахарь, капитан и кореш Бареллы, хехе. Удачи, крокодил!
Жаль конечно, но видимо слишком тяжёлый контракт. Да и Индзаги показал, что умеет играть и без Брозо. В любом случае успехов ему там.
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nobrainnopain
А ведь Барса хотела…. Просто хотела )))
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Vladimir Zinkov
Арабы:" У нас будет своя АПЛ( Арабская Пустынная Лига) с кальяном и верблюдами
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инок
Если игрок хочет подзаработать, он конечно выберет саудитов. Имеет право.
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QWertY
Не видит большой разницы в уровне между лигой саудитов и лол лиги. А денег у арабов больше
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Tun
Вот это жесть) Европу даже суперлига не спасёт
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Palacio8
Ответ Vlados 86
Жаль конечно, но видимо слишком тяжёлый контракт. Да и Индзаги показал, что умеет играть и без Брозо. В любом случае успехов ему там.
Вовремя продать тоже нужно уметь, один словак не даст соврать. Тем более Марцело стал чаще ошибаться, обрезать.
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Сергей Бердяев
Погнался за длинным рублем. Удачи и без травм!
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Direct free kick
Ответ Пенс
челы всерьез думают, что дело в игре картона, а не лакерской сетке) Надели розовые очки и думают, что картон эт топ-клуб.
Не хватало, чтобы клуб, который пинали Болонья и Монца взял ЛЧ. Даже кубок Италии им много. Сделаем вид, что он взят честно, хотя и это можно оспорить, только слишком второсортная посудина
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Пенс
Ответ Direct free kick
Порту обстучал все штанги картонкам в ответной игре. 1/8 их реальный уровень, если тренер не контекс конечно
челы всерьез думают, что дело в игре картона, а не лакерской сетке) Надели розовые очки и думают, что картон эт топ-клуб.
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