Брозович за 23 млн евро переходит в «Аль-Наср» из «Интера». Контракт – на 60 млн за 3 года
«Интер» и саудовский «Аль-Наср» договорились о трансфере Марцело Брозовича.
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, в понедельник клубы должны закрыть сделку. «Аль-Наср» заплатит «Интеру» около 23 млн евро.
Брозович по контракту с саудовским клубом получит зарплату в размере 20 млн евро в год. Предполагается, что с ним заключат 3-летнее соглашение.
Контракт хорвата с «Интером» был рассчитан до 2026 года, по нему он получал 12 млн евро в год до уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что на Брозовича претендовала «Барселона».
Марцело выступал за «Интер» с лета 2016 года. Он сыграл 330 матчей за клуб и выиграл с ним чемпионат Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке Италии и вышел в финал Лиги чемпионов-2022/23, где «Интер» уступил «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.
Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.
как же он держал опорку... не описать словами, мастер просто. ждём Фраттези как можно скорее.
от таких денег не отказываются, 60 лямов за 3 года, только если ты не Месси, конечно.
удачи эпик Брозо⚫🔵
Удачи, крокодил!