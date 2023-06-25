«Интер» и саудовский «Аль-Наср» договорились о трансфере Марцело Брозовича.

Как пишет журналист , в понедельник клубы должны закрыть сделку. « » заплатит «Интеру» около 23 млн евро.

Брозович по контракту с саудовским клубом получит зарплату в размере 20 млн евро в год. Предполагается, что с ним заключат 3-летнее соглашение.

Контракт хорвата с « » был рассчитан до 2026 года, по нему он получал 12 млн евро в год до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что на претендовала «Барселона».

Марцело выступал за «Интер» с лета 2016 года. Он сыграл 330 матчей за клуб и выиграл с ним чемпионат Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке Италии и вышел в финал Лиги чемпионов-2022/23, где «Интер» уступил «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.

Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.